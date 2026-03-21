Am heutigen Samstag, den 21. März, kommt es in der Fußball-Bundesliga zum Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Die Partie am 27. Spieltag beginnt planmäßig um 15.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

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Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach heute sowohl bei Sky als auch bei DAZN sehen.

Sky zeigt das Einzelspiel live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 3 HD. Ab 15.15 Uhr begrüßt Euch Kommentator Kai Dittmann aus dem Kölner Stadion.

Im Livestream könnt Ihr bei Sky Go und WOW einschalten.

Die Bundesliga-Konferenz bei DAZN zeigt die Partie ebenfalls. Hier starten die Vorberichte mit Moderator Freddy Harder und Experte Nils Petersen bereits ab 14 Uhr. Mario Rieker ist für Euch am Mikrofon mit dabei.

Ihr seht die Konferenz im Pay-TV bei DAZN 1 sowie im Livestream über die DAZN-App oder den Browser.

Für Sky und DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit 1. FC Köln gegen Borussia Moenchengladbach

1. FC Köln vs Borussia Moenchengladbach: Aufstellungen

News über 1. FC Köln

Den 1. FC Köln plagen vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach personelle Sorgen. Castro-Montes und Schmied befinden sich nach ihren Verletzungen weiterhin im Aufbautraining. Simpson-Pusey sitzt nach seiner Roten Karte eine Sperre ab, Sebulonsen fehlt aufgrund seiner fünften Gelben Karte.

Unter der Woche konnten zudem Kaminski und Kainz (beide Schlag auf den Fuß) sowie El-Mala (krank) nicht voll trainieren. Entwarnung gab es jedoch bereits am Donnerstag: Alle drei kehrten ins Mannschaftstraining zurück. Der 1. FC Köln wartet derweil seit sechs Spielen auf einen Sieg.

News über Borussia Mönchengladbach

Rocco Reitz wird Borussia Mönchengladbach im Sommer verlassen und zu RB Leipzig wechseln. Nach abgesessener Rotsperre kehrt der Kapitän der Fohlen zudem wieder in den Kader zurück. Nico Elvedi konnte nach einem Schlag auf die Wade wieder trainieren und dürfte einsatzbereit sein. Weiterhin fehlen Hack (Faserriss), Kleindienst (Aufbautraining nach Knie-OP), Ngoumou (Aufbautraining nach Achillessehnenriss) und Takai (Zerrung).

Borussia Mönchengladbach hat aktuell das Momentum auf seiner Seite: Zwei der letzten drei Partien konnten gewonnen werden.

Form

Bilanz direkte Duelle

1. FC Köln vs Borussia Moenchengladbach: Die Tabellen

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