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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln heute live im TV und Livestream?

Alemannia Aachen - Viktoria Köln
Alemannia Aachen
Viktoria Köln
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Alemannia Aachen gegen Viktoria Köln. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Viktoria Köln beginnt am 11.10.2026, 16:30.

Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen Viktoria Köln

Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs Viktoria Köln heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Viktoria Köln wird live auf MagentaSport übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Möglichkeiten, die Partie live zu verfolgen.

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Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Alemannia Aachen den Stadtrivalen Viktoria Köln zu einem Nordrhein-Derby. Beide Klubs trennen in der Tabelle mehrere Plätze, doch in Derbys zählen Statistiken bekanntlich wenig.

Aachen-Trainer Mersad Selimbegovic hat seine Mannschaft nach einem schwankenden Saisonstart stabilisiert. Zuletzt gelang ein 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf, der Selbstvertrauen für das Derby geben dürfte.

Viktoria Köln reist als Tabellenzweiter an und zeigt sich in dieser Spielzeit in beeindruckender Form. Trainer Marian Wilhelm hat sein Team auf einen klaren Aufstiegskurs gebracht.

Die Auswärtsstärke der Kölner ist in dieser Saison ein auffälliges Merkmal. Drei Siege in den vergangenen vier Pflichtspielen unterstreichen die Konstanz der Mannschaft.

Für Aachen geht es darum, den Heimvorteil zu nutzen und den Rückstand auf die Spitzengruppe zu verkürzen. Ein Derby-Sieg würde die Stimmung rund um den Klub erheblich heben.

Nachfolgend alle Infos, wo das Spiel live im TV und per Live-Stream zu sehen ist, sowie alle weiteren Daten zum Duell.


Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln: Aufstellungen

Alemannia Aachen vs Viktoria Köln Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Selimbegovic

Form

ALA

ALA - Form

SVM
N0-3
FCI
S0-3
SSV
U2-2
WUK
N1-0
F95
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
FCK

FCK - Form

ESN
N1-0
HRO
S4-0
SVM
S1-3
FCI
S3-0
KÖL
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Alemannia Aachen kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in das Derby: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war ein 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf, zuvor gab es jedoch ein 0:3 gegen Meppen. In den fünf Spielen erzielte Aachen sieben Tore und kassierte acht.

Viktoria Köln präsentiert sich deutlich konstanter mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Partien. Besonders das 4:0 gegen Hansa Rostock sowie das 3:0 gegen Ingolstadt zeigen die Offensivstärke der Kölner. Insgesamt traf Viktoria in diesem Zeitraum elf Mal und ließ nur drei Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Alemannia AachenUnentschiedenViktoria Köln
2
1
2
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
0
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
3
END
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
0
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
3
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
3
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
END
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
0
END
Deutschland 4
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
END
6Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im Mai 2026 in der 3. Liga statt, als Viktoria Köln zu Hause mit 0:3 gegen Alemannia Aachen verlor. Auch das Hinspiel im Dezember 2025 endete mit einem 0:3 aus Kölner Sicht – diesmal im Aachener Stadion. Aus den letzten vier Drittliga-Duellen gewann Aachen drei Partien, Viktoria Köln siegte einmal.

Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
8701229+1321
S
S
S
N
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
7502199+1015
S
S
S
N
S
3
RW EssenRW EssenESN
84311612+415
U
U
S
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
84311715+215
S
U
S
N
U
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
84221912+714
U
S
U
N
S
6
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
84131611+513
N
S
S
U
N
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
84131611+513
S
S
N
S
N
8
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
9
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
7322118+311
S
N
U
S
N
10
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
824288010
U
S
N
U
U
11
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
731367-110
N
S
S
U
S
12
SC VerlSC VerlVEL
73131013-310
S
U
S
S
N
13
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
82241817+18
S
U
N
U
N
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
82241316-38
U
U
N
N
S
15
IngolstadtIngolstadtFCI
7223711-48
N
N
S
N
S
16
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
8224714-78
N
N
U
U
S
17
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
82151117-67
N
N
S
N
N
18
MeppenMeppenSVM
8215916-77
U
N
N
N
N
19
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
7124513-85
N
S
N
U
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
81161020-104
N
N
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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