Das Spiel zwischen 1. FC Köln und Union Berlin beginnt am 27.10.2026, 20:45.

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Anstoßzeit 1. FC Köln gegen Union Berlin

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs Union Berlin heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin ist live über WOW zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

1. FC Köln vs. Union Berlin: Spielvorschau

Im RheinEnergieSTADION in Köln empfängt der 1. FC Köln den 1. FC Union Berlin im DFB-Pokal. Für beide Klubs ist der Pokalwettbewerb eine willkommene Möglichkeit, nach schwierigen Bundesligawochen neue Impulse zu setzen.

Der Effzeh kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte Köln unter Trainer Rene Wagner einen Sieg, zwei Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Das jüngste Bundesligaspiel gegen Schalke 04 endete torlos 0:0 – ein Punkt, der den Kölnern im Abstiegskampf wenig Luft verschafft.

Union Berlin reist ebenfalls unter Druck an. Die Eisernen um Trainer Mauro Lustrinelli steckten zuletzt ein 1:1 gegen Augsburg ein und kämpfen in der Bundesliga gegen den Abstieg. Ein Weiterkommen im Pokal würde der Mannschaft dringend benötigtes Selbstvertrauen geben.

Das Duell im RheinEnergieSTADION verspricht Spannung zwischen zwei Klubs, die sich in der Liga auf Augenhöhe befinden und nun im Pokal den nächsten Schritt machen wollen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung – hier sind alle Antworten.





1. FC Köln vs. Union Berlin: Aufstellungen

Form

Der 1. FC Köln kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einem 0:0 gegen Schalke 04 in der Bundesliga. Zuvor verlor der Effzeh mit 0:1 bei Eintracht Frankfurt, holte aber davor einen 2:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach.

Union Berlin weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Die Eisernen trennten sich zuletzt 1:1 von Augsburg, davor gab es ein 0:0 gegen Borussia Dortmund. Der deutlichste Rückschlag in diesem Zeitraum war das 0:7 gegen Bayern München. In fünf Partien erzielte Union lediglich zwei Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Mai 2026 in der Bundesliga statt und endete 2:2 – Union Berlin war dabei Gastgeber. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann Union Berlin zweimal, Köln holte ebenfalls einen Sieg, zweimal trennten sich die Teams unentschieden. Das Torverhältnis aus diesen fünf Partien lautet 7:5 zugunsten von Union Berlin.

1. FC Köln vs. Union Berlin: Die Tabellen

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