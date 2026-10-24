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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. Kaiserslautern heute live im TV und Livestream?

1. FC Nürnberg - Kaiserslautern
1. FC Nürnberg
Kaiserslautern
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt 1. FC Nürnberg gegen Kaiserslautern. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen 1. FC Nürnberg und Kaiserslautern beginnt am 24.10.2026, 20:30.

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Anstoßzeit 1. FC Nürnberg gegen Kaiserslautern

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 9
Max-Morlock-Stadion

Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs Kaiserslautern heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live bei WOW und NITRO übertragen. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

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1. FC Nürnberg vs. Kaiserslautern: Spielvorschau

Im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg empfängt der 1. FC Nürnberg den 1. FC Kaiserslautern zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs stehen im oberen Tabellendrittel und kämpfen um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Nürnberg präsentiert sich in dieser Saison als eine der konstantesten Kräfte der Liga. Trainer Miroslav Klose hat seine Mannschaft gut eingestellt – die jüngsten Ergebnisse belegen, dass der Klub ernsthaft nach oben schielt.

Kaiserslautern reist als Tabellenvierter an und hat sich zuletzt stabilisiert. Trainer Torsten Lieberknecht hat eine Mannschaft geformt, die auch in schwierigen Auswärtsspielen Punkte holen kann.

Die Lauterer kommen mit Rückenwind: Zuletzt bezwangen sie VfL Bochum mit 2:0 auswärts und zeigten dabei eine konzentrierte Leistung. Die Defensive steht stabil, und das Team weiß, wie man in großen Stadien besteht.

Nürnberg hingegen trennte sich zuletzt 1:1 von Energie Cottbus – ein Ergebnis, das die Gastgeber zu einer Reaktion vor eigenem Publikum antreiben dürfte.

Es ist ein Duell zweier Teams, die beide wissen, dass Punkte in dieser Phase der Saison zählen. Alle Informationen zur Übertragung gibt es nachfolgend.


1. FC Nürnberg vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

1. FC Nürnberg vs Kaiserslautern Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Klose

Form

FCN

FCN - Form

HSK
U2-2
H96
S2-1
KSC
S0-1
WOB
U4-4
COT
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FCK

FCK - Form

SVD
S3-0
FCM
N3-0
EBS
S1-0
HDH
U0-0
BOC
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Nürnberg kommt mit einer soliden Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ligaspiel endete 1:1 gegen Energie Cottbus. Zuvor gewann der Klub auswärts beim Karlsruher SC mit 1:0 und bezwang Hannover 96 mit 2:1. Insgesamt erzielte Nürnberg in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte neun.

Kaiserslautern reist mit starker Form an: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war ein 2:0-Auswärtssieg gegen VfL Bochum. Zuvor gab es ein torloses Remis gegen FC Heidenheim sowie einen 1:0-Sieg gegen Braunschweig. Die Niederlage mit 0:3 gegen Magdeburg bleibt der einzige Ausrutscher in diesem Zeitraum.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

1. FC NürnbergUnentschiedenKaiserslautern
2
3
0
Deutschland 2 Bundesliga
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
3
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
0
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
1
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
END
7Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Die jüngste Begegnung beider Klubs fand im März 2026 in Nürnberg statt – der 1. FC Nürnberg gewann dabei deutlich mit 3:0. Aus den letzten fünf direkten Duellen hat Nürnberg die Nase vorn: zwei Siege für Nürnberg, ein Sieg für Kaiserslautern, dazu zwei Unentschieden. Die Bilanz zeigt eine Serie, in der kein Team dauerhaft dominiert – jede Begegnung hatte ihren eigenen Charakter.

1. FC Nürnberg vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
8710198+1122
U
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
85302111+1018
U
U
S
S
U
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
94412314+916
U
S
U
S
N
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
843184+415
S
U
S
N
S
5
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
84221515014
N
U
U
S
S
6
MagdeburgMagdeburgFCM
84131411+313
N
S
U
S
N
7
St. PauliSt. PauliFCP
9261119+212
U
U
S
U
S
8
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
83231313011
S
S
U
N
U
9
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
82331617-19
U
N
U
S
U
10
Greuther FürthGreuther FürthGFT
82331213-19
S
N
U
U
N
11
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
82241115-48
S
U
N
U
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
82241115-48
N
U
U
N
S
13
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
82241014-48
S
N
N
N
U
14
VfL BochumVfL BochumBOC
9225610-48
U
N
N
N
U
15
Hannover 96Hannover 96H96
8224813-58
U
N
S
N
U
16
DarmstadtDarmstadtSVD
9225818-108
U
N
S
N
S
17
BraunschweigBraunschweigEBS
82151315-27
N
S
N
U
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
8053711-45
U
N
U
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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