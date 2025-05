Kellerduell in der Bundesliga: Der 1. FC Heidenheim empfängt den VfL Bochum. Infos zur Übertragung im TV und Livestream liefert GOAL.

Drei Spieltage vor Schluss geht es im Abstiegskampf zwischen dem 1. FC Heidenheim und VfL Bochum rund. Um 20.30 Uhr wird die Begegnung in der Voith-Arena (Heidenