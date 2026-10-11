Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Viktoria Köln beginnt am 11.10.2026, 16:30.

Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen Viktoria Köln

Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs Viktoria Köln heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Viktoria Köln wird live auf MagentaSport übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Möglichkeiten, die Partie live zu verfolgen.

Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Alemannia Aachen den Stadtrivalen Viktoria Köln zu einem Nordrhein-Derby. Beide Klubs trennen in der Tabelle mehrere Plätze, doch in Derbys zählen Statistiken bekanntlich wenig.

Aachen-Trainer Mersad Selimbegovic hat seine Mannschaft nach einem schwankenden Saisonstart stabilisiert. Zuletzt gelang ein 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf, der Selbstvertrauen für das Derby geben dürfte.

Viktoria Köln reist als Tabellenzweiter an und zeigt sich in dieser Spielzeit in beeindruckender Form. Trainer Marian Wilhelm hat sein Team auf einen klaren Aufstiegskurs gebracht.

Die Auswärtsstärke der Kölner ist in dieser Saison ein auffälliges Merkmal. Drei Siege in den vergangenen vier Pflichtspielen unterstreichen die Konstanz der Mannschaft.

Für Aachen geht es darum, den Heimvorteil zu nutzen und den Rückstand auf die Spitzengruppe zu verkürzen. Ein Derby-Sieg würde die Stimmung rund um den Klub erheblich heben.

Nachfolgend alle Infos, wo das Spiel live im TV und per Live-Stream zu sehen ist, sowie alle weiteren Daten zum Duell.





Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln: Aufstellungen

Form

Alemannia Aachen kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in das Derby: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war ein 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf, zuvor gab es jedoch ein 0:3 gegen Meppen. In den fünf Spielen erzielte Aachen sieben Tore und kassierte acht.

Viktoria Köln präsentiert sich deutlich konstanter mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Partien. Besonders das 4:0 gegen Hansa Rostock sowie das 3:0 gegen Ingolstadt zeigen die Offensivstärke der Kölner. Insgesamt traf Viktoria in diesem Zeitraum elf Mal und ließ nur drei Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im Mai 2026 in der 3. Liga statt, als Viktoria Köln zu Hause mit 0:3 gegen Alemannia Aachen verlor. Auch das Hinspiel im Dezember 2025 endete mit einem 0:3 aus Kölner Sicht – diesmal im Aachener Stadion. Aus den letzten vier Drittliga-Duellen gewann Aachen drei Partien, Viktoria Köln siegte einmal.

Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln: Die Tabellen

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