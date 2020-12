Wer zeigt / überträgt 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg heute live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Bundesliga

Hoffenheim möchte gegen Augsburg die derzeitige Negativserie beenden. Goal verrät Euch, wo die Partie heute im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Die Begegnung zwischen und dem bildet den Abschluss des zehnten Spieltages in der - und ist aus Sicht der Kraichgauer mit einer großen Portion Spannung verbunden: Kann Hoffenheim gegen Augsburg die eigene Misere beenden? Anstoß ist um 20.30 Uhr in der PreZero-Arena.

Zehn Wochen sind inzwischen seit dem letzten Sieg vergangen. Nach dem 4:1 gegen den FC Bayern am zweiten Spieltag konnte Hoffenheim nur drei Punkte einfahren. Dagegen steht die Erfolgsserie in der mit dem vorzeitigen Gruppensieg und dem erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde.

"Die Hoffenheimer wollen ihre Negativserie gegen uns natürlich beenden. Aber wir werden alles dagegensetzen", sagte Augsburgs Trainer Heiko Herrlich vor dem Duell am Montag. Verzichten muss der 49-Jährige auf seinen Stürmer Andre Hahn. Dieser wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Mehr Teams

Hoffenheim strebt gegen Augsburg nach dem langersehnten nächsten Sieg: Aber auf welchem Sender ist das Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga . Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen beider Mannschaften.

1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg heute live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung 1899 Hoffenheim - FC Augsburg Datum Montag, 07. Dezember | 20.30 Uhr Ort PreZero-Arena, Sinsheim

Bild: Getty Images

Wer zeigt / überträgt 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg heute im LIVE-STREAM?

Es ist die zentrale Frage, die sich Fußballfans jedes Wochenende stellen: Wo wird das Aufeinandertreffen ihres Lieblingsvereins live übertragen? Mit Sky und dem Streamingdienst DAZN stehen bei Spielen der Bundesliga zwei Anbieter zur Auswahl. Hier verraten wir Euch, welcher Sender am Montag die richtige Adresse ist.

DAZN zeigt / überträgt Hoffenheim gegen Augsburg heute im LIVE-STREAM

Um die neue Woche mit der Bundesliga einläuten zu können, müsst Ihr den Streamingdienst DAZN einschalten. Dort werden alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga übertragen - und somit auch besagtes Duell zwischen 1899 Hoffenheim und dem FC Augsburg.

DAZN geht am Montag bereits eine Viertelstunde vor Anstoß auf Sendung. Moderator Tobi Wahnschaffe begrüßt Euch um 20.15 Uhr zu den Vorberichten, Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl sind anschließend als Kommentatoren im Einsatz.

Hoffenheim gegen Augsburg heute mit dem DAZN-Probemonat live und kostenlos erleben

Den LIVE-STREAM könnt Ihr jedoch nur verfolgen, wenn Ihr Euch bei DAZN registriert und ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen habt. Mit dem Probemonat, den alle Neukunden erhalten, könnt Ihr den Streamingdienst jedoch zunächst vier Wochen testen.

Wenn Ihr Euch noch heute bei DAZN registriert, könnt Ihr die Begegnung zwischen 1899 Hoffenheim und dem FC Augsburg somit kostenlos erleben. Anschließend lässt sich das Abonnement für 11,99 Euro monatlich oder im Jahresabo für einmalig 119,99 Euro verlängern.

1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg heute live im TV sehen - geht das?

DAZN ist zwar ein reiner Streamingdienst, trotzdem könnt Ihr Euch alle Übertragungen und somit 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg auch auf Eurem Fernseher anschauen. Das geht mit der kostenlosen DAZN-App , die für alle gängigen Smart-TVs zur Verfügung steht.

Sobald Ihr die DAZN-App auf Eurem Fernseher installiert habt, könnt Ihr Euch mit Euren Anmeldedaten einloggen und schon steht Euch das gesamte Streamingangebot von DAZN offen. Hier haben wir Euch nochmals das gesamte Programm der nächsten Tage zusammengefasst.

