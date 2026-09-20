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Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream?

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
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In der La Liga spielt Atletico Madrid gegen Real Madrid. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Atletico Madrid und Real Madrid beginnt am 20.09.2026, 16:15.

Anstoßzeit Atletico Madrid gegen Real Madrid

crest
La Liga - Spielwoche 7
Riyadh Air Metropolitano

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs Real Madrid heute live im TV und Livestream?

Das Madrid-Derby ist live auf DAZN zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

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Atletico Madrid vs. Real Madrid: Spielvorschau

Das Metropolitano wird zum Schauplatz des Madrid-Derbys, wenn Atlético Madrid in der La Liga auf Real Madrid trifft. Zwei Stadtrivalen, ein Stadion – und ein Spiel mit erheblichem Gewicht im Titelrennen.

Diego Simeone empfängt die Königlichen mit einer Mannschaft, die zuletzt überzeugt hat. Atlético gewann die jüngsten Ligapartien gegen Osasuna (4:0) und Real Sociedad (3:0 auswärts) deutlich und zeigt sich in starker Verfassung.

Real Madrid reist mit breiter Brust nach Hause. José Mourinhos Mannschaft hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter einen Champions-League-Sieg gegen Inter Mailand. Kylian Mbappé steht im Mittelpunkt – nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch wegen der öffentlichen Diskussion über seine Rolle im Team.

Die Personalsituation bei Real Madrid ist angespannt. Éder Militão, Rodrygo und Ferland Mendy fehlen allesamt verletzt. Mourinho muss seine Defensive umbauen und gleichzeitig auf die Qualität in der Offensive vertrauen.

Auch Atlético ist nicht ohne Sorgen. Pablo Barrios und Alexander Sörloth stehen Simeone nicht zur Verfügung. Der Argentinier setzt auf ein eingespieltes System, in dem Koke und Marcos Llorente das Mittelfeld stabilisieren sollen.

Barca-Coach Hansi Flick hat betont, er schaue nicht auf das Derby – doch der Rest der Liga tut es sehr wohl. Das Ergebnis könnte die Tabellensituation in der La Liga deutlich verschieben.

Wo das Spiel live zu sehen ist und welche Streaming-Optionen es gibt, erfahrt ihr hier.


Atletico Madrid vs. Real Madrid: Aufstellungen

Atletico Madrid vs Real Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Aufstellung
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. PubillM. PubillC. RomeroC. RomeroD. HanckoD. HanckoÁlex BaenaÁlex BaenaG. SimeoneG. SimeoneK. LeeK. LeeM. HjulmandM. HjulmandM. LlorenteM. LlorenteKokeKokeJ. DavidJ. DavidT. CourtoisT. CourtoisIbrahima KonatéIbrahima KonatéM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesD. HuijsenD. HuijsenF. ValverdeF. ValverdeAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniArda GülerArda GülerJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Atletico Madrid

Startelf

Real Madrid

Trainer

  • D. Simeone
  • José Mourinho

Form

ATM

ATM - Form

SEV
S1-3
ATH
N3-0
LIV
N2-1
RSO
S0-3
OSA
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
RMA

RMA - Form

MAL
S4-0
BET
N1-0
INT
S2-1
RAY
S4-1
ELC
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Atlético Madrid kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in das Derby. Die Colchoneros gewannen zuletzt gegen Osasuna mit 4:0 und haben in der Liga zuletzt stark aufgespielt. Gegen Liverpool in der Champions League gab es jedoch eine 1:2-Niederlage, und auch gegen Athletic Bilbao verlor Atlético mit 0:3.

Real Madrid präsentiert sich in guter Form und gewann vier der letzten fünf Partien. Der jüngste Ligasieg gelang mit 2:3 bei Elche, zuvor besiegte Madrid Rayo Vallecano mit 4:1. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:1 gegen Real Betis. Insgesamt erzielte Real Madrid in diesen fünf Spielen elf Tore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Atletico MadridUnentschiedenReal Madrid
1
0
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
END
Spanien Super Cup
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
END
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
9Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2026 in der La Liga statt – Real Madrid gewann damals mit 3:2. In den letzten fünf direkten Duellen hat Real Madrid drei Siege erzielt, Atlético gewann einmal, darunter ein beeindruckendes 5:2 im September 2025. Real Madrid hat in diesen fünf Spielen insgesamt neun Tore erzielt, Atlético sieben.

Atletico Madrid vs. Real Madrid: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
S
S
N
S
S
3
Real BetisReal BetisBET
650186+215
S
S
S
N
S
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
6411146+813
S
S
N
S
U
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
N
U
S
S
U
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
10
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
11
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
12
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
13
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
N
S
U
S
N
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
15
FC VillarrealFC VillarrealVIL
61231011-15
S
N
N
N
U
16
LevanteLevanteLEV
512279-25
N
U
S
U
N
17
GetafeGetafeGET
612337-45
N
U
U
N
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
S
N
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
6033311-83
N
U
U
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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