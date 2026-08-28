Das Spiel zwischen AC Mailand und Venedig beginnt am 28.08.2026, 20:45.

Anstoßzeit AC Mailand gegen Venedig

Italien Serie A - Spielwoche 2 28. Aug. 2026 - 14:45 San Siro

Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs Venedig heute live im TV und Livestream?

AC Mailand gegen Venedig ist live auf DAZN zu sehen. Alle Informationen zum TV-Sender und zum Live-Stream sind unten aufgeführt.

AC Mailand vs. Venedig: Spielvorschau

AC Mailand empfängt Venedig am Freitagabend im San Siro zum zweiten Spieltag der Serie A 2026/27. Ruben Amorim trifft mit seinem Team auf einen Aufsteiger, der bereits unter Druck steht.

Der Saisonstart verlief für Milan vielversprechend. Mit einem 2:1-Auswärtssieg in Turin bewies die Mannschaft früh Charakter und lieferte einen Hinweis darauf, wohin die Reise unter Amorim gehen könnte.

Besonders im Fokus steht Alphadjo Cissé. Der Neuzugang traf bei seinem Ligadebüt gegen Turin und überzeugte in der Rolle des von links einrückenden Zehners, die Amorim für ihn vorgesehen hat.

Abseits des Platzes bleibt die Situation rund um Rafael Leão ungelöst. Der Portugiese steht weiter auf der Abschussliste, während Galatasaray und Aston Villa um seine Dienste buhlen. Sein Einsatz gegen Venedig ist fraglich.

Venedig dagegen startete mit einer 0:2-Heimniederlage gegen Lecce in die Saison und reist als Tabellenletzter ins San Siro. Trainer Giovanni Stroppa benötigt dringend Punkte, um den frühen Druck zu mindern.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.





AC Mailand vs. Venedig: Aufstellungen

Form

AC Mailand kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war das 2:1 bei Torino in der Serie A. Zuvor gab es in Freundschaftsspielen ein 4:2 gegen Manchester United sowie ein 1:1 gegen Inter Mailand. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:3 gegen Chelsea. Insgesamt erzielte Milan in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte acht.

Venedig weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt verlor der Klub 0:2 gegen Lecce in der Liga. Positiv zu vermerken ist der 3:2-Sieg im Coppa-Italia-Spiel gegen Modena sowie ein 0:3-Erfolg im Freundschaftsspiel gegen Galatasaray. In den fünf Partien wurden acht Tore erzielt und neun kassiert.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 27. April 2025 in der Serie A statt und endete mit einem 2:0-Sieg für AC Mailand auswärts in Venedig. Blickt man auf alle fünf vorliegenden Duelle zurück, dominiert Milan klar: vier Siege stehen keinem einzigen Erfolg für Venedig gegenüber, bei einem Unentschieden. Milan erzielte in diesen fünf Spielen insgesamt 13 Tore und ließ dabei nur zwei zu.

AC Mailand vs. Venedig: Die Tabellen

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