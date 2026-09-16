Das Spiel zwischen AC Mailand und Benfica beginnt am 16.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit AC Mailand gegen Benfica

Europa League - Spielwoche 1 16. Sept. 2026 - 15:00 San Siro

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Das Spiel AC Milan gegen Benfica wird live auf Sky WOW übertragen. Die Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

AC Mailand vs. Benfica: Spielvorschau

Im San Siro in Mailand empfängt AC Milan den portugiesischen Schwergewichtler Benfica in der Europa League. Zwei Klubs mit europäischem Anspruch treffen aufeinander – und beide bringen beachtliche Formkurven mit in diese Partie.

Ruben Amorim steht mit den Rossoneri nach einem durchwachsenen Saisonstart unter Zugzwang. In der Serie A holte Milan aus vier Spielen zwei Siege und zwei Unentschieden, zuletzt ein 2:2 gegen Lazio Rom, bei dem Christian Pulisic nach seiner Rückkehr vom Weltturnier entscheidend mitwirkte.

Benfica reist mit breiter Brust an. Jose Mourinho hat die Lissaboner auf Kurs gebracht: Vier Siege aus den jüngsten vier Pflichtspielen in der Liga Portugal sprechen für sich, darunter ein deutliches 4:0 gegen Moreirense.

Die Ausgangslage in der Europa League ist noch offen. Beide Mannschaften stehen auf dem ersten Tabellenplatz ihrer jeweiligen Gruppe – ein Direktduell mit entsprechendem Gewicht.

Amorim muss taktisch klug agieren. Zuletzt äußerte er sich öffentlich dazu, wie sein Team Luka Modric optimal einsetzen kann – und deutete an, dass mehr Kontrolle im Spielaufbau nötig sei, um den kroatischen Spielmacher zur Geltung zu bringen.

Auf der Gegenseite setzt Marco Silva auf Kontinuität. Benfica hat in der laufenden Saison noch keine Pflichtspielpartie verloren und wird das San Siro ohne Respekt, aber mit Disziplin angehen.

Nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.





AC Mailand vs. Benfica: Aufstellungen

Form

AC Milan kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Lazio Rom in der Serie A, zuvor gab es ein 1:1 gegen Juventus. Milan erzielte in diesem Zeitraum insgesamt zehn Treffer und kassierte fünf – darunter auch ein 4:2-Sieg gegen Manchester United in einem Testspiel.

Benfica präsentiert sich in bestechender Verfassung: fünf Siege aus den jüngsten fünf Pflichtspielen ohne eine einzige Niederlage. Zuletzt gewann Benfica 3:1 gegen Gil Vicente, davor folgte ein klares 4:0 bei Moreirense. Auch in der Europa-League-Qualifikation setzte sich der Klub durch – ein 3:1-Auswärtssieg bei Aarhus GF unterstrich die Stabilität. Benfica traf in diesen fünf Spielen zwölfmal und kassierte lediglich sechs Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert aus dem August 2009 – ein 1:1 in einem Freundschaftsspiel, bei dem Benfica Gastgeber war. Davor trafen die Teams zweimal in der Champions League aufeinander: Im November 2007 endete das Heimspiel von Benfica ebenfalls 1:1, während AC Milan das Hinspiel im September 2007 mit 2:1 für sich entschied. Aus den drei dokumentierten Begegnungen gewann Milan einmal, Benfica gewann kein Spiel, und zweimal trennten sich die Teams unentschieden.

AC Mailand vs. Benfica: Die Tabellen

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