Das Spiel zwischen Aston Villa und Brentford beginnt am 10.10.2026, 16:00.

Anstoßzeit Aston Villa gegen Brentford

Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 10:00 Villa Park

Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs Brentford heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Aston Villa und Brentford wird live auf Sky WOW übertragen. Über den nachfolgenden Link könnt ihr euch direkt einloggen oder ein Abonnement abschließen, um die Partie live zu verfolgen.

Aston Villa vs. Brentford: Spielvorschau

Aston Villa empfängt Brentford im Villa Park in Birmingham in der Premier League. Für beide Mannschaften geht es um mehr als drei Punkte – die Tabellensituation verleiht dieser Partie zusätzliches Gewicht.

Unai Emery hat Villa nach einer durchwachsenen Ligaphase zuletzt wieder stabilisiert. Der Sieg bei Tottenham war ein wichtiges Signal, auch wenn die Inkonsistenz in der Liga noch nicht vollständig überwunden ist. Parallel dazu läuft Villas Europapokal-Kampagne: Das 3:2 gegen Club Brügge in der Champions League zeigte, dass die Mannschaft auf diesem Niveau mithalten kann.

Brentford reist als unangenehmer Gegner an. Keith Andrews' Mannschaft hat zuletzt Chelsea mit 3:0 besiegt und zeigt in der Liga eine stabile Tendenz. Der vierte Tabellenplatz spricht für sich – Brentford ist in dieser Saison eine der überraschenden Kräfte im Oberhaus.

Villa kämpft dagegen gegen den Abstiegsdruck aus den unteren Tabellenregionen an. Auf Platz 16 stehend braucht die Mannschaft Punkte, um Abstand zur Gefahrenzone zu gewinnen. Ein Heimsieg wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Die Personalsituation beider Teams wird das Bild prägen. Verletzungen auf beiden Seiten schränken die Optionen der Trainer ein. Wer die bessere Tiefe im Kader kompensiert, dürfte entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis haben.

Wo das Spiel übertragen wird und wie man es live verfolgen kann, erfahrt ihr im Folgenden.





Aston Villa vs. Brentford: Aufstellungen

Form

Aston Villa kommt auf eine Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann die Mannschaft ein Testspiel gegen FC Sevilla mit 3:1, nachdem zuvor der Liga-Sieg bei Tottenham (3:2) gelungen war. Auch in der Champions League gegen Club Brügge (3:2) und im Carabao Cup gegen Coventry (3:1) setzte sich Villa durch. Lediglich die Niederlage gegen Nottingham Forest (1:2) trübt die jüngste Bilanz.

Brentford weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, drei Unentschieden und keine Niederlage auf. Der deutlichste Erfolg war das 3:0 gegen Chelsea in der Premier League. Davor gab es Remis gegen Bournemouth (2:2), Sunderland (1:1) und Leeds (1:1) sowie einen Pokalsieg gegen Reading (2:1). Brentford hat in diesem Zeitraum neun Tore erzielt und vier kassiert.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 1. Februar 2026 in der Premier League statt: Aston Villa verlor daheim gegen Brentford mit 0:1. Aus den letzten fünf direkten Duellen hat Brentford dreimal gewonnen, einmal gab es ein Unentschieden, und Aston Villa siegte einmal – beim 3:1-Heimerfolg im Dezember 2024. Brentford dominiert die jüngere Bilanz zwischen diesen beiden Klubs klar.

Aston Villa vs. Brentford: Die Tabellen

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