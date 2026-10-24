Das Spiel zwischen 1. FC Köln und Schalke 04 beginnt am 24.10.2026, 15:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit 1. FC Köln gegen Schalke 04

Bundesliga - Spielwoche 7 24. Okt. 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04 ist live über WOW zu sehen. Die Samstagskonferenz mit allen zeitgleich angesetzten Bundesliga-Partien überträgt DAZN live.

1. FC Köln vs. Schalke 04: Spielvorschau

Im RheinEnergieSTADION in Köln empfängt der 1. FC Köln den FC Schalke 04 zum Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Der Effzeh steht nach der 0:1-Niederlage bei Eintracht Frankfurt unter Druck. Es war bereits die 16. Auswärtspartie in Serie ohne Sieg – eine beunruhigende Serie, die den Verein in gefährliche Nähe eines historischen Negativrekords bringt. Zu Hause soll nun die Wende kommen.

Said El Mala sprach nach dem Frankfurt-Spiel offen über die Lage: Das Team habe eine seiner besten Halbzeiten der Saison gezeigt, sich aber nicht belohnt. Die Qualität ist vorhanden – die Effizienz fehlt noch.

Schalke 04 reist als Tabellenfünfzehnter an und befindet sich selbst in einer schwierigen Phase. Trainer Miron Muslic muss auf mehrere verletzte Spieler verzichten und sucht nach Stabilität. Die jüngste 0:1-Niederlage gegen Mainz 05 hat den Druck auf die Königsblauen erhöht.

Beide Klubs brauchen Punkte dringend – Köln, um den Anschluss ans Mittelfeld zu halten, Schalke, um sich vom Tabellenende zu lösen. Das macht diese Partie zu einem direkten Duell mit echter Brisanz.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung im TV und per Livestream.





1. FC Köln vs. Schalke 04: Aufstellungen

Form

Der 1. FC Köln kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt verlor der Effzeh mit 0:1 bei Eintracht Frankfurt. Zuvor gelang ein 2:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach, der wichtige Punkte und Selbstvertrauen brachte.

Schalke 04 weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen in der Bundesliga auf – ergänzt durch zwei Siege in Freundschaftsspielen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Mainz 05. Zuvor hatte Schalke auswärts bei SC Freiburg mit 1:2 verloren, davor aber beim 1:3-Auswärtssieg bei Union Berlin drei Punkte geholt. Das 0:0 gegen Elversberg zeigte die defensive Kompaktheit, auf der Muslic aufbaut.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Februar 2025 in der 2. Bundesliga statt und endete mit einem 1:0-Sieg für den 1. FC Köln. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, gewann Köln dreimal, einmal trennten sich die Teams unentschieden, und Schalke holte einen Sieg – beim 1:3 in Köln im September 2024.

1. FC Köln vs. Schalke 04: Die Tabellen

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