Das Spiel zwischen Aston Villa und FC Arsenal beginnt am 31.08.2026, 21:00.

Anstoßzeit Aston Villa gegen FC Arsenal

Premier League - Spielwoche 2 31. Aug. 2026 - 15:00 Villa Park

Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs FC Arsenal heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Aston Villa und FC Arsenal wird live auf Sky WOW übertragen. Die TV-Kanal- und Live-Stream-Optionen finden Sie in der Übersicht unten.

Aston Villa vs. FC Arsenal: Spielvorschau

Am zweiten Premier-League-Spieltag der Saison 2026/27 empfängt Aston Villa den amtierenden Meister FC Arsenal im Villa Park in Birmingham. Für beide Mannschaften geht es früh in der Saison bereits um wichtige Punkte – und um ein erstes Kräftemessen zwischen einem Titelverteidiger mit Ambitionen und einem Gastgeber, der dringend Boden gutmachen muss.

Für Aston Villa war der Saisonstart alles andere als wunschgemäß. Unai Emerys Mannschaft verlor das Premier-League-Auftaktspiel gegen Brighton mit 0:4 und befindet sich nach einem schwachen Sommer in einer ungewohnten Lage. Der Abgang von Stammtorhüter Emiliano Martínez, der kurz vor Transferschluss zu Chelsea wechselte, hat die Unruhe rund um den Klub zusätzlich verstärkt.

Auch abseits des Platzes war es ein turbulenter Sommer für die Villans. Rafael Leão entschied sich trotz intensiver Verhandlungen gegen einen Wechsel nach Birmingham und zog Galatasaray vor. Mit Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi und Leon Bailey fehlen zudem mehrere Spieler verletzungsbedingt, während Joao Gomes gesperrt ist.

FC Arsenal reist als Titelverteidiger nach Birmingham und hat den Saisonstart mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Coventry City eingeleitet. Mikel Artetas Mannschaft wirkt gefestigt und zielstrebig – Kai Havertz erklärte zuletzt unmissverständlich, dass die Gunners in dieser Saison um alles mitspielen wollen.

Die Personalsituation bei Arsenal ist ebenfalls nicht ohne Sorgen: Jurrien Timber und William Saliba stehen nicht zur Verfügung. Dennoch verfügt Arteta über genug Qualität, um diese Ausfälle aufzufangen – das zeigte der Auftritt beim Community Shield, den Arsenal mit 3:0 gegen Manchester City gewann.

Wo das Spiel übertragen wird und wie Sie es live verfolgen können, erfahren Sie im Folgenden.





Aston Villa vs. FC Arsenal: Aufstellungen

Form

Aston Villa kommt mit einer erschreckend schwachen Form in dieses Spiel. Aus den jüngsten fünf Partien holte die Mannschaft lediglich einen Sieg – ein 3:1 gegen BG Pathum United in einem Freundschaftsspiel. Dazu kamen drei Niederlagen in Folge: 1:2 gegen Bayern München, 1:2 gegen Paris Saint-Germain im UEFA Super Cup sowie 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Den Auftakt in die Premier-League-Saison beendete Villa mit einem deutlichen 0:4 gegen Brighton. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft insgesamt vier Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

FC Arsenal präsentiert sich in blendender Verfassung. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen eine klare Sprache. Nach der einzigen Niederlage – einem 3:1 gegen Real Betis im Freundschaftsspiel – gewann Arsenal anschließend drei Mal in Folge, darunter das 3:0 gegen Manchester City im Community Shield und den Ligaauftakt gegen Coventry City, ebenfalls mit 3:0. Lediglich ein Remis, das 1:1 gegen Como in einem Testspiel, trübt die Bilanz minimal. Arsenal erzielte in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte nur vier.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 30. Dezember 2025 in der Premier League statt: Arsenal gewann das Heimspiel gegen Aston Villa deutlich mit 4:1. Zuvor hatte Villa im Dezember 2025 das Heimspiel gegen Arsenal mit 2:1 für sich entschieden. Aus den letzten fünf direkten Duellen in der Premier League führt Arsenal mit drei Siegen, einem Remis und einer Niederlage. Arsenal erzielte in diesen Begegnungen insgesamt elf Tore, Aston Villa kam auf sechs.

Aston Villa vs. FC Arsenal: Die Tabellen

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