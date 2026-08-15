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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus heute live im TV und Livestream?

Arminia Bielefeld - Energie Cottbus
Arminia Bielefeld
Energie Cottbus
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Arminia Bielefeld gegen Energie Cottbus. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Energie Cottbus beginnt am 16.08.2026, 13:30.

Anstoßzeit Arminia Bielefeld gegen Energie Cottbus

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 2
SchücoArena

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs Energie Cottbus heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Energie Cottbus ist über Sky WOW im Live-Stream verfügbar. Alle Infos zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

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Hier ansehen

Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus: Spielvorschau

Arminia Bielefeld empfängt Energie Cottbus in der SchücoArena in Bielefeld zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs stehen noch am Anfang der neuen Saison und suchen nach einem gelungenen Einstieg.

Für Bielefeld verlief der Saisonstart holprig. Oliver Kirchs Mannschaft unterlag am ersten Spieltag dem Karlsruher SC mit 1:2, nachdem die Arminen die Vorsaison noch mit einem beeindruckenden 6:1-Kantersieg gegen Hertha BSC abgeschlossen hatten. Die Vorbereitung hatte Mut gemacht: Ein 4:0 gegen Bologna deutete auf eine Mannschaft hin, die mit Schwung in die Spielzeit gehen wollte.

Cottbus reist als Aufsteiger an, der sich in der 2. Bundesliga noch beweisen muss, aber bereits erste Zeichen gesetzt hat. Claus-Dieter Wollitz' Team gewann am Auftaktspieltag gegen Hannover 96 mit 3:1 und zeigte damit, dass der Aufstieg aus der 3. Liga keine Zufälligkeit war.

Die Gäste aus der Lausitz haben sich in der Endphase der vergangenen Drittliga-Saison mit Siegen gegen Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden als stabile Mannschaft präsentiert. Wollitz hat sein Team auf Zweikampfstärke und Kompaktheit ausgerichtet, was in der zweiten Liga eine andere Prüfung darstellt als zuvor.

Bielefeld braucht nach der Auftaktniederlage eine Reaktion. Vor heimischem Publikum in der SchücoArena ist der Druck auf die Arminen groß, Punkte einzufahren und Anschluss an das obere Tabellendrittel zu halten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.


Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus: Aufstellungen

Arminia Bielefeld vs Energie Cottbus Voraussichtliche Aufstellungen

Arminia Bielefeld crest
Arminia Bielefeld
ABI
Aufstellung
Energie Cottbus crest
Energie Cottbus
COT
Energie Cottbus crest
Energie Cottbus
COT

Trainer

  • O. Kirch

Form

ABI

ABI - Form

BOC
U1-1
FCK
N2-0
BSC
S6-1
BOL
S4-0
KSC
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
COT

COT - Form

SVW
S2-1
SSV
S0-1
DOD
S1-2
SVW
N2-4
H96
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Arminia Bielefeld kommt mit einer gemischten jüngsten Bilanz in die Partie: Aus den letzten fünf Spielen stehen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Zuletzt unterlag das Team dem Karlsruher SC mit 1:2. Zuvor hatte Bielefeld in der Vorsaison stark abgeschlossen, darunter ein 6:1-Kantersieg gegen Hertha BSC und ein 4:0 in einem Freundschaftsspiel gegen Bologna. Das Remis gegen VfL Bochum (1:1) sowie die Niederlage in Kaiserslautern (0:2) zeigen jedoch, dass die Konstanz noch fehlt.

Energie Cottbus präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Aus den letzten fünf Spielen holte das Team vier Siege und kassierte lediglich eine Niederlage. Das jüngste Pflichtspiel gewann Cottbus mit 3:1 gegen Hannover 96. Zuvor gab es in der Vorbereitung ein 2:1 gegen Dynamo Dresden und Siege gegen Jahn Regensburg (1:0) sowie Wehen Wiesbaden (2:1) in der 3. Liga. Einzig die 2:4-Niederlage gegen Werder Bremen in einem Testspiel trübte das Bild.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Arminia BielefeldUnentschiedenEnergie Cottbus
2
1
2
Deutschland 3 Liga
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
0
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
2
END
Deutschland 3 Liga
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
1
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
2
END
Deutschland 3 Liga
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
3
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
END
Deutschland 3 Liga
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
1
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
1
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
3
END
7Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 18. Januar 2025 in der 3. Liga statt: Energie Cottbus gewann damals in Bielefeld mit 2:0. Im Hinspiel der gleichen Saison, am 4. August 2024, hatte Arminia Bielefeld auswärts in Cottbus mit 2:1 die Oberhand behalten. Blickt man auf die letzten fünf direkten Vergleiche, kommt Cottbus auf zwei Siege, Bielefeld auf zwei Siege, ein Spiel endete unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga datiert vom 23. März 2014, als Cottbus in Bielefeld mit 3:1 gewann.

Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
220072+56
S
S
2
Hertha BSCHertha BSCBSC
220051+46
S
S
3
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
211021+14
U
S
4
BraunschweigBraunschweigEBS
210162+43
N
S
5
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
110031+23
S
6
VfL BochumVfL BochumBOC
21011103
S
N
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
210157-23
N
S
8
MagdeburgMagdeburgFCM
210146-23
S
N
9
Holstein KielHolstein KielHSK
20204402
U
U
10
St. PauliSt. PauliFCP
20203302
U
U
11
KaiserslauternKaiserslauternFCK
20200002
U
U
12
DarmstadtDarmstadtSVD
10102201
U
13
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
10100001
U
14
Greuther FürthGreuther FürthGFT
201135-21
N
U
15
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
100112-10
N
16
Hannover 96Hannover 96H96
100113-20
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
100103-30
N
18
OsnabrückOsnabrückOSN
200237-40
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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