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Wer zeigt / überträgt AEK Athen vs. LASK heute live im TV und Livestream?

AEK Athen - LASK
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In der Champions League spielt AEK Athen gegen LASK. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen AEK Athen und LASK beginnt am 08.09.2026, 18:45.

Anstoßzeit AEK Athen gegen LASK

crest
Champions League - Spielwoche 1
Allwyn Arena

Wer zeigt / überträgt AEK Athen vs LASK heute live im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen AEK Athen und LASK wird live auf DAZN übertragen. Den Livestream gibt es direkt über DAZN.

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AEK Athen vs. LASK: Spielvorschau

Im Allwyn Arena in Athen treffen AEK Athen und LASK in der Champions League aufeinander. Beide Klubs haben sich über die Qualifikationsrunde für die Gruppenphase durchgesetzt und bestreiten nun ihr erstes Duell auf europäischem Spitzenniveau in dieser Saison.

AEK Athen geht als Gastgeber in dieses Spiel und präsentiert sich in starker Verfassung. Coach Marko Nikolic hat seine Mannschaft fest im Griff, und die Griechen dürfen auf die Unterstützung ihrer Fans im Allwyn Arena zählen.

LASK reist mit breiter Brust aus Österreich an. Trainer Dietmar Kühbauer hat sein Team zuletzt überzeugend durch die Qualifikation geführt und dabei auch gegen namhafte Gegner beeindruckende Ergebnisse eingefahren.

Das Duell steht sinnbildlich für zwei Klubs, die auf nationaler Ebene dominieren und nun auf der größten Bühne des europäischen Vereinsfußballs bestehen wollen. Die taktischen Ansätze beider Trainer versprechen ein offenes, intensives Spiel.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


AEK Athen vs. LASK: Aufstellungen

AEK Athen vs LASK Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
AEK Athen crest
AEK Athen
AEK
Aufstellung
LASK crest
LASK
LAS
3-4-1-2
1T. Strakosha44F. Relvas12L. Rota2H. Moukoudi3S. Pilios18R. Marin14L. Majer8M. Gacinovic27M. Vitalis9L. Jovic19B. Varga1L. Jungwirth4X. Mbuyamba43J. Tornich16Andrés Andrade20Kasper Jörgensen2G. Bello10R. Ljubicic6M. Bogarde30S. Horvath27C. Lang8M. Usor
LASK crest
LASK
LAS
4-4-2
AEK Athen

Startelf

LASK

Trainer

  • M. Nikolic
  • Dietmar Kühbauer

Form

AEK

AEK - Form

IRA
S4-0
LES
S4-0
KIF
U1-1
NES
S0-2
ARI
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
16/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
LAS

LAS - Form

CEL
N3-0
CEL
S5-1
ALT
S3-0
WAC
S1-3
DSC
S1-6
Tor erzielt (kassiert)
17/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

AEK Athen kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Die letzte Partie gewann das Team von Marko Nikolic mit 5:0 gegen Aris Thessaloniki, zuvor gab es ein 4:0 gegen Iraklis Saloniki. Lediglich gegen Kifisia FC (1:1) ließ AEK Punkte liegen. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen 16 Tore und kassierte nur eines.

LASK präsentiert sich ebenfalls in herausragender Form mit vier Siegen in den letzten fünf Spielen. Besonders auffällig war das 5:1 gegen Celtic Glasgow in der Champions-League-Qualifikation. Zuletzt schlug LASK Wolfsberger AC mit 3:1 und gewann souverän mit 6:1 gegen Deutschlandsberger SC im Pokal. Die einzige Niederlage war ein 0:3 gegen Celtic, das in der Qualifikation jedoch ohne Folgen blieb.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen AEK Athen und LASK liegen keine Daten vor. Das Spiel in der Champions League ist damit das erste dokumentierte Duell beider Klubs.

AEK Athen vs. LASK: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Club BrüggeClub BrüggeCLB
00000000
1
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
AS RomAS RomROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MailandInter MailandINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
FC VillarrealFC VillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenAEK AthenAEK
00000000
1
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

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