Das Spiel zwischen AEK Athen und LASK beginnt am 08.09.2026, 18:45.

Anstoßzeit AEK Athen gegen LASK

Champions League - Spielwoche 1 8. Sept. 2026 - 12:45 Allwyn Arena

Wer zeigt / überträgt AEK Athen vs LASK heute live im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen AEK Athen und LASK wird live auf DAZN übertragen. Den Livestream gibt es direkt über DAZN.

AEK Athen vs. LASK: Spielvorschau

Im Allwyn Arena in Athen treffen AEK Athen und LASK in der Champions League aufeinander. Beide Klubs haben sich über die Qualifikationsrunde für die Gruppenphase durchgesetzt und bestreiten nun ihr erstes Duell auf europäischem Spitzenniveau in dieser Saison.

AEK Athen geht als Gastgeber in dieses Spiel und präsentiert sich in starker Verfassung. Coach Marko Nikolic hat seine Mannschaft fest im Griff, und die Griechen dürfen auf die Unterstützung ihrer Fans im Allwyn Arena zählen.

LASK reist mit breiter Brust aus Österreich an. Trainer Dietmar Kühbauer hat sein Team zuletzt überzeugend durch die Qualifikation geführt und dabei auch gegen namhafte Gegner beeindruckende Ergebnisse eingefahren.

Das Duell steht sinnbildlich für zwei Klubs, die auf nationaler Ebene dominieren und nun auf der größten Bühne des europäischen Vereinsfußballs bestehen wollen. Die taktischen Ansätze beider Trainer versprechen ein offenes, intensives Spiel.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





AEK Athen vs. LASK: Aufstellungen

Form

AEK Athen kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Die letzte Partie gewann das Team von Marko Nikolic mit 5:0 gegen Aris Thessaloniki, zuvor gab es ein 4:0 gegen Iraklis Saloniki. Lediglich gegen Kifisia FC (1:1) ließ AEK Punkte liegen. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen 16 Tore und kassierte nur eines.

LASK präsentiert sich ebenfalls in herausragender Form mit vier Siegen in den letzten fünf Spielen. Besonders auffällig war das 5:1 gegen Celtic Glasgow in der Champions-League-Qualifikation. Zuletzt schlug LASK Wolfsberger AC mit 3:1 und gewann souverän mit 6:1 gegen Deutschlandsberger SC im Pokal. Die einzige Niederlage war ein 0:3 gegen Celtic, das in der Qualifikation jedoch ohne Folgen blieb.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen AEK Athen und LASK liegen keine Daten vor. Das Spiel in der Champions League ist damit das erste dokumentierte Duell beider Klubs.

AEK Athen vs. LASK: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.