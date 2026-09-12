Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Jahn Regensburg beginnt am 12.09.2026, 16:30.

Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen Jahn Regensburg

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Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Jahn Regensburg wird live auf MagentaSport übertragen. Alle verfügbaren Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Alemannia Aachen vs. Jahn Regensburg: Spielvorschau

Alemannia Aachen empfängt in der 3. Liga Jahn Regensburg. Trainer Mersad Selimbegovic will nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen wieder Stabilität finden.

Aachen zeigte zuletzt Stärke mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen Ingolstadt, kassierte davor aber eine deutliche 0:3-Heimniederlage gegen Meppen. Diese Schwankungen machen es schwer, die Mannschaft einzuschätzen.

Jahn Regensburg reist nach drei Niederlagen in Folge in der Liga an. Trainer Sascha Hildmann steht unter Druck, nachdem sein Team zuletzt 1:2 gegen MSV Duisburg und zuvor 1:5 gegen Hoffenheim II verlor.

Die Gäste belegen aktuell den letzten Tabellenplatz und brauchen dringend Punkte, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. Für Regensburg ist jedes Spiel in dieser Phase richtungsweisend.

Aachen dagegen steht auf Tabellenplatz vier und hat die Möglichkeit, mit einem Heimsieg den Anschluss an die Spitzengruppe zu festigen. Wo das Spiel live zu sehen ist, steht nachfolgend.





Alemannia Aachen vs. Jahn Regensburg: Aufstellungen

Form

Alemannia Aachen kommt auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann der Klub auswärts gegen Ingolstadt mit 3:0. Davor gab es allerdings ein 0:3 gegen Meppen sowie ein 1:1 gegen Fortuna Köln. In diesem Fünf-Spiele-Zeitraum erzielte Aachen 14 Tore und kassierte acht.

Jahn Regensburg weist zwei Siege und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Partien vor. Das letzte Ligaspiel endete mit einem 1:2 gegen MSV Duisburg. Zuvor verlor Regensburg 1:5 gegen Hoffenheim II und 0:1 gegen Saarbrücken. Die beiden Siege gelangen gegen Viktoria Köln mit 5:2 sowie in einem Testspiel gegen Ried.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell fand am 17. April 2026 in der 3. Liga statt: Jahn Regensburg verlor dabei zu Hause mit 1:3 gegen Aachen. In der Begegnung zuvor, im November 2025, siegte Aachen ebenfalls – damals auswärts mit 0:2 in Regensburg. Aus den fünf vorliegenden Aufeinandertreffen – darunter auch Duelle in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal – gewann Aachen viermal, Regensburg einmal.

Alemannia Aachen vs. Jahn Regensburg: Die Tabellen

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