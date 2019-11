Wer zeigt / überträgt 1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga heute live

Zum Auftakt des 10. Spieltags der Bundesliga empfängt 1899 Hoffenheim den SC Paderborn. Goal verrät, wer das Spiel live in TV und LIVE-STREAM zeigt.

In der geht es am 10. Spieltag zu Beginn nach Sinsheim. Dort erwartet die TSG den . Anstoß ist am Freitagabend um 20.30 Uhr.

Die Kraichgauer sind nach neun Ligaspielen mit 14 Punkten im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt. Vier Siegen stehen drei Niederlagen gegenüber, zudem teilte man zweimal die Punkte. Zuletzt gewann die Elf von Alfred Schreuder mit 3:2 in Berlin. Zudem zog man unter der Woche ins -Achtelfinale ein.

Für den SC Paderborn könnte es dagegen kaum schlechter laufen. In der Liga liegt man mit nur vier Pünktchen am Tabellenende, zudem scheiterte man auch im DFB-Pokal. Dort gab es am Dienstag ein 0:1 in Leverkusen.

Wer zeigt / überträgt 1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn heute live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga. Außerdem verraten wir, wo die Highlights laufen und wie sich beide Teams personell aufstellen.

1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn: Die Bundesliga am Freitag im Überblick

Duell 1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn Datum Freitag, 1. November 2019 || 20.30 Uhr Ort PreZero Arena, Sinsheim Zuschauer 30.150 Plätze

Wer zeigt / überträgt 1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn im LIVE-STREAM? DAZN macht's möglich

Seit diesem Sommer sind die Freitagsspiele der Bundesliga eine Angelegenheit von DAZN. Der Streamingdienst hat in der Sommerpause die Übertragungsrechte für die deutsche Beletage von Eurosport übernommen und ist fortan für die Begegnungen des deutschen Fußball-Oberhauses zuständig. In der aktuellen Saison zeigt der Streamingdienst mehr als 40 Bundesliga-Spiele in voller Länge im LIVE-STREAM. In unserem Übersichtsartikel erfahrt Ihr genau, welche Spiele das sein werden.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN. Diese Partien überträgt der Streamingdienst live und in voller Länge:

alle Freitagsspiele

alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden

alle Montagsspiele

alle Relegationsspiele

DAZN zeigt / überträgt 1899 Hoffenheim gegen den SC Paderborn heute im LIVE-STREAM

Wollt Ihr das Freitagsspiel der Bundesliga live erleben? Dann seid Ihr bei DAZN genau an der richtigen Adresse. Denn: Am Freitag wird nur DAZN das Duell zwischen 1899 Hoffenheim und dem SC Paderborn übertragen - und zwar im LIVE-STREAM. Beginn der Übertragung ist um 20.15 Uhr, also rund 15 Minuten vor dem Anpfiff der Partie. Sobald der Ball rollt, ist Robby Hunke für Euch als Experte am Mikrofon im Einsatz.

1899 Hoffenheim gegen den SC Paderborn heute im LIVE-STREAM bei DAZN - hier gibt's alle Infos nochmal im Überblick:

Start der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Robby Hunke

Robby Hunke Experte: Sebastian Kneißl

Die Schiedsrichteransetzung für unser Freitagabend-Spiel bei der @tsghoffenheim:



👮‍♂️Robert Schröder

🚩Mike Pickel

🚩Frederick Assmuth

4⃣Patrick Alt

📺Dr. Felix Brych

📺Marco Achmüller#TSGSCP #SCP07 pic.twitter.com/TnCe49lDl7 — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) October 31, 2019

DAZN zeigt / überträgt 1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn heute kostenlos im LIVE-STREAM - der Gratismonat macht's möglich

Ihr wollt die Bundesliga am Freitag live verfolgen und dafür bestenfalls nichts bezahlen? Dann ab zu DAZN! Wenn Ihr noch nicht im Besitz eines Abonnements beim Streamingdienst seid, könnt Ihr Hoffenheims Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Paderborn gratis im LIVE-STREAM bei DAZN genießen. Der Gratis-Probemonat macht's möglich.

