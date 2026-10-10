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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg
1. FC Nürnberg
VfL Wolfsburg
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt 1. FC Nürnberg gegen VfL Wolfsburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen 1. FC Nürnberg und VfL Wolfsburg beginnt am 10.10.2026, 20:30.

Anstoßzeit 1. FC Nürnberg gegen VfL Wolfsburg

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 7
Max-Morlock-Stadion

Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen 1. FC Nürnberg und VfL Wolfsburg ist live im deutschen Fernsehen und per Stream verfügbar. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

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1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg: Spielvorschau

Im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg empfängt der 1. FC Nürnberg den VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga. Beide Mannschaften befinden sich in der oberen Tabellenhälfte und kämpfen um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Nürnberg hat sich unter Trainer Miroslav Klose als stabile Kraft in der Liga etabliert. Drei Siege aus den letzten vier Ligaspielen unterstreichen die Aufwärtstendenz des Klubs.

VfL Wolfsburg reist unter der Leitung von Tobias Strobl nach Franken. Die Niedersachsen zeigen in dieser Saison eine wechselhafte Form, haben aber zuletzt mit einem deutlichen 5:1-Sieg gegen Darmstadt aufgehorcht.

Nürnberg kommt mit breiter Brust in dieses Duell. Der jüngste Auswärtssieg bei Karlsruher SC – 0:1 aus Wolfsburger Sicht – und der 2:1-Erfolg gegen Hannover 96 belegen die Stabilität des Teams.

Wolfsburg hingegen muss nach der 0:1-Niederlage gegen St. Pauli eine Reaktion zeigen. Das 4:4-Unentschieden gegen Energie Cottbus davor ließ Fragen zur defensiven Stabilität offen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es im Folgenden.


1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

1. FC Nürnberg vs VfL Wolfsburg Aufstellungen

4-2-3-1
1. FC Nürnberg crest
1. FC Nürnberg
FCN
page.match.formation.title
VfL Wolfsburg crest
VfL Wolfsburg
WOB
4-3-3
team-logoJ. Reichertteam-logoF. Ottoteam-logoA. Kalogeropoulosteam-logoE. Porstnerteam-logoT. Janischteam-logoJavier Fernándezteam-logoM. Zomateam-logoR. Ghriebteam-logoA. MarkhievJ. JustvanJ. Justvanteam-logoP. Scobelteam-logoJ. Zielinskiteam-logoH. WahlM. AngelyM. Angelyteam-logoK. Fischerteam-logoJoakim MähleY. GerhardtY. Gerhardtteam-logoM. Damarteam-logoV. SouzaF. ReeseF. Reeseteam-logoR. Glatzelteam-logoA. Bernhardsson
VfL Wolfsburg crest
VfL Wolfsburg
WOB
4-2-3-1
1. FC Nürnberg

Startelf

VfL Wolfsburg

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Klose
  • T. Strobl

Form

FCN

FCN - Form

FCK
S1-1
ABI
S4-1
HSK
U2-2
H96
S2-1
KSC
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
WOB

WOB - Form

ATG
S3-3
KSC
S2-5
COT
U4-4
FCP
N1-0
SVD
S5-1
Tor erzielt (kassiert)
17/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Nürnberg kommt mit starker Form in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub vier Siege bei einem Unentschieden. Zuletzt gewann Nürnberg auswärts beim Karlsruher SC, und der 4:1-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld war ein weiteres Ausrufezeichen. Insgesamt erzielte Nürnberg in diesen fünf Spielen zehn Treffer und kassierte sechs.

Wolfsburg präsentiert sich wechselhafter: zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den jüngsten vier Ligaspielen. Der 5:1-Kantersieg gegen Darmstadt war beeindruckend, doch das 4:4 gegen Energie Cottbus und die Niederlage gegen St. Pauli zeigen, dass die Defensive noch anfällig ist. In fünf Pflichtspielen traf Wolfsburg 15-mal, ließ aber neun Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

1. FC NürnbergUnentschiedenVfL Wolfsburg
0
1
4
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
2
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
0
END
Bundesliga
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
0
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
2
END
Deutschland DFB-Pokal
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
0
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
2
END
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
4
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
1
END
Bundesliga
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
1
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
END
2Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Mai 2019 in der Bundesliga statt: Wolfsburg gewann damals zu Hause mit 2:0 gegen Nürnberg. Aus den letzten fünf direkten Duellen holte Wolfsburg vier Siege, während Nürnberg einmal nicht verlor – ein 1:1 im November 2013. Wolfsburg erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt 11 Tore, Nürnberg lediglich 2.

1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
7700198+1121
S
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
75202010+1017
U
S
S
U
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
74211412+214
U
U
S
S
S
4
MagdeburgMagdeburgFCM
7412149+513
S
U
S
N
S
5
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
73311912+712
U
S
N
U
S
6
KaiserslauternKaiserslauternFCK
733164+212
U
S
N
S
S
7
St. PauliSt. PauliFCP
7241108+210
S
U
S
U
N
8
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
72231516-18
N
U
S
U
N
9
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
72231112-18
S
U
N
U
N
10
OsnabrückOsnabrückOSN
72231013-38
U
U
N
S
S
11
BraunschweigBraunschweigEBS
7214131307
S
N
U
N
N
12
VfL BochumVfL BochumBOC
721457-27
N
N
U
S
N
13
Hannover 96Hannover 96H96
7214712-57
N
S
N
U
S
14
DarmstadtDarmstadtSVD
7214814-67
S
N
S
N
N
15
Greuther FürthGreuther FürthGFT
71331013-36
N
U
U
N
S
16
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
7124915-65
U
N
U
N
N
17
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
7124614-85
N
N
N
U
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
7043711-44
N
U
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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