Am 27. Spieltag der 2. Bundesliga geht es heute (Sonntag, 22. März) ab 13.30 Uhr zwischen Preußen Münster und dem 1. FC Magdeburg rund. Spielstätte ist das LVM-Preußenstadion in Münster.

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Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg (FCM) bei Preußen Münster heute im Live Stream und live im TV?

Die 2. Bundesliga wird in Deutschland von Sky übertragen. Um 13 Uhr beginnen auf Sky Sport Bundesliga 2 die Vorberichte zum Einzelspiel mit Kommentator Torsten Kunde, parallel findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 auch die Konferenzschaltung mit den Parallelspielen.

Online wird der Spaß via SkyGo und WOW zur Verfügung gestellt. Für alle Optionen braucht Ihr ein Abonnement.

Dank einer Sublizenz wird das Duell auf OneFootball gegen eine einmalige Gebühr gestreamt.

Anstoßzeit 1. FC Magdeburg (FCM) bei Preußen Münster

1. FC Magdeburg (FCM) bei Preußen Münster: Aufstellungen

Preussen Muenster vs Magdeburg Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer A. Ende Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer P. Sander

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Preußen Münster und den 1. FC Magdeburg

Kellerduell in der 2. Liga: Preußen Münster befindet sich vor Beginn des Spieltags auf dem Relegationsplatz, Schlusslicht Magdeburg hat zwei Zähler weniger auf dem Konto. Entsprechend hoch ist der Druck auf den beiden Klubs, heute Punkte einzufahren.

Angesichts der tabellarischen Situation ist wenig überraschend, dass die beiden Vereine nicht gerade in Bestform sind. Münster hat fünf der jüngsten zehn Spiele verloren (2 Siege, 3 Remis), Magdeburg sogar sechs (3 Siege, ein Remis).

Beim SC gab es deshalb auch einen Trainerwechsel. U23-Coach Kieran Schulze-Marmeling wird das Team interimsweise von der Seitenlinie anleiten.

Form

Bilanz direkte Duelle

1. FC Magdeburg (FCM) bei Preußen Münster: Die Tabellen

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