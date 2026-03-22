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Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg (FCM) bei Preußen Münster heute im Live Stream und live im TV?

In der 2. Bundesliga ist der 1. FC Magdeburg heute bei Preußen Münster zu Gast. GOAL verrät, wo Ihr im TV und Livestream einschalten könnt.

Am 27. Spieltag der 2. Bundesliga geht es heute (Sonntag, 22. März) ab 13.30 Uhr zwischen Preußen Münster und dem 1. FC Magdeburg rund. Spielstätte ist das LVM-Preußenstadion in Münster.

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GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg (FCM) bei Preußen Münster heute im Live Stream und live im TV?

Die 2. Bundesliga wird in Deutschland von Sky übertragen. Um 13 Uhr beginnen auf Sky Sport Bundesliga 2 die Vorberichte zum Einzelspiel mit Kommentator Torsten Kunde, parallel findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 auch die Konferenzschaltung mit den Parallelspielen. 

Online wird der Spaß via SkyGo und WOW zur Verfügung gestellt. Für alle Optionen braucht Ihr ein Abonnement.

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Dank einer Sublizenz wird das Duell auf OneFootball gegen eine einmalige Gebühr gestreamt. 

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Anstoßzeit 1. FC Magdeburg (FCM) bei Preußen Münster

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1. FC Magdeburg (FCM) bei Preußen Münster: Aufstellungen

Preussen Muenster vs Magdeburg Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Ende

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Sander

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Preußen Münster und den 1. FC Magdeburg

Kellerduell in der 2. Liga: Preußen Münster befindet sich vor Beginn des Spieltags auf dem Relegationsplatz, Schlusslicht Magdeburg hat zwei Zähler weniger auf dem Konto. Entsprechend hoch ist der Druck auf den beiden Klubs, heute Punkte einzufahren.  

Angesichts der tabellarischen Situation ist wenig überraschend, dass die beiden Vereine nicht gerade in Bestform sind. Münster hat fünf der jüngsten zehn Spiele verloren (2 Siege, 3 Remis), Magdeburg sogar sechs (3 Siege, ein Remis).

Beim SC gab es deshalb auch einen Trainerwechsel. U23-Coach Kieran Schulze-Marmeling wird das Team interimsweise von der Seitenlinie anleiten. 

Form

PRM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/12
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

FCM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/12
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

PRM

Letzte 5 Spiele

FCM

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

10

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

1. FC Magdeburg (FCM) bei Preußen Münster: Die Tabellen

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