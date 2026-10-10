Das Spiel zwischen 1. FC Nürnberg und VfL Wolfsburg beginnt am 10.10.2026, 20:30.

Anstoßzeit 1. FC Nürnberg gegen VfL Wolfsburg

Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen 1. FC Nürnberg und VfL Wolfsburg ist live im deutschen Fernsehen und per Stream verfügbar. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg: Spielvorschau

Im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg empfängt der 1. FC Nürnberg den VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga. Beide Mannschaften befinden sich in der oberen Tabellenhälfte und kämpfen um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Nürnberg hat sich unter Trainer Miroslav Klose als stabile Kraft in der Liga etabliert. Drei Siege aus den letzten vier Ligaspielen unterstreichen die Aufwärtstendenz des Klubs.

VfL Wolfsburg reist unter der Leitung von Tobias Strobl nach Franken. Die Niedersachsen zeigen in dieser Saison eine wechselhafte Form, haben aber zuletzt mit einem deutlichen 5:1-Sieg gegen Darmstadt aufgehorcht.

Nürnberg kommt mit breiter Brust in dieses Duell. Der jüngste Auswärtssieg bei Karlsruher SC – 0:1 aus Wolfsburger Sicht – und der 2:1-Erfolg gegen Hannover 96 belegen die Stabilität des Teams.

Wolfsburg hingegen muss nach der 0:1-Niederlage gegen St. Pauli eine Reaktion zeigen. Das 4:4-Unentschieden gegen Energie Cottbus davor ließ Fragen zur defensiven Stabilität offen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es im Folgenden.





1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

Form

Nürnberg kommt mit starker Form in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub vier Siege bei einem Unentschieden. Zuletzt gewann Nürnberg auswärts beim Karlsruher SC, und der 4:1-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld war ein weiteres Ausrufezeichen. Insgesamt erzielte Nürnberg in diesen fünf Spielen zehn Treffer und kassierte sechs.

Wolfsburg präsentiert sich wechselhafter: zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den jüngsten vier Ligaspielen. Der 5:1-Kantersieg gegen Darmstadt war beeindruckend, doch das 4:4 gegen Energie Cottbus und die Niederlage gegen St. Pauli zeigen, dass die Defensive noch anfällig ist. In fünf Pflichtspielen traf Wolfsburg 15-mal, ließ aber neun Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Mai 2019 in der Bundesliga statt: Wolfsburg gewann damals zu Hause mit 2:0 gegen Nürnberg. Aus den letzten fünf direkten Duellen holte Wolfsburg vier Siege, während Nürnberg einmal nicht verlor – ein 1:1 im November 2013. Wolfsburg erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt 11 Tore, Nürnberg lediglich 2.

1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen

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