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Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt 1 FC Köln vs. Gladbach heute live im TV und Livestream?

1. FC Köln - Gladbach
1. FC Köln
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Bundesliga

In der Bundesliga spielt 1. FC Köln gegen Gladbach. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen 1. FC Köln und Gladbach beginnt am 11.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit 1. FC Köln gegen Gladbach

crest
Bundesliga - Spielwoche 5
RheinEnergieSTADION

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs Gladbach heute live im TV und Livestream?

Das Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach ist live bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt alle Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv – ein kostenpflichtiges Abonnement ist erforderlich.

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1. FC Köln vs. Gladbach: Spielvorschau

Das Rhein-Derby steht an: Der 1. FC Köln empfängt Borussia Mönchengladbach am Sonntag im RheinEnergieSTADION zum 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2026/27.

Köln geht als Tabellenelfter in dieses Derby und braucht nach zuletzt schwankenden Leistungen dringend Punkte. Trainer René Wagner muss dabei auf mehrere verletzte Spieler verzichten.

Gladbach reist als Tabellenletzter nach Köln – die Fohlen stecken tief in der Krise. Drei Bundesliga-Niederlagen in den letzten drei Pflichtspielen haben den Druck auf Trainer Alexander Blessin deutlich erhöht.

Für Gladbach geht es in diesem Derby um weit mehr als drei Punkte. Ein Sieg beim Erzrivalen wäre ein wichtiges Signal – sportlich wie psychologisch.

Die Vorzeichen sprechen für ein enges, intensives Derby. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


1. FC Köln vs. Gladbach: Aufstellungen

1. FC Köln vs Gladbach Aufstellungen

4-3-1-2
1. FC Köln crest
1. FC Köln
KÖL
Aufstellung
Gladbach crest
Gladbach
BMG
3-4-2-1
Marvin SchwäbeMarvin SchwäbeJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyS. SebulonsenS. SebulonsenL. LochoshviliL. LochoshviliB. SosaB. SosaM. MooreM. MooreI. Bergmann JohannessonI. Bergmann JohannessonL. MainaL. MainaE. SkhiriE. SkhiriS. El MalaS. El MalaMarius BülterMarius BülterM. NicolasM. NicolasK. DiksK. DiksD. HashiokaD. HashiokaJ. LeszcynskiJ. LeszcynskiP. SanderP. SanderH. BolinH. BolinF. NeuhausF. NeuhausL. UllrichL. UllrichJ. ScallyJ. ScallyR. HackR. HackI. LidbergI. Lidberg
Gladbach crest
Gladbach
BMG
4-3-1-2
1. FC Köln

Startelf

Gladbach

Ersatzspieler

Trainer

  • R. Wagner
  • A. Blessin
1. FC Köln

Verletzungen und Sperren

Gladbach

Form

KÖL

KÖL - Form

TSG
S3-2
VFB
N4-1
SVW
U1-1
HSV
N2-1
FCK
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
BMG

BMG - Form

ELV
N3-4
SCF
N5-0
M05
N3-4
SIE
S0-3
FCP
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
10/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Köln kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Bundesliga-Spiel endete mit einem 2:1 gegen den Hamburger SV – eine Niederlage, die den schwierigen Saisonstart unterstreicht. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Werder Bremen sowie ein 1:4 gegen den VfB Stuttgart. Den einzigen Sieg in der Liga holte Köln mit einem 3:2 gegen Hoffenheim.

Gladbach präsentiert sich in noch schlechterer Verfassung: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Borussia nur einen Sieg – und der stammt aus einem Testspiel gegen Sportfreunde Siegen. In der Bundesliga kassierte Gladbach zuletzt eine 3:4-Niederlage gegen Elversberg, ein 0:5 gegen SC Freiburg und ein 3:4 gegen Mainz 05. Die Defensive der Fohlen hat in drei Bundesliga-Spielen 13 Gegentore hinnehmen müssen.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

1. FC KölnUnentschiedenGladbach
1
3
1
Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
3
Gladbach badge
Gladbach
BMG
3
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
3
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
1
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
3
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
3
END
Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
3
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
END
Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
0
Gladbach badge
Gladbach
BMG
0
END
10Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Bundesliga-Duell der beiden Vereine fand am 21. März 2026 statt und endete 3:3 im RheinEnergieSTADION. Blickt man auf die letzten fünf Aufeinandertreffen, steht es ausgeglichen: Köln gewann zweimal, Gladbach einmal, zweimal trennten sich die Teams unentschieden. Bemerkenswert ist die hohe Toranzahl – in den fünf Spielen fielen insgesamt 20 Tore.

1. FC Köln vs. Gladbach: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
5410144+1013
S
U
S
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
U
S
S
S
S
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
5320164+1211
U
S
S
U
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
S
S
U
S
N
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
5302155+109
S
N
S
N
S
6
AugsburgAugsburgFCA
5221138+58
U
N
U
S
S
7
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
U
S
U
S
N
8
Mainz 05Mainz 05M05
52121310+37
N
S
N
S
U
9
ElversbergElversbergELV
52128807
N
U
N
S
S
10
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
5212810-27
S
N
U
N
S
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
520389-16
S
N
N
S
N
12
Hamburger SVHamburger SVHSV
5203515-106
S
S
N
N
N
13
Schalke 04Schalke 04S04
512246-25
N
U
S
U
N
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
5122916-75
N
U
S
N
U
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
N
S
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
5113517-124
S
N
N
N
U
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
N
N
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
5005718-110
N
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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