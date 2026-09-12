Das Spiel zwischen Augsburg und Bayer Leverkusen beginnt am 12.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Augsburg gegen Bayer Leverkusen

Bundesliga - Spielwoche 3 12. Sept. 2026 - 09:30 WWK Arena

Wer zeigt / überträgt Augsburg vs Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Augsburg und Bayer Leverkusen ist live bei Sky WOW als Einzelspiel sowie bei DAZN in der Bundesliga-Konferenz zu sehen. Die Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Augsburg vs. Bayer Leverkusen: Spielvorschau

Der FC Augsburg empfängt Bayer Leverkusen in der WWK Arena zum Bundesliga-Duell der Saison 2026/27. Die Fuggerstadt ist nach zwei Spieltagen in starker Verfassung und will die Tabellenführung verteidigen.

Manuel Baums Mannschaft startete mit einem 3:0-Sieg gegen Schalke 04 in die Saison und legte zuletzt ein beeindruckendes 4:1 bei Eintracht Frankfurt nach. Arijon Ibrahimovic, der am Deadline Day von Bayern München ausgeliehen wurde, traf beim Frankfurter Gastspiel und hat sich sofort als Stammkraft etabliert.

Bayer Leverkusen reist nach einem turbulenten Saisonstart nach Augsburg. Trainer Carles Martinez erlebte mit der 2:3-Heimniederlage gegen Aufsteiger Elversberg einen schlechten Bundesliga-Auftakt, gewann zuletzt aber souverän 4:0 bei Union Berlin und meldete sich damit zurück.

Die Werkself kämpft weiter mit personellen Umbrüchen. Mit Piero Hincapie und Alejandro Grimaldo haben zwei Leistungsträger den Klub verlassen, und die Verletzungsliste bleibt lang. Ob die Neuzugänge die Lücken schließen können, wird sich in der WWK Arena zeigen.

Die Tabellensituation spricht eine deutliche Sprache: Augsburg führt die Bundesliga an, Leverkusen steht auf Rang sieben. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





Augsburg vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Form

Der FC Augsburg kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen und Testspielen in diese Partie. Die jüngsten Ergebnisse: ein 4:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt, ein 3:0-Heimerfolg gegen Schalke 04 sowie ein 2:0-Pokalsieg bei Energie Cottbus. Lediglich eine 0:4-Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen Leeds trübt die Bilanz. Insgesamt erzielte Augsburg in diesen fünf Spielen 20 Tore und kassierte nur sechs.

Bayer Leverkusen weist aus den letzten fünf Pflichtspielen und Testspielen drei Siege und zwei Niederlagen vor. Zuletzt gewann die Werkself 4:0 bei Union Berlin, davor folgte die 2:3-Heimniederlage gegen Elversberg zum Bundesliga-Auftakt. Ein 4:0-Pokalsieg bei Wehen Wiesbaden und ein 2:1-Testspielerfolg gegen Newcastle United runden die jüngste Bilanz ab. Leverkusen erzielte in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 18. April 2026 in der Bundesliga statt: Augsburg gewann damals in Leverkusen mit 2:1. Aus den letzten fünf direkten Bundesliga-Duellen kommt Augsburg auf zwei Siege, Leverkusen auf drei – wobei Leverkusen zuletzt dreimal in Folge gewann, bevor Augsburg im April 2026 die Serie brach.

Augsburg vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

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