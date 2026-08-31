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Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs. FC Arsenal heute live im TV und Livestream?

Aston Villa - FC Arsenal
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In der Premier League spielt Aston Villa gegen FC Arsenal. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Aston Villa und FC Arsenal beginnt am 31.08.2026, 21:00.

Anstoßzeit Aston Villa gegen FC Arsenal

crest
Premier League - Spielwoche 2
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Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs FC Arsenal heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Aston Villa und FC Arsenal wird live auf Sky WOW übertragen. Die TV-Kanal- und Live-Stream-Optionen finden Sie in der Übersicht unten.

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Aston Villa vs. FC Arsenal: Spielvorschau

Am zweiten Premier-League-Spieltag der Saison 2026/27 empfängt Aston Villa den amtierenden Meister FC Arsenal im Villa Park in Birmingham. Für beide Mannschaften geht es früh in der Saison bereits um wichtige Punkte – und um ein erstes Kräftemessen zwischen einem Titelverteidiger mit Ambitionen und einem Gastgeber, der dringend Boden gutmachen muss.

Für Aston Villa war der Saisonstart alles andere als wunschgemäß. Unai Emerys Mannschaft verlor das Premier-League-Auftaktspiel gegen Brighton mit 0:4 und befindet sich nach einem schwachen Sommer in einer ungewohnten Lage. Der Abgang von Stammtorhüter Emiliano Martínez, der kurz vor Transferschluss zu Chelsea wechselte, hat die Unruhe rund um den Klub zusätzlich verstärkt.

Auch abseits des Platzes war es ein turbulenter Sommer für die Villans. Rafael Leão entschied sich trotz intensiver Verhandlungen gegen einen Wechsel nach Birmingham und zog Galatasaray vor. Mit Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi und Leon Bailey fehlen zudem mehrere Spieler verletzungsbedingt, während Joao Gomes gesperrt ist.

FC Arsenal reist als Titelverteidiger nach Birmingham und hat den Saisonstart mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Coventry City eingeleitet. Mikel Artetas Mannschaft wirkt gefestigt und zielstrebig – Kai Havertz erklärte zuletzt unmissverständlich, dass die Gunners in dieser Saison um alles mitspielen wollen.

Die Personalsituation bei Arsenal ist ebenfalls nicht ohne Sorgen: Jurrien Timber und William Saliba stehen nicht zur Verfügung. Dennoch verfügt Arteta über genug Qualität, um diese Ausfälle aufzufangen – das zeigte der Auftritt beim Community Shield, den Arsenal mit 3:0 gegen Manchester City gewann.

Wo das Spiel übertragen wird und wie Sie es live verfolgen können, erfahren Sie im Folgenden.


Aston Villa vs. FC Arsenal: Aufstellungen

Aston Villa vs FC Arsenal Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Aufstellung
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-3-3
1Z. Suzuki2M. Cash22I. Maatsen14P. Torres3Victor Nilsson Lindelöf7J. McGinn10E. Buendia53G. Hemmings8B. Kamara27L. Goretzka11N. Jackson1D. Raya3C. Mosquera4B. White6Gabriel33R. Calafiori41D. Rice8Martin Ödegaard49M. Lewis-Skelly7B. Saka29K. Havertz17C. Tzolis
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
Aston Villa

Startelf

FC Arsenal

Trainer

  • U. Emery
  • M. Arteta

Form

AVL

AVL - Form

BGP
S1-3
FCB
N2-1
PSG
N2-1
BMG
N2-1
BHA
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ARS

ARS - Form

BET
N1-3
BVB
S2-3
COM
S1-1
MCI
S3-0
COV
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Aston Villa kommt mit einer erschreckend schwachen Form in dieses Spiel. Aus den jüngsten fünf Partien holte die Mannschaft lediglich einen Sieg – ein 3:1 gegen BG Pathum United in einem Freundschaftsspiel. Dazu kamen drei Niederlagen in Folge: 1:2 gegen Bayern München, 1:2 gegen Paris Saint-Germain im UEFA Super Cup sowie 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Den Auftakt in die Premier-League-Saison beendete Villa mit einem deutlichen 0:4 gegen Brighton. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft insgesamt vier Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

FC Arsenal präsentiert sich in blendender Verfassung. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen eine klare Sprache. Nach der einzigen Niederlage – einem 3:1 gegen Real Betis im Freundschaftsspiel – gewann Arsenal anschließend drei Mal in Folge, darunter das 3:0 gegen Manchester City im Community Shield und den Ligaauftakt gegen Coventry City, ebenfalls mit 3:0. Lediglich ein Remis, das 1:1 gegen Como in einem Testspiel, trübt die Bilanz minimal. Arsenal erzielte in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte nur vier.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Aston VillaUnentschiedenFC Arsenal
2
1
2
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
END
7Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 30. Dezember 2025 in der Premier League statt: Arsenal gewann das Heimspiel gegen Aston Villa deutlich mit 4:1. Zuvor hatte Villa im Dezember 2025 das Heimspiel gegen Arsenal mit 2:1 für sich entschieden. Aus den letzten fünf direkten Duellen in der Premier League führt Arsenal mit drei Siegen, einem Remis und einer Niederlage. Arsenal erzielte in diesen Begegnungen insgesamt elf Tore, Aston Villa kam auf sechs.

Aston Villa vs. FC Arsenal: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
S
S
2
HullHullHUL
220030+36
S
S
3
FC ChelseaFC ChelseaCHE
220075+26
S
S
4
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
U
S
5
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
S
U
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
U
S
7
LeedsLeedsLEE
211021+14
U
S
8
BrightonBrightonBHA
210174+33
N
S
9
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
S
N
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
S
N
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
N
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
U
U
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
U
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
U
N
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
N
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
N
N
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
N
N
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UEFA Europa League
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