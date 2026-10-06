Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League C
team-logoAlbanien
Air Albania Stadium
team-logoSan Marino
Ansehen auf DAZN
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Albanien vs. San Marino heute live im TV und Livestream?

Albanien - San Marino
Albanien
San Marino
UEFA Nations League C

In der UEFA Nations League C spielt Albanien gegen San Marino. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Albanien und San Marino beginnt am 06.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Albanien gegen San Marino

crest
UEFA Nations League C - Spielwoche 4
Air Albania Stadium

Wer zeigt / überträgt Albanien vs San Marino heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist live verfügbar. Die TV- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

DAZN

DAZN

Hier ansehen

Albanien vs. San Marino: Spielvorschau

Albanien empfängt San Marino im Air Albania Stadium in Tirana zum UEFA-Nations-League-C-Gruppenspiel. Rolando Maran trifft mit seiner Mannschaft auf den Tabellenletzten der Gruppe 1 – ein Duell, das auf dem Papier eindeutig wirkt.

Albanien hat zuletzt eine durchwachsene Phase erlebt. Nach zwei überzeugenden Siegen zum Auftakt der Nations League – 2:0 gegen Weißrussland und 3:0 gegen San Marino – kassierte die Mannschaft beim jüngsten Auswärtsspiel in Helsinki eine 1:2-Niederlage gegen Finnland.

Dennoch bleibt Albanien in einer starken Ausgangsposition in der Gruppe. Die Niederlage gegen Finnland hat zwar Punkte gekostet, doch der Vorsprung an der Tabellenspitze ist noch intakt – und ein Heimspiel gegen San Marino bietet die Chance, sofort zu antworten.

San Marino reist ohne Rückenwind nach Tirana. Roberto Cevolis Mannschaft hat alle fünf ihrer jüngsten Partien verloren – darunter ein 0:7 gegen Finnland und ein 0:3 gegen Albanien im Hinspiel. Zuletzt setzte es ein 0:4 gegen Weißrussland.

Die Bilanz der bisherigen Begegnungen spricht eine deutliche Sprache: Albanien hat alle fünf der jüngsten direkten Duelle gewonnen, ohne dabei ein einziges Gegentor zu kassieren. San Marino hat in dieser Nations-League-Gruppe noch keinen Punkt geholt.

Alles zur Übertragung des Spiels – TV-Sender, Live-Stream und Anpfiffzeit – findet ihr weiter unten.


Albanien vs. San Marino: Aufstellungen

Albanien vs San Marino Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. Maran

Form

ALB

ALB - Form

ISR
N0-1
LUX
N0-1
WEI
S2-0
SMR
S0-3
FIN
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SMR

SMR - Form

BGD
N1-2
AZE
N2-1
FIN
N0-7
ALB
N0-3
WEI
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
2/18
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Albanien kommt auf zwei Siege und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Die Mannschaft gewann 2:0 gegen Weißrussland und 3:0 gegen San Marino, verlor aber zuletzt 1:2 gegen Finnland in der Nations League sowie zuvor 0:1 gegen Luxemburg und 0:1 gegen Israel in Freundschaftsspielen. Insgesamt erzielte Albanien in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte fünf.

San Marino verlor alle fünf der jüngsten Partien. Die Mannschaft kassierte 0:7 gegen Finnland, 0:3 gegen Albanien und zuletzt 0:4 gegen Weißrussland in der Nations League, dazu Niederlagen gegen Aserbaidschan und Bangladesch in Freundschaftsspielen. Zwei erzielte Tore stehen dreizehn Gegentoren gegenüber.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AlbanienUnentschiedenSan Marino
5
0
0
UEFA Nations League C
San Marino badge
San Marino
SMR
0
Albanien badge
Albanien
ALB
3
END
WM-Qualifikation
Albanien badge
Albanien
ALB
5
San Marino badge
San Marino
SMR
0
END
WM-Qualifikation
San Marino badge
San Marino
SMR
0
Albanien badge
Albanien
ALB
2
END
Freundschaftsspiele
San Marino badge
San Marino
SMR
0
Albanien badge
Albanien
ALB
3
END
Freundschaftsspiele
San Marino badge
San Marino
SMR
0
Albanien badge
Albanien
ALB
3
END
16Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 29. September 2026 in der UEFA Nations League C statt und endete 3:0 für Albanien. Davor gewann Albanien in der WM-Qualifikation 2021 ebenfalls zweimal – 5:0 im Heimspiel und 2:0 auswärts in San Marino. Über alle fünf erfassten Begegnungen hat Albanien jede einzelne Partie gewonnen, ohne ein einziges Gegentor hinnehmen zu müssen.

Albanien vs. San Marino: Die Tabellen

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
FinnlandFinnlandFIN
321091+87
S
U
S
2
AlbanienAlbanienALB
320162+46
N
S
S
3
WeissrusslandWeissrusslandWEI
311142+24
S
U
N
4
San MarinoSan MarinoSMR
3003014-140
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen