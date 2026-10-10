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Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs. Brentford heute live im TV und Livestream?

Aston Villa - Brentford
Aston Villa
Brentford
Premier League

In der Premier League spielt Aston Villa gegen Brentford. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Aston Villa und Brentford beginnt am 10.10.2026, 16:00.

Anstoßzeit Aston Villa gegen Brentford

crest
Premier League - Spielwoche 6
Villa Park

Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs Brentford heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Aston Villa und Brentford wird live auf Sky WOW übertragen. Über den nachfolgenden Link könnt ihr euch direkt einloggen oder ein Abonnement abschließen, um die Partie live zu verfolgen.

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Aston Villa vs. Brentford: Spielvorschau

Aston Villa empfängt Brentford im Villa Park in Birmingham in der Premier League. Für beide Mannschaften geht es um mehr als drei Punkte – die Tabellensituation verleiht dieser Partie zusätzliches Gewicht.

Unai Emery hat Villa nach einer durchwachsenen Ligaphase zuletzt wieder stabilisiert. Der Sieg bei Tottenham war ein wichtiges Signal, auch wenn die Inkonsistenz in der Liga noch nicht vollständig überwunden ist. Parallel dazu läuft Villas Europapokal-Kampagne: Das 3:2 gegen Club Brügge in der Champions League zeigte, dass die Mannschaft auf diesem Niveau mithalten kann.

Brentford reist als unangenehmer Gegner an. Keith Andrews' Mannschaft hat zuletzt Chelsea mit 3:0 besiegt und zeigt in der Liga eine stabile Tendenz. Der vierte Tabellenplatz spricht für sich – Brentford ist in dieser Saison eine der überraschenden Kräfte im Oberhaus.

Villa kämpft dagegen gegen den Abstiegsdruck aus den unteren Tabellenregionen an. Auf Platz 16 stehend braucht die Mannschaft Punkte, um Abstand zur Gefahrenzone zu gewinnen. Ein Heimsieg wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Die Personalsituation beider Teams wird das Bild prägen. Verletzungen auf beiden Seiten schränken die Optionen der Trainer ein. Wer die bessere Tiefe im Kader kompensiert, dürfte entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis haben.

Wo das Spiel übertragen wird und wie man es live verfolgen kann, erfahrt ihr im Folgenden.


Aston Villa vs. Brentford: Aufstellungen

Aston Villa vs Brentford Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Aufstellung
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaM. RuggeriM. RuggeriT. MingsT. MingsB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesJ. McGinnJ. McGinnJ. ManzambiJ. ManzambiE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonC. KelleherC. KelleherM. KayodeM. KayodeJ. SchusterJ. SchusterK. AjerK. AjerK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterMamadou SangaréMamadou SangaréV. JaneltV. JaneltJ. AnthonyJ. AnthonyY. YarmoliukY. YarmoliukK. SchadeK. SchadeI. ThiagoI. Thiago
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
Aston Villa

Startelf

Brentford

Trainer

  • U. Emery
  • K. Andrews

Form

AVL

AVL - Form

CLB
S2-3
NFO
N1-2
COV
S1-3
TOT
S2-3
SEV
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
BRE

BRE - Form

LEE
U1-1
SUN
U1-1
BOU
U2-2
REA
S1-2
CHE
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Aston Villa kommt auf eine Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann die Mannschaft ein Testspiel gegen FC Sevilla mit 3:1, nachdem zuvor der Liga-Sieg bei Tottenham (3:2) gelungen war. Auch in der Champions League gegen Club Brügge (3:2) und im Carabao Cup gegen Coventry (3:1) setzte sich Villa durch. Lediglich die Niederlage gegen Nottingham Forest (1:2) trübt die jüngste Bilanz.

Brentford weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, drei Unentschieden und keine Niederlage auf. Der deutlichste Erfolg war das 3:0 gegen Chelsea in der Premier League. Davor gab es Remis gegen Bournemouth (2:2), Sunderland (1:1) und Leeds (1:1) sowie einen Pokalsieg gegen Reading (2:1). Brentford hat in diesem Zeitraum neun Tore erzielt und vier kassiert.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Aston VillaUnentschiedenBrentford
2
0
3
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Brentford badge
Brentford
BRE
1
END
England EFL Cup
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Brentford badge
Brentford
BRE
1
END
5Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 1. Februar 2026 in der Premier League statt: Aston Villa verlor daheim gegen Brentford mit 0:1. Aus den letzten fünf direkten Duellen hat Brentford dreimal gewonnen, einmal gab es ein Unentschieden, und Aston Villa siegte einmal – beim 3:1-Heimerfolg im Dezember 2024. Brentford dominiert die jüngere Bilanz zwischen diesen beiden Klubs klar.

Aston Villa vs. Brentford: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
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