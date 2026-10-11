Das Spiel zwischen 1. FC Köln und Gladbach beginnt am 11.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit 1. FC Köln gegen Gladbach

Bundesliga - Spielwoche 5 11. Okt. 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

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Das Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach ist live bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt alle Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv – ein kostenpflichtiges Abonnement ist erforderlich.

1. FC Köln vs. Gladbach: Spielvorschau

Das Rhein-Derby steht an: Der 1. FC Köln empfängt Borussia Mönchengladbach am Sonntag im RheinEnergieSTADION zum 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2026/27.

Köln geht als Tabellenelfter in dieses Derby und braucht nach zuletzt schwankenden Leistungen dringend Punkte. Trainer René Wagner muss dabei auf mehrere verletzte Spieler verzichten.

Gladbach reist als Tabellenletzter nach Köln – die Fohlen stecken tief in der Krise. Drei Bundesliga-Niederlagen in den letzten drei Pflichtspielen haben den Druck auf Trainer Alexander Blessin deutlich erhöht.

Für Gladbach geht es in diesem Derby um weit mehr als drei Punkte. Ein Sieg beim Erzrivalen wäre ein wichtiges Signal – sportlich wie psychologisch.

Die Vorzeichen sprechen für ein enges, intensives Derby. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





1. FC Köln vs. Gladbach: Aufstellungen

Form

Köln kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Bundesliga-Spiel endete mit einem 2:1 gegen den Hamburger SV – eine Niederlage, die den schwierigen Saisonstart unterstreicht. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Werder Bremen sowie ein 1:4 gegen den VfB Stuttgart. Den einzigen Sieg in der Liga holte Köln mit einem 3:2 gegen Hoffenheim.

Gladbach präsentiert sich in noch schlechterer Verfassung: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Borussia nur einen Sieg – und der stammt aus einem Testspiel gegen Sportfreunde Siegen. In der Bundesliga kassierte Gladbach zuletzt eine 3:4-Niederlage gegen Elversberg, ein 0:5 gegen SC Freiburg und ein 3:4 gegen Mainz 05. Die Defensive der Fohlen hat in drei Bundesliga-Spielen 13 Gegentore hinnehmen müssen.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Bundesliga-Duell der beiden Vereine fand am 21. März 2026 statt und endete 3:3 im RheinEnergieSTADION. Blickt man auf die letzten fünf Aufeinandertreffen, steht es ausgeglichen: Köln gewann zweimal, Gladbach einmal, zweimal trennten sich die Teams unentschieden. Bemerkenswert ist die hohe Toranzahl – in den fünf Spielen fielen insgesamt 20 Tore.

1. FC Köln vs. Gladbach: Die Tabellen

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