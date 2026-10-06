Das Spiel zwischen Albanien und San Marino beginnt am 06.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Albanien gegen San Marino

UEFA Nations League C - Spielwoche 4 6. Okt. 2026 - 14:45 Air Albania Stadium

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Das Spiel ist live verfügbar. Die TV- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Albanien vs. San Marino: Spielvorschau

Albanien empfängt San Marino im Air Albania Stadium in Tirana zum UEFA-Nations-League-C-Gruppenspiel. Rolando Maran trifft mit seiner Mannschaft auf den Tabellenletzten der Gruppe 1 – ein Duell, das auf dem Papier eindeutig wirkt.

Albanien hat zuletzt eine durchwachsene Phase erlebt. Nach zwei überzeugenden Siegen zum Auftakt der Nations League – 2:0 gegen Weißrussland und 3:0 gegen San Marino – kassierte die Mannschaft beim jüngsten Auswärtsspiel in Helsinki eine 1:2-Niederlage gegen Finnland.

Dennoch bleibt Albanien in einer starken Ausgangsposition in der Gruppe. Die Niederlage gegen Finnland hat zwar Punkte gekostet, doch der Vorsprung an der Tabellenspitze ist noch intakt – und ein Heimspiel gegen San Marino bietet die Chance, sofort zu antworten.

San Marino reist ohne Rückenwind nach Tirana. Roberto Cevolis Mannschaft hat alle fünf ihrer jüngsten Partien verloren – darunter ein 0:7 gegen Finnland und ein 0:3 gegen Albanien im Hinspiel. Zuletzt setzte es ein 0:4 gegen Weißrussland.

Die Bilanz der bisherigen Begegnungen spricht eine deutliche Sprache: Albanien hat alle fünf der jüngsten direkten Duelle gewonnen, ohne dabei ein einziges Gegentor zu kassieren. San Marino hat in dieser Nations-League-Gruppe noch keinen Punkt geholt.

Alles zur Übertragung des Spiels – TV-Sender, Live-Stream und Anpfiffzeit – findet ihr weiter unten.





Albanien vs. San Marino: Aufstellungen

Form

Albanien kommt auf zwei Siege und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Die Mannschaft gewann 2:0 gegen Weißrussland und 3:0 gegen San Marino, verlor aber zuletzt 1:2 gegen Finnland in der Nations League sowie zuvor 0:1 gegen Luxemburg und 0:1 gegen Israel in Freundschaftsspielen. Insgesamt erzielte Albanien in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte fünf.

San Marino verlor alle fünf der jüngsten Partien. Die Mannschaft kassierte 0:7 gegen Finnland, 0:3 gegen Albanien und zuletzt 0:4 gegen Weißrussland in der Nations League, dazu Niederlagen gegen Aserbaidschan und Bangladesch in Freundschaftsspielen. Zwei erzielte Tore stehen dreizehn Gegentoren gegenüber.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 29. September 2026 in der UEFA Nations League C statt und endete 3:0 für Albanien. Davor gewann Albanien in der WM-Qualifikation 2021 ebenfalls zweimal – 5:0 im Heimspiel und 2:0 auswärts in San Marino. Über alle fünf erfassten Begegnungen hat Albanien jede einzelne Partie gewonnen, ohne ein einziges Gegentor hinnehmen zu müssen.

Albanien vs. San Marino: Die Tabellen

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Finnland FIN 3 2 1 0 9 1 +8 7 S U S 2 Albanien ALB 3 2 0 1 6 2 +4 6 N S S 3 Weissrussland WEI 3 1 1 1 4 2 +2 4 S U N 4 San Marino SMR 3 0 0 3 0 14 -14 0 N N N Aufstieg Play-offs Aufstieg

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