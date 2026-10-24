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Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

1. FC Köln - Schalke 04
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In der Bundesliga spielt 1. FC Köln gegen Schalke 04. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen 1. FC Köln und Schalke 04 beginnt am 24.10.2026, 15:30.

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Anstoßzeit 1. FC Köln gegen Schalke 04

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Bundesliga - Spielwoche 7
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Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04 ist live über WOW zu sehen. Die Samstagskonferenz mit allen zeitgleich angesetzten Bundesliga-Partien überträgt DAZN live.

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1. FC Köln vs. Schalke 04: Spielvorschau

Im RheinEnergieSTADION in Köln empfängt der 1. FC Köln den FC Schalke 04 zum Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Der Effzeh steht nach der 0:1-Niederlage bei Eintracht Frankfurt unter Druck. Es war bereits die 16. Auswärtspartie in Serie ohne Sieg – eine beunruhigende Serie, die den Verein in gefährliche Nähe eines historischen Negativrekords bringt. Zu Hause soll nun die Wende kommen.

Said El Mala sprach nach dem Frankfurt-Spiel offen über die Lage: Das Team habe eine seiner besten Halbzeiten der Saison gezeigt, sich aber nicht belohnt. Die Qualität ist vorhanden – die Effizienz fehlt noch.

Schalke 04 reist als Tabellenfünfzehnter an und befindet sich selbst in einer schwierigen Phase. Trainer Miron Muslic muss auf mehrere verletzte Spieler verzichten und sucht nach Stabilität. Die jüngste 0:1-Niederlage gegen Mainz 05 hat den Druck auf die Königsblauen erhöht.

Beide Klubs brauchen Punkte dringend – Köln, um den Anschluss ans Mittelfeld zu halten, Schalke, um sich vom Tabellenende zu lösen. Das macht diese Partie zu einem direkten Duell mit echter Brisanz.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung im TV und per Livestream.


1. FC Köln vs. Schalke 04: Aufstellungen

1. FC Köln vs Schalke 04 Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
1. FC Köln crest
1. FC Köln
KÖL
page.match.formation.title
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
3-4-2-1
Marvin SchwäbeMarvin SchwäbeL. LochoshviliL. LochoshviliA. Castro-MontesA. Castro-MontesJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyB. SosaB. SosaM. MooreM. MooreTom KraußTom KraußI. Bergmann JohannessonI. Bergmann JohannessonS. El MalaS. El MalaL. MainaL. MainaMarius BülterMarius BülterL. KariusL. KariusH. KurucayH. KurucayT. BeckerT. BeckerN. KaticN. KaticS. TanakaS. TanakaA. AouchicheA. AouchicheS. El-FaouziS. El-FaouziA. GantenbeinA. GantenbeinR. GosensR. GosensC. AdamuC. AdamuH. HwangH. Hwang
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
4-2-3-1
1. FC Köln

Startelf

Schalke 04

Trainer

  • R. Wagner
  • M. Muslic

Form

KÖL

KÖL - Form

SVW
U1-1
HSV
N2-1
FCK
U2-2
BMG
S2-1
SGE
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
S04

S04 - Form

ELV
U0-0
RWO
S2-5
LUS
S0-1
SCF
N2-1
M05
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Der 1. FC Köln kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt verlor der Effzeh mit 0:1 bei Eintracht Frankfurt. Zuvor gelang ein 2:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach, der wichtige Punkte und Selbstvertrauen brachte.

Schalke 04 weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen in der Bundesliga auf – ergänzt durch zwei Siege in Freundschaftsspielen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Mainz 05. Zuvor hatte Schalke auswärts bei SC Freiburg mit 1:2 verloren, davor aber beim 1:3-Auswärtssieg bei Union Berlin drei Punkte geholt. Das 0:0 gegen Elversberg zeigte die defensive Kompaktheit, auf der Muslic aufbaut.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

1. FC KölnUnentschiedenSchalke 04
3
2
0
Deutschland 2 Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
3
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
0
END
Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
3
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
END
Klub Freundschaftsspiele
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
END
9Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Februar 2025 in der 2. Bundesliga statt und endete mit einem 1:0-Sieg für den 1. FC Köln. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, gewann Köln dreimal, einmal trennten sich die Teams unentschieden, und Schalke holte einen Sieg – beim 1:3 in Köln im September 2024.

1. FC Köln vs. Schalke 04: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
6420225+1714
S
U
S
S
U
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
U
U
S
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
6411156+913
N
S
U
S
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
S
S
S
U
S
5
Mainz 05Mainz 05M05
63121410+410
S
N
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
S
N
U
N
S
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
N
S
N
S
N
8
Werder BremenWerder BremenSVW
6231121209
U
U
S
U
S
9
Hamburger SVHamburger SVHSV
6303615-99
S
S
S
N
N
10
AugsburgAugsburgFCA
62221612+48
N
U
N
U
S
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
S
N
U
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
6213811-37
N
S
N
U
N
13
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
S
N
N
S
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
N
N
S
N
N
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
N
N
U
S
U
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
U
N
S
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
U
S
N
N
N
18
GladbachGladbachBMG
71061122-113
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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