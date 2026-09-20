Das Spiel zwischen Atletico Madrid und Real Madrid beginnt am 20.09.2026, 16:15.

Anstoßzeit Atletico Madrid gegen Real Madrid

La Liga - Spielwoche 7 20. Sept. 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

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Das Madrid-Derby ist live auf DAZN zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

Atletico Madrid vs. Real Madrid: Spielvorschau

Das Metropolitano wird zum Schauplatz des Madrid-Derbys, wenn Atlético Madrid in der La Liga auf Real Madrid trifft. Zwei Stadtrivalen, ein Stadion – und ein Spiel mit erheblichem Gewicht im Titelrennen.

Diego Simeone empfängt die Königlichen mit einer Mannschaft, die zuletzt überzeugt hat. Atlético gewann die jüngsten Ligapartien gegen Osasuna (4:0) und Real Sociedad (3:0 auswärts) deutlich und zeigt sich in starker Verfassung.

Real Madrid reist mit breiter Brust nach Hause. José Mourinhos Mannschaft hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter einen Champions-League-Sieg gegen Inter Mailand. Kylian Mbappé steht im Mittelpunkt – nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch wegen der öffentlichen Diskussion über seine Rolle im Team.

Die Personalsituation bei Real Madrid ist angespannt. Éder Militão, Rodrygo und Ferland Mendy fehlen allesamt verletzt. Mourinho muss seine Defensive umbauen und gleichzeitig auf die Qualität in der Offensive vertrauen.

Auch Atlético ist nicht ohne Sorgen. Pablo Barrios und Alexander Sörloth stehen Simeone nicht zur Verfügung. Der Argentinier setzt auf ein eingespieltes System, in dem Koke und Marcos Llorente das Mittelfeld stabilisieren sollen.

Barca-Coach Hansi Flick hat betont, er schaue nicht auf das Derby – doch der Rest der Liga tut es sehr wohl. Das Ergebnis könnte die Tabellensituation in der La Liga deutlich verschieben.

Wo das Spiel live zu sehen ist und welche Streaming-Optionen es gibt, erfahrt ihr hier.





Atletico Madrid vs. Real Madrid: Aufstellungen

Form

Atlético Madrid kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in das Derby. Die Colchoneros gewannen zuletzt gegen Osasuna mit 4:0 und haben in der Liga zuletzt stark aufgespielt. Gegen Liverpool in der Champions League gab es jedoch eine 1:2-Niederlage, und auch gegen Athletic Bilbao verlor Atlético mit 0:3.

Real Madrid präsentiert sich in guter Form und gewann vier der letzten fünf Partien. Der jüngste Ligasieg gelang mit 2:3 bei Elche, zuvor besiegte Madrid Rayo Vallecano mit 4:1. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:1 gegen Real Betis. Insgesamt erzielte Real Madrid in diesen fünf Spielen elf Tore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2026 in der La Liga statt – Real Madrid gewann damals mit 3:2. In den letzten fünf direkten Duellen hat Real Madrid drei Siege erzielt, Atlético gewann einmal, darunter ein beeindruckendes 5:2 im September 2025. Real Madrid hat in diesen fünf Spielen insgesamt neun Tore erzielt, Atlético sieben.

Atletico Madrid vs. Real Madrid: Die Tabellen

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