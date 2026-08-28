Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Italien Serie A
team-logoAC Mailand
San Siro
team-logoVenedig
Ansehen auf DAZN
GOAL-e

Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs. Venedig heute live im TV und Livestream?

AC Mailand - Venedig
AC Mailand
Venedig
Italien Serie A

In der Italien Serie A spielt AC Mailand gegen Venedig. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen AC Mailand und Venedig beginnt am 28.08.2026, 20:45.

Anstoßzeit AC Mailand gegen Venedig

crest
Italien Serie A - Spielwoche 2
San Siro

Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs Venedig heute live im TV und Livestream?

AC Mailand gegen Venedig ist live auf DAZN zu sehen. Alle Informationen zum TV-Sender und zum Live-Stream sind unten aufgeführt.

DAZN

DAZN

Hier ansehen

AC Mailand vs. Venedig: Spielvorschau

AC Mailand empfängt Venedig am Freitagabend im San Siro zum zweiten Spieltag der Serie A 2026/27. Ruben Amorim trifft mit seinem Team auf einen Aufsteiger, der bereits unter Druck steht.

Der Saisonstart verlief für Milan vielversprechend. Mit einem 2:1-Auswärtssieg in Turin bewies die Mannschaft früh Charakter und lieferte einen Hinweis darauf, wohin die Reise unter Amorim gehen könnte.

Besonders im Fokus steht Alphadjo Cissé. Der Neuzugang traf bei seinem Ligadebüt gegen Turin und überzeugte in der Rolle des von links einrückenden Zehners, die Amorim für ihn vorgesehen hat.

Abseits des Platzes bleibt die Situation rund um Rafael Leão ungelöst. Der Portugiese steht weiter auf der Abschussliste, während Galatasaray und Aston Villa um seine Dienste buhlen. Sein Einsatz gegen Venedig ist fraglich.

Venedig dagegen startete mit einer 0:2-Heimniederlage gegen Lecce in die Saison und reist als Tabellenletzter ins San Siro. Trainer Giovanni Stroppa benötigt dringend Punkte, um den frühen Druck zu mindern.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.


AC Mailand vs. Venedig: Aufstellungen

AC Mailand vs Venedig Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
Aufstellung
Venedig crest
Venedig
VEN
3-5-2
16M. Maignan31S. Pavlovic5K. De Winter34M. Gila21S. Chukwueze80Y. Musah70Alphadjo Cissè14L. Modric8R. Loftus-Cheek2Pervis Estupinán9G. Ramos1F. Stankovic3J. Schingtienne4B. Franjic17A. Bella-Kotchap18A. Hainaut6G. Busio14T. Correia26T. Basic71Kike Pérez45A. Adams10J. Yeboah
Venedig crest
Venedig
VEN
3-4-2-1
AC Mailand

Startelf

Venedig

Trainer

  • R. Amorim
  • G. Stroppa

Form

MIL

MIL - Form

CEL
U2-2
INT
U1-1
CHE
N3-0
MUN
S2-4
TOR
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
VEN

VEN - Form

GAL
S0-3
SEN
N4-3
B29
U2-2
MOD
S3-2
LEC
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

AC Mailand kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war das 2:1 bei Torino in der Serie A. Zuvor gab es in Freundschaftsspielen ein 4:2 gegen Manchester United sowie ein 1:1 gegen Inter Mailand. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:3 gegen Chelsea. Insgesamt erzielte Milan in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte acht.

Venedig weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt verlor der Klub 0:2 gegen Lecce in der Liga. Positiv zu vermerken ist der 3:2-Sieg im Coppa-Italia-Spiel gegen Modena sowie ein 0:3-Erfolg im Freundschaftsspiel gegen Galatasaray. In den fünf Partien wurden acht Tore erzielt und neun kassiert.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AC MailandUnentschiedenVenedig
5
0
0
Italien Serie A
Venedig badge
Venedig
VEN
0
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
2
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
4
Venedig badge
Venedig
VEN
0
END
Italien Serie A
Venedig badge
Venedig
VEN
0
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
2
Venedig badge
Venedig
VEN
0
END
Italien Serie A
Venedig badge
Venedig
VEN
1
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
4
END
15Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 27. April 2025 in der Serie A statt und endete mit einem 2:0-Sieg für AC Mailand auswärts in Venedig. Blickt man auf alle fünf vorliegenden Duelle zurück, dominiert Milan klar: vier Siege stehen keinem einzigen Erfolg für Venedig gegenüber, bei einem Unentschieden. Milan erzielte in diesen fünf Spielen insgesamt 13 Tore und ließ dabei nur zwei zu.

AC Mailand vs. Venedig: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS RomAS RomROM
110040+43
S
2
Inter MailandInter MailandINT
110041+33
S
3
LecceLecceLEC
110020+23
S
4
SSC NeapelSSC NeapelNAP
110020+23
S
5
AC MailandAC MailandMIL
110021+13
S
6
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
110021+13
S
7
CagliariCagliariCGL
110010+13
S
8
Juventus FCJuventus FCJUV
110010+13
S
9
Lazio RomLazio RomLAZ
110010+13
S
10
ComoComoCOM
10101101
U
11
UdineseUdineseUDI
10101101
U
12
SassuoloSassuoloSAS
100112-10
N
13
FC TurinFC TurinTOR
100112-10
N
14
BolognaBolognaBOL
100101-10
N
15
FrosinoneFrosinoneFRC
100101-10
N
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
100101-10
N
17
CFC GenuaCFC GenuaGEN
100102-20
N
18
VenedigVenedigVEN
100102-20
N
19
MonzaMonzaMON
100114-30
N
20
AC FlorenzAC FlorenzFIO
100104-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen