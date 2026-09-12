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Wer zeigt / überträgt Augsburg vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Augsburg - Bayer Leverkusen
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In der Bundesliga spielt Augsburg gegen Bayer Leverkusen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Augsburg und Bayer Leverkusen beginnt am 12.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Augsburg gegen Bayer Leverkusen

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Bundesliga - Spielwoche 3
WWK Arena

Wer zeigt / überträgt Augsburg vs Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Augsburg und Bayer Leverkusen ist live bei Sky WOW als Einzelspiel sowie bei DAZN in der Bundesliga-Konferenz zu sehen. Die Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Augsburg vs. Bayer Leverkusen: Spielvorschau

Der FC Augsburg empfängt Bayer Leverkusen in der WWK Arena zum Bundesliga-Duell der Saison 2026/27. Die Fuggerstadt ist nach zwei Spieltagen in starker Verfassung und will die Tabellenführung verteidigen.

Manuel Baums Mannschaft startete mit einem 3:0-Sieg gegen Schalke 04 in die Saison und legte zuletzt ein beeindruckendes 4:1 bei Eintracht Frankfurt nach. Arijon Ibrahimovic, der am Deadline Day von Bayern München ausgeliehen wurde, traf beim Frankfurter Gastspiel und hat sich sofort als Stammkraft etabliert.

Bayer Leverkusen reist nach einem turbulenten Saisonstart nach Augsburg. Trainer Carles Martinez erlebte mit der 2:3-Heimniederlage gegen Aufsteiger Elversberg einen schlechten Bundesliga-Auftakt, gewann zuletzt aber souverän 4:0 bei Union Berlin und meldete sich damit zurück.

Die Werkself kämpft weiter mit personellen Umbrüchen. Mit Piero Hincapie und Alejandro Grimaldo haben zwei Leistungsträger den Klub verlassen, und die Verletzungsliste bleibt lang. Ob die Neuzugänge die Lücken schließen können, wird sich in der WWK Arena zeigen.

Die Tabellensituation spricht eine deutliche Sprache: Augsburg führt die Bundesliga an, Leverkusen steht auf Rang sieben. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


Augsburg vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Augsburg vs Bayer Leverkusen Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Augsburg crest
Augsburg
FCA
Aufstellung
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-2-3-1
F. DahmenF. DahmenC. MatsimaC. MatsimaC. BrackelmannC. BrackelmannN. BanksN. BanksM. WolfM. WolfA. IbrahimovicA. IbrahimovicH. MassengoH. MassengoR. FellhauerR. FellhauerF. RiederF. RiederH. BehrensH. BehrensM. GregoritschM. GregoritschM. FlekkenM. FlekkenE. TapsobaE. TapsobaMiguel GutiérrezMiguel GutiérrezJ. QuansahJ. QuansahF. MedinaF. MedinaI. MazaI. MazaA. GarciaA. GarciaEqui FernándezEqui FernándezM. DiabyM. DiabyA. MoreiraA. MoreiraP. SchickP. Schick
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
3-4-2-1
Augsburg

Startelf

Bayer Leverkusen

Trainer

  • M. Baum
  • C. Martinez

Form

FCA

FCA - Form

SAS
S3-2
LEE
N4-0
COT
S0-2
S04
S3-0
SGE
S1-4
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
B04

B04 - Form

NFO
N2-1
NEW
S1-2
SVW
S0-4
ELV
N3-2
FCU
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Der FC Augsburg kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen und Testspielen in diese Partie. Die jüngsten Ergebnisse: ein 4:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt, ein 3:0-Heimerfolg gegen Schalke 04 sowie ein 2:0-Pokalsieg bei Energie Cottbus. Lediglich eine 0:4-Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen Leeds trübt die Bilanz. Insgesamt erzielte Augsburg in diesen fünf Spielen 20 Tore und kassierte nur sechs.

Bayer Leverkusen weist aus den letzten fünf Pflichtspielen und Testspielen drei Siege und zwei Niederlagen vor. Zuletzt gewann die Werkself 4:0 bei Union Berlin, davor folgte die 2:3-Heimniederlage gegen Elversberg zum Bundesliga-Auftakt. Ein 4:0-Pokalsieg bei Wehen Wiesbaden und ein 2:1-Testspielerfolg gegen Newcastle United runden die jüngste Bilanz ab. Leverkusen erzielte in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AugsburgUnentschiedenBayer Leverkusen
2
0
3
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
END
5Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 18. April 2026 in der Bundesliga statt: Augsburg gewann damals in Leverkusen mit 2:1. Aus den letzten fünf direkten Bundesliga-Duellen kommt Augsburg auf zwei Siege, Leverkusen auf drei – wobei Leverkusen zuletzt dreimal in Folge gewann, bevor Augsburg im April 2026 die Serie brach.

Augsburg vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
AugsburgAugsburgFCA
220071+66
S
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
220051+46
S
S
3
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
220052+36
S
S
4
ElversbergElversbergELV
220075+26
S
S
5
Mainz 05Mainz 05M05
211050+54
S
U
6
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211051+44
U
S
7
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
210163+33
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210143+13
N
S
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
210156-13
S
N
11
Werder BremenWerder BremenSVW
210145-13
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
210146-23
N
S
13
PaderbornPaderbornSCP
201101-11
N
U
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
201147-31
N
U
15
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
N
N
U
16
HoffenheimHoffenheimTSG
200246-20
N
N
17
GladbachGladbachBMG
200237-40
N
N
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
200207-70
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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