Ihr habt Fragen zu DAZN? Unter diesen Links findet Ihr alle Antworten:

Bild: Imago Images / kolbert-press

Die Highlights von 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg heute bei DAZN erleben

Solltet Ihr die Begegnung zwischen 1899 Hoffenheim und dem FC Augsburg am Montag verpasst haben, könnt Ihr Euch die besten Szenen nachträglich in den Highlights von DAZN ansehen. Diese lassen sich bereits wenige Minuten nach Übertragungsende auf der Plattform abrufen.

Zudem gibt es bei allen LIVE-STREAMS von DAZN auch die Möglichkeit, sich die kompletten 90 Minuten nochmals im Re-Live anzusehen. Wenn Ihr am Montagabend verhindert seid, könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen somit auch noch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen.

1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg heute live: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird heute ungefähr gegen 19.30 Uhr der Fall sein.

1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg heute live: Die Opta-Fakten vor der Partie in der Bundesliga

Das Duell Hoffenheim gegen Augsburg gab es in Pflichtspielen auf Profiebene 22-mal. Hoffenheim hat dabei mit 13 Siegen und nur 4 Niederlagen klar die Nase vorn (5 Remis).

Daheim haben die Hoffenheimer in 12 Spielen gar erst einmal verloren (7 Siege, 4 Remis) – Augsburg gewann das jüngste Duell bei Hoffenheim im Dezember 2019 mit 4-2.

Nachdem die TSG nach 2 Spielen mit der Maximalausbeute von 6 Punkten von der Tabellenspitze grüßte, wartet sie seit mittlerweile 7 Spielen auf einen Dreier (3 Remis, 4 Niederlagen) – eine längere Sieglosserie gab’s für Hoffenheim zuletzt 2015/16 (8).

Seit dem Restart hat der FC Augsburg in der Bundesliga auswärts 12 Punkte geholt und zu Hause gerade mal 9, obwohl die Augsburger in diesem Zeitraum 2 Heimspiele mehr bestritten haben.

Auch im 9. Saisonspiel spielte Hoffenheim nicht zu Null (1-1 gegen Mainz) - nur 2013/14 musste der Klub länger auf das erste Spiel ohne Gegentor in der Bundesliga warten (damals sogar 18 Spiele).

Nur Marco Kurz und Huub Stevens holten in ihren ersten 9 BL-Spielen als Hoffenheim Trainer weniger Punkte (8) als Sebastian Hoeneß (9) – beide verloren ihren Posten nach einer Niederlage im 10. Spiel.

Der FC Augsburg hat bereits 6 Tore in den letzten 15 Minuten erzielt, so auch beim 1-1 gegen Freiburg, als Vargas in der 80. Minute traf. Nur Bayern und Dortmund trafen in der Bundesliga ebenfalls 6-mal, 55% der erzielten Tore in der Schlussviertelstunde sind jedoch alleiniger Liga-Bestwert.

Nach Geigers Platzverweis gegen Mainz ist Hoffenheim der erste BL-Klub dieser Saison mit 2 Platzverweisen – 2 glatt Rote Karten bekam Hoffenheim in den letzten 4 Saisons zusammen. Mehr glatt Rote Karten gab es für die TSG nur 2008/09 und 2010/11 (je 3).

Ryan Sessegnon kommt in Fahrt: Beim Spiel gegen Mainz absolvierte er nicht nur zum 4. Mal volle 90 Bundesliga-Minuten in Folge, sondern konnte auch seinen ersten BL-Assist bejubeln. Eine Woche zuvor traf er beim 3-3 gegen Stuttgart erstmals.

Ihlas Bebou beendete mit seinem Treffer zum 1-1 gegen Mainz seine saisonübergreifende Torflaute von 493 Minuten.

Bundesliga: 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg heute im LIVE-TICKER von Goal

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr garantiert keine entscheidende Szene zwischen 1899 Hoffenheim und dem FC Augsburg. Indem wir Euch detaillierte Beschreibungen und schnelle Aktualisierungen liefern, bleibt Ihr somit auch ohne DAZN-Abonnement bestens informiert.

Am besten öffnet Ihr den LIVE-TICKER bereits eine halbe Stunde vor Anstoß, damit Ihr unsere Vorberichte zur Bundesliga verfolgen könnt. Folgt dafür entweder diesem Link oder installiert die kostenlose Goal-App , die Euch im Google Play-Store und im App-Store zur Verfügung steht.

1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg heute live sehen: Die Übertragung auf einen Blick