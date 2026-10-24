Das Spiel zwischen 1. FC Nürnberg und Kaiserslautern beginnt am 24.10.2026, 20:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit 1. FC Nürnberg gegen Kaiserslautern

Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs Kaiserslautern heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live bei WOW und NITRO übertragen. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

1. FC Nürnberg vs. Kaiserslautern: Spielvorschau

Im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg empfängt der 1. FC Nürnberg den 1. FC Kaiserslautern zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs stehen im oberen Tabellendrittel und kämpfen um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Nürnberg präsentiert sich in dieser Saison als eine der konstantesten Kräfte der Liga. Trainer Miroslav Klose hat seine Mannschaft gut eingestellt – die jüngsten Ergebnisse belegen, dass der Klub ernsthaft nach oben schielt.

Kaiserslautern reist als Tabellenvierter an und hat sich zuletzt stabilisiert. Trainer Torsten Lieberknecht hat eine Mannschaft geformt, die auch in schwierigen Auswärtsspielen Punkte holen kann.

Die Lauterer kommen mit Rückenwind: Zuletzt bezwangen sie VfL Bochum mit 2:0 auswärts und zeigten dabei eine konzentrierte Leistung. Die Defensive steht stabil, und das Team weiß, wie man in großen Stadien besteht.

Nürnberg hingegen trennte sich zuletzt 1:1 von Energie Cottbus – ein Ergebnis, das die Gastgeber zu einer Reaktion vor eigenem Publikum antreiben dürfte.

Es ist ein Duell zweier Teams, die beide wissen, dass Punkte in dieser Phase der Saison zählen. Alle Informationen zur Übertragung gibt es nachfolgend.





1. FC Nürnberg vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

Form

Nürnberg kommt mit einer soliden Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ligaspiel endete 1:1 gegen Energie Cottbus. Zuvor gewann der Klub auswärts beim Karlsruher SC mit 1:0 und bezwang Hannover 96 mit 2:1. Insgesamt erzielte Nürnberg in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte neun.

Kaiserslautern reist mit starker Form an: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war ein 2:0-Auswärtssieg gegen VfL Bochum. Zuvor gab es ein torloses Remis gegen FC Heidenheim sowie einen 1:0-Sieg gegen Braunschweig. Die Niederlage mit 0:3 gegen Magdeburg bleibt der einzige Ausrutscher in diesem Zeitraum.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung beider Klubs fand im März 2026 in Nürnberg statt – der 1. FC Nürnberg gewann dabei deutlich mit 3:0. Aus den letzten fünf direkten Duellen hat Nürnberg die Nase vorn: zwei Siege für Nürnberg, ein Sieg für Kaiserslautern, dazu zwei Unentschieden. Die Bilanz zeigt eine Serie, in der kein Team dauerhaft dominiert – jede Begegnung hatte ihren eigenen Charakter.

1. FC Nürnberg vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.