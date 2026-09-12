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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs. Jahn Regensburg heute live im TV und Livestream?

Alemannia Aachen - Jahn Regensburg
Alemannia Aachen
Jahn Regensburg
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Alemannia Aachen gegen Jahn Regensburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Jahn Regensburg beginnt am 12.09.2026, 16:30.

Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen Jahn Regensburg

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 5

Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs Jahn Regensburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Jahn Regensburg wird live auf MagentaSport übertragen. Alle verfügbaren Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Alemannia Aachen vs. Jahn Regensburg: Spielvorschau

Alemannia Aachen empfängt in der 3. Liga Jahn Regensburg. Trainer Mersad Selimbegovic will nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen wieder Stabilität finden.

Aachen zeigte zuletzt Stärke mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen Ingolstadt, kassierte davor aber eine deutliche 0:3-Heimniederlage gegen Meppen. Diese Schwankungen machen es schwer, die Mannschaft einzuschätzen.

Jahn Regensburg reist nach drei Niederlagen in Folge in der Liga an. Trainer Sascha Hildmann steht unter Druck, nachdem sein Team zuletzt 1:2 gegen MSV Duisburg und zuvor 1:5 gegen Hoffenheim II verlor.

Die Gäste belegen aktuell den letzten Tabellenplatz und brauchen dringend Punkte, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. Für Regensburg ist jedes Spiel in dieser Phase richtungsweisend.

Aachen dagegen steht auf Tabellenplatz vier und hat die Möglichkeit, mit einem Heimsieg den Anschluss an die Spitzengruppe zu festigen. Wo das Spiel live zu sehen ist, steht nachfolgend.


Alemannia Aachen vs. Jahn Regensburg: Aufstellungen

Alemannia Aachen vs Jahn Regensburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Selimbegovic

Form

ALA

ALA - Form

HAV
S6-1
VEL
S4-1
FOK
U1-1
SVM
N0-3
FCI
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
14/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SSV

SSV - Form

RIE
S2-4
FCK
S2-5
SAB
N0-1
TSG
N5-1
DUI
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
11/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Alemannia Aachen kommt auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann der Klub auswärts gegen Ingolstadt mit 3:0. Davor gab es allerdings ein 0:3 gegen Meppen sowie ein 1:1 gegen Fortuna Köln. In diesem Fünf-Spiele-Zeitraum erzielte Aachen 14 Tore und kassierte acht.

Jahn Regensburg weist zwei Siege und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Partien vor. Das letzte Ligaspiel endete mit einem 1:2 gegen MSV Duisburg. Zuvor verlor Regensburg 1:5 gegen Hoffenheim II und 0:1 gegen Saarbrücken. Die beiden Siege gelangen gegen Viktoria Köln mit 5:2 sowie in einem Testspiel gegen Ried.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Alemannia AachenUnentschiedenJahn Regensburg
4
0
1
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
1
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
3
END
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
0
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
2
END
Deutschland DFB-Pokal
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
1
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
1
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
2
END
8Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste direkte Duell fand am 17. April 2026 in der 3. Liga statt: Jahn Regensburg verlor dabei zu Hause mit 1:3 gegen Aachen. In der Begegnung zuvor, im November 2025, siegte Aachen ebenfalls – damals auswärts mit 0:2 in Regensburg. Aus den fünf vorliegenden Aufeinandertreffen – darunter auch Duelle in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal – gewann Aachen viermal, Regensburg einmal.

Alemannia Aachen vs. Jahn Regensburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
4400123+912
S
S
S
S
2
SaarbrückenSaarbrückenSAB
4301147+79
S
N
S
S
3
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
5302138+59
S
N
S
S
N
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
52211112-18
N
U
S
U
S
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
421185+37
S
N
U
S
6
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
42117707
S
N
U
S
7
RW EssenRW EssenESN
421145-17
S
U
S
N
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
420295+46
N
S
S
N
9
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
420267-16
S
N
N
S
10
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
420224-26
S
N
N
S
11
MeppenMeppenSVM
420269-36
N
S
S
N
12
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
41213305
U
S
U
N
13
IngolstadtIngolstadtFCI
412156-15
N
S
U
U
14
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
41127704
N
N
S
U
15
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
411278-14
N
N
U
S
16
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
411224-24
U
S
N
N
17
TSV HavelseTSV HavelseHAV
410368-23
N
S
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
4103710-33
N
N
N
S
19
SC VerlSC VerlVEL
4103510-53
S
N
N
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
402228-62
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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