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Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. Manchester United heute live im TV und Livestream?

Atletico Madrid - Manchester United
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Champions League

In der Champions League spielt Atletico Madrid gegen Manchester United. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Atletico Madrid und Manchester United beginnt am 13.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Atletico Madrid gegen Manchester United

crest
Champions League - Spielwoche 2
Riyadh Air Metropolitano

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs Manchester United heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Atletico Madrid und Manchester United ist in Deutschland über DAZN zu empfangen. Nachfolgend findet ihr alle Zugangsmöglichkeiten im Überblick.

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Hier ansehen

Atletico Madrid vs. Manchester United: Spielvorschau

Atletico Madrid empfängt Manchester United im Riyadh Air Metropolitano in Madrid – ein Champions-League-Abend, der für beide Klubs aus unterschiedlichen Gründen wegweisend ist.

Diego Simeones Mannschaft zeigt sich in dieser Saison von ihrer besten Seite. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen, darunter ein 2:1 gegen Real Madrid, belegen die Stärke der Rojiblancos im heimischen Wettbewerb. In der Champions League musste Atletico zuletzt gegen Liverpool eine Niederlage hinnehmen – ein Maßstab, an dem sich United nun messen lassen muss.

Michael Carrick reist mit seinem United-Kader unter erheblichem Druck in die spanische Hauptstadt. Vier Premier-League-Spiele ohne Sieg, zuletzt ein 1:1 bei Tottenham, haben die Diskussion um die Zukunft des Trainers neu entfacht. Carrick selbst gibt sich kämpferisch und betont sein Vertrauen in die Mannschaft.

Die Verletzungssituation verschärft die Lage für United zusätzlich. Mit Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu und Tom Heaton fehlen gleich sechs Spieler. Besonders der Ausfall von Sesko, für den der Klub 74 Millionen Pfund investiert hat, sorgt für Gesprächsstoff.

Simeone warnt seine Spieler dennoch ausdrücklich vor dem Gegner. Trotz des schwachen Saisonstarts der Engländer hält der Argentinier Manchester United für einen gefährlichen Widersacher – eine Einschätzung, die in der Champions League ihre Berechtigung hat.

In der Champions-League-Tabelle steht United auf einem starken vierten Platz, während Atletico noch Boden gutmachen muss. Für die Hausherren ist dieser Abend eine Chance, sich im europäischen Wettbewerb neu zu positionieren.

Alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit gibt es nachfolgend.


Atletico Madrid vs. Manchester United: Aufstellungen

Atletico Madrid vs Manchester United Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. PubillM. PubillD. HanckoD. HanckoA. GrimaldoA. GrimaldoC. RomeroC. RomeroÁlex BaenaÁlex BaenaP. BarriosP. BarriosG. SimeoneG. SimeoneM. HjulmandM. HjulmandJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezK. LeeK. LeeS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. YoroL. YoroL. MartinezL. MartinezB. MbeumoB. MbeumoB. FernandesB. FernandesM. CunhaM. CunhaC. BalebaC. BalebaY. TielemansY. TielemansM. RashfordM. Rashford
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-4-2
Atletico Madrid

Startelf

Manchester United

Trainer

  • D. Simeone
  • M. Carrick

Form

ATM

ATM - Form

LIV
N2-1
RSO
S0-3
OSA
S4-0
RMA
S2-1
ALA
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MUN

MUN - Form

SAB
S4-0
MCI
N0-1
BHA
N2-3
FUL
U1-1
TOT
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Atletico Madrid kommt mit vier Siegen und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen nach Madrid zurück. Der jüngste Auftritt brachte ein 1:2 bei Deportivo Alavés, zuvor gelangen ein 2:1 gegen Real Madrid und ein souveränes 4:0 gegen Osasuna. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 2:1 gegen Liverpool in der Champions League. Insgesamt erzielte Atletico in diesen fünf Spielen zehn Treffer und kassierte vier.

Manchester United kommt mit einem einzigen Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 bei Tottenham in der Premier League. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Fulham, eine 2:3-Niederlage gegen Brighton im EFL Cup sowie ein 0:1 gegen Manchester City. Den einzigen Sieg holte United mit einem 4:0 gegen Sabah FK in der Champions League. In diesen fünf Spielen traf United siebenmal und kassierte sechs Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Atletico MadridUnentschiedenManchester United
2
1
1
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
4Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im August 2026 in einem Vorbereitungsspiel statt, das Manchester United mit 2:1 gewann. Davor siegte Atletico Madrid im Juli 2022 mit 1:0 in einem weiteren Testspiel. In der Champions League 2021/22 behielt Atletico in beiden Duellen die Oberhand: zunächst ein 1:1 in Madrid, dann ein 1:0 am Old Trafford. Aus den vier vorliegenden Begegnungen führt Atletico mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg für United bei einem Unentschieden.

Atletico Madrid vs. Manchester United: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Sporting CPSporting CPSCP
220041+36
S
S
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
4
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
14
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
15
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
16
LensLensRCL
21013303
N
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
18
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
20
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
Sl. PragSl. PragSLP
201123-11
U
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
201104-41
U
N
23
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
24
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
25
LilleLilleLIL
100123-10
N
26
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
27
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
28
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
LASKLASKLAS
100101-10
N
30
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
32
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
34
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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