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Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs. Benfica heute live im TV und Livestream?

AC Mailand - Benfica
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Benfica
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In der Europa League spielt AC Mailand gegen Benfica. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen AC Mailand und Benfica beginnt am 16.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit AC Mailand gegen Benfica

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Europa League - Spielwoche 1
San Siro

Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs Benfica heute live im TV und Livestream?

Das Spiel AC Milan gegen Benfica wird live auf Sky WOW übertragen. Die Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

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AC Mailand vs. Benfica: Spielvorschau

Im San Siro in Mailand empfängt AC Milan den portugiesischen Schwergewichtler Benfica in der Europa League. Zwei Klubs mit europäischem Anspruch treffen aufeinander – und beide bringen beachtliche Formkurven mit in diese Partie.

Ruben Amorim steht mit den Rossoneri nach einem durchwachsenen Saisonstart unter Zugzwang. In der Serie A holte Milan aus vier Spielen zwei Siege und zwei Unentschieden, zuletzt ein 2:2 gegen Lazio Rom, bei dem Christian Pulisic nach seiner Rückkehr vom Weltturnier entscheidend mitwirkte.

Benfica reist mit breiter Brust an. Jose Mourinho hat die Lissaboner auf Kurs gebracht: Vier Siege aus den jüngsten vier Pflichtspielen in der Liga Portugal sprechen für sich, darunter ein deutliches 4:0 gegen Moreirense.

Die Ausgangslage in der Europa League ist noch offen. Beide Mannschaften stehen auf dem ersten Tabellenplatz ihrer jeweiligen Gruppe – ein Direktduell mit entsprechendem Gewicht.

Amorim muss taktisch klug agieren. Zuletzt äußerte er sich öffentlich dazu, wie sein Team Luka Modric optimal einsetzen kann – und deutete an, dass mehr Kontrolle im Spielaufbau nötig sei, um den kroatischen Spielmacher zur Geltung zu bringen.

Auf der Gegenseite setzt Marco Silva auf Kontinuität. Benfica hat in der laufenden Saison noch keine Pflichtspielpartie verloren und wird das San Siro ohne Respekt, aber mit Disziplin angehen.

Nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.


AC Mailand vs. Benfica: Aufstellungen

AC Mailand vs Benfica Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. Amorim

Form

MIL

MIL - Form

MUN
S2-4
TOR
S1-2
VEN
S2-0
JUV
U1-1
LAZ
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BEN

BEN - Form

AGF
S1-3
EST
S2-1
MAR
S0-3
MOR
S0-4
GV
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
15/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

AC Milan kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Lazio Rom in der Serie A, zuvor gab es ein 1:1 gegen Juventus. Milan erzielte in diesem Zeitraum insgesamt zehn Treffer und kassierte fünf – darunter auch ein 4:2-Sieg gegen Manchester United in einem Testspiel.

Benfica präsentiert sich in bestechender Verfassung: fünf Siege aus den jüngsten fünf Pflichtspielen ohne eine einzige Niederlage. Zuletzt gewann Benfica 3:1 gegen Gil Vicente, davor folgte ein klares 4:0 bei Moreirense. Auch in der Europa-League-Qualifikation setzte sich der Klub durch – ein 3:1-Auswärtssieg bei Aarhus GF unterstrich die Stabilität. Benfica traf in diesen fünf Spielen zwölfmal und kassierte lediglich sechs Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AC MailandUnentschiedenBenfica
1
2
0
Klub Freundschaftsspiele
Benfica badge
Benfica
BEN
1
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
END
Champions League
Benfica badge
Benfica
BEN
1
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
END
Champions League
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
2
Benfica badge
Benfica
BEN
1
END
4Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/3

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert aus dem August 2009 – ein 1:1 in einem Freundschaftsspiel, bei dem Benfica Gastgeber war. Davor trafen die Teams zweimal in der Champions League aufeinander: Im November 2007 endete das Heimspiel von Benfica ebenfalls 1:1, während AC Milan das Hinspiel im September 2007 mit 2:1 für sich entschied. Aus den drei dokumentierten Begegnungen gewann Milan einmal, Benfica gewann kein Spiel, und zweimal trennten sich die Teams unentschieden.

AC Mailand vs. Benfica: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BeşiktaşBeşiktaşBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sp. PragSp. PragSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NijmegenNijmegenNEC
00000000
1
BialystokBialystokJAG
00000000
1
AC MailandAC MailandMIL
00000000
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
RB SalzburgRB SalzburgSAL
00000000
1
Juventus FCJuventus FCJUV
00000000
1
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
00000000
1
OFI KretaOFI KretaOFI
00000000
1
Lech PosenLech PosenLCH
00000000
1
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
00000000
1
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
00000000
1
LilleströmLilleströmLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

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