Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Energie Cottbus beginnt am 16.08.2026, 13:30.

Anstoßzeit Arminia Bielefeld gegen Energie Cottbus

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 2 16. Aug. 2026 - 07:30 SchücoArena

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs Energie Cottbus heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Energie Cottbus ist über Sky WOW im Live-Stream verfügbar. Alle Infos zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus: Spielvorschau

Arminia Bielefeld empfängt Energie Cottbus in der SchücoArena in Bielefeld zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs stehen noch am Anfang der neuen Saison und suchen nach einem gelungenen Einstieg.

Für Bielefeld verlief der Saisonstart holprig. Oliver Kirchs Mannschaft unterlag am ersten Spieltag dem Karlsruher SC mit 1:2, nachdem die Arminen die Vorsaison noch mit einem beeindruckenden 6:1-Kantersieg gegen Hertha BSC abgeschlossen hatten. Die Vorbereitung hatte Mut gemacht: Ein 4:0 gegen Bologna deutete auf eine Mannschaft hin, die mit Schwung in die Spielzeit gehen wollte.

Cottbus reist als Aufsteiger an, der sich in der 2. Bundesliga noch beweisen muss, aber bereits erste Zeichen gesetzt hat. Claus-Dieter Wollitz' Team gewann am Auftaktspieltag gegen Hannover 96 mit 3:1 und zeigte damit, dass der Aufstieg aus der 3. Liga keine Zufälligkeit war.

Die Gäste aus der Lausitz haben sich in der Endphase der vergangenen Drittliga-Saison mit Siegen gegen Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden als stabile Mannschaft präsentiert. Wollitz hat sein Team auf Zweikampfstärke und Kompaktheit ausgerichtet, was in der zweiten Liga eine andere Prüfung darstellt als zuvor.

Bielefeld braucht nach der Auftaktniederlage eine Reaktion. Vor heimischem Publikum in der SchücoArena ist der Druck auf die Arminen groß, Punkte einzufahren und Anschluss an das obere Tabellendrittel zu halten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.





Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus: Aufstellungen

Form

Arminia Bielefeld kommt mit einer gemischten jüngsten Bilanz in die Partie: Aus den letzten fünf Spielen stehen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Zuletzt unterlag das Team dem Karlsruher SC mit 1:2. Zuvor hatte Bielefeld in der Vorsaison stark abgeschlossen, darunter ein 6:1-Kantersieg gegen Hertha BSC und ein 4:0 in einem Freundschaftsspiel gegen Bologna. Das Remis gegen VfL Bochum (1:1) sowie die Niederlage in Kaiserslautern (0:2) zeigen jedoch, dass die Konstanz noch fehlt.

Energie Cottbus präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Aus den letzten fünf Spielen holte das Team vier Siege und kassierte lediglich eine Niederlage. Das jüngste Pflichtspiel gewann Cottbus mit 3:1 gegen Hannover 96. Zuvor gab es in der Vorbereitung ein 2:1 gegen Dynamo Dresden und Siege gegen Jahn Regensburg (1:0) sowie Wehen Wiesbaden (2:1) in der 3. Liga. Einzig die 2:4-Niederlage gegen Werder Bremen in einem Testspiel trübte das Bild.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 18. Januar 2025 in der 3. Liga statt: Energie Cottbus gewann damals in Bielefeld mit 2:0. Im Hinspiel der gleichen Saison, am 4. August 2024, hatte Arminia Bielefeld auswärts in Cottbus mit 2:1 die Oberhand behalten. Blickt man auf die letzten fünf direkten Vergleiche, kommt Cottbus auf zwei Siege, Bielefeld auf zwei Siege, ein Spiel endete unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga datiert vom 23. März 2014, als Cottbus in Bielefeld mit 3:1 gewann.

Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus: Die Tabellen

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