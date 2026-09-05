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Wer zeigt / überträgt Athletic Bilbao vs. Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Athletic Bilbao - Atletico Madrid
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In der La Liga spielt Athletic Bilbao gegen Atletico Madrid. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Athletic Bilbao und Atletico Madrid beginnt am 05.09.2026, 16:15.

Anstoßzeit Athletic Bilbao gegen Atletico Madrid

crest
La Liga - Spielwoche 4
San Mames

Wer zeigt / überträgt Athletic Bilbao vs Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Das La-Liga-Spiel zwischen Athletic Bilbao und Atlético Madrid wird live auf DAZN übertragen. Den Live-Stream und alle weiteren Übertragungsdetails findet ihr in der Kanalübersicht unten.

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Athletic Bilbao vs. Atletico Madrid: Spielvorschau

Athletic Bilbao empfängt Atlético Madrid im San Mamés zum La-Liga-Duell der Saison 2026/27. Die Basken treffen auf einen der formstärksten Aufsteiger der frühen Saisonwochen.

Für Athletic ist es bislang ein holpriger Saisonstart. Drei Niederlagen aus den letzten vier Pflichtspielen zeichnen ein klares Bild: Trainer Edin Terzic sucht noch nach Stabilität in seinem Team. Der einzige Lichtblick war ein 2:0-Auswärtssieg bei Celta Vigo Ende August.

Dabei bleibt der Kader unverändert. Athletic ist einer von nur zwei Klubs in Europas Top-5-Ligen, die in diesem Sommer keinen einzigen Neuzugang verpflichtet haben. Die strikte Rekrutierungspolitik des Klubs erklärt die ruhige Transferperiode, doch sie schränkt die Optionen von Terzic spürbar ein.

Atlético Madrid reist dagegen mit breiter Brust ins Baskenland. Diego Simeones Mannschaft hat drei ihrer letzten vier Pflichtspiele gewonnen und steht nach dem Saisonstart auf Tabellenplatz drei. Das 3:1 bei Sevilla war ein Statement.

Simeone kann dabei auf einen Kader bauen, der durch den Sommer intakt geblieben ist. Trotz des anhaltenden Interesses von Barcelona an Julian Álvarez blieb der argentinische Stürmer in Madrid. Marcos Llorente hat zuletzt seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt, ist für Atlético aber weiterhin gesetzt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.


Athletic Bilbao vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

Athletic Bilbao vs Atletico Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Aufstellung
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
4-4-2
1U. Simon14A. Laporte4A. Paredes17Y. Berchiche12J. Areso24B. Gerenabarrena8O. Sancet7A. Berenguer23R. Navarro16I. Ruiz de Galarreta9I. Williams13J. Oblak18M. Pubill22A. Grimaldo14M. Llorente17D. Hancko8P. Barrios23M. Hjulmand11A. Lookman20G. Simeone10Álex Baena7K. Lee
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
4-2-3-1
Athletic Bilbao

Startelf

Atletico Madrid

Trainer

  • E. Terzic
  • D. Simeone

Form

ATH

ATH - Form

ATA
N1-0
RZA
N3-1
SEV
N1-3
BAR
N2-0
CEL
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
4/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ATM

ATM - Form

MCI
N3-1
OM
S1-2
MAL
S2-0
VIL
U2-2
SEV
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Athletic Bilbao kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Partie. Der 2:0-Auswärtssieg bei Celta Vigo am 30. August war der einzige Dreier in diesem Zeitraum. Zuvor kassierte Athletic in der Liga gegen FC Barcelona eine 0:2-Niederlage und gegen FC Sevilla ein 1:3. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen vier Tore und ließ sieben gegen sich zu.

Atlético Madrid präsentiert sich deutlich stabiler mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das 1:3 bei Sevilla am 29. August war der jüngste Ligasieg. Zuvor trennten sich die Madrilenen 2:2 von Villarreal. Atlético erzielte in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Athletic BilbaoUnentschiedenAtletico Madrid
1
0
4
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
END
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
END
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
END
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
END
4Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 25. April 2026 in der La Liga statt: Atlético Madrid gewann zu Hause mit 3:2 gegen Athletic Bilbao. In den fünf bisher ausgetragenen direkten Duellen aus diesem Datensatz führt Atlético Madrid mit drei Siegen, Athletic Bilbao gewann einmal, ein weiteres Spiel endete mit einem Heimsieg für Athletic am 6. Dezember 2025 (1:0). Atlético hat in diesen fünf Begegnungen insgesamt neun Tore erzielt, Athletic Bilbao vier.

Athletic Bilbao vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3300122+109
S
S
S
2
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
N
S
S
S
3
Real BetisReal BetisBET
43015509
S
N
S
S
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
321073+47
S
U
S
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
S
U
S
6
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
321031+27
S
S
U
7
FC SevillaFC SevillaSEV
320165+16
N
S
S
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
S
U
U
9
LevanteLevanteLEV
31115504
S
U
N
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
S
N
U
11
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
U
S
N
N
12
EspanyolEspanyolESP
310254+13
N
N
S
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
310235-23
S
N
N
14
GetafeGetafeGET
310214-33
N
S
N
15
FC VillarrealFC VillarrealVIL
302145-12
N
U
U
16
Celta VigoCelta VigoCEL
402214-32
U
N
N
U
17
ValenciaValenciaVAL
301214-31
N
N
U
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
N
U
N
19
ElcheElcheELC
301239-61
N
N
U
20
MalagaMalagaMAL
301217-61
N
U
N
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UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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