Mit diesem erlebt Ihr aber nicht nur das Freitagsspiel kostenlos. Ihr bekommt die komplette DAZN-Programmvielfalt gratis. Und diese umfasst zahlreiche LIVE-STREAMS. DAZN überträgt jährlich weit mehr als 8.000 Livesport-Events. Da ist für jeden etwas dabei - vielleicht Spitzenfußball? Ihr bekommt bei DAZN die Bundesliga, die Champions League und Europa League, die Serie A mit Cristiano Ronaldo, LaLiga mit Lionel Messi oder die Ligue 1 mit Neymar, Kylian Mbappe und Co. live und in voller Länge. DAZN? Lohnt sich definitiv!

Wer zeigt / überträgt 1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn heute live im TV?

Wir haben nun erfahren, dass die vollen 90 Minuten von 1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn heute im LIVE-STREAM von DAZN gezeigt / übertragen werden. Doch kommt die ganze Partie auch live im TV? Hier erfahrt Ihr, ob das geht.

DAZN zeigt / überträgt 1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn heute live auf dem Smart-TV

Wenn um 20.30 Uhr der Anpfiff ertönt, dann kommt Ihr um ein Abonnement bei DAZN nicht herum, sofern Ihr Euch die Partie in voller Länge ansehen wollt. Denn: Nur DAZN bietet auch die Option, die Partie im TV anschauen zu können. Doch warum? DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender.

Zwar zeigt DAZN alle Bundesligaspiele am Freitag nur im LIVE-STREAM, doch mit einem Trick könnt Ihr die Bilder der Begegnung auch auf dem Smart-TV sehen. Ihr merkt also: Auf dem TV 1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn schauen, funktioniert.

Die allerbeste Nachricht kommt erst noch, denn DAZN zeigt nicht nur die Partie in voller Länge, sondern schenkt Euch die Begegnung an diesem Freitag sogar ganz und gar. Wie das nur geht?

1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn heute live auf dem Smart-TV mit DAZN und dem Gratismonat

DAZN zeigt / überträgt 1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn heute live auf dem Smart-TV - das ist klar. Doch mit dem Gratismonat müsst Ihr nicht einmal einen Cent bezahlen, um die vollen 90 Minuten heute live zu sehen. Einfach den Smart-TV mit der DAZN-App verbinden und Fußball heute live sehen. Natürlich: Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten verfügbar.

1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann passt mal auf. So geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt 1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn im LIVE-STREAM mit DAZN auf Eurem Smart-TV!

Wird 1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn heute live im TV bei Sky gezeigt / übertragen?

Sky zeigt / überträgt Jahr für Jahr eine Vielzahl an Bundesligaspielen live im TV. Doch es gibt keine guten Nachrichten, wenn ihr Sky-Kunde und gleichzeitig Hoffenheim- bzw. Paderborn-Fan seid.

Denn die Partie 1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn wird am Freitag nicht live im TV bei Sky zu sehen sein. Seit dieser Saison hat DAZN die Rechte am Freitag der Bundesliga, sodass Sky nur noch alle Samstagsspiele bleiben. 1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn wird daher nicht live im TV bei Sky zu sehen sein.

Stattdessen überträgt der Bezahlsender wie gewohnt den Bundesliga-Samstag (alle Spiele um 15.30 Uhr sowie das Top-Spiel um 18.30 Uhr) und die Sonntagsspiele (um 15.30 Uhr und um 18 Uhr) live und in voller Länge im Pay-TV - oder im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket.

Doch aufgepasst: Wenn Ihr Sky nutzen wollt, benötigt Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender. Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Das Abo müsst Ihr im Vorfeld abschließen. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten und Preisen erhaltet Ihr auf der Sky-Website.

1899 Hoffenheim vs. SC Paderborn: Die Mannschaftsaufstellungen

Um 20.30 Uhr ist Anpfiff in Sinsheim, rund eine Stunde vorher wissen wir, mit welcher Aufstellung beide Teams spielen. Hier findet Ihr dann die Line-Ups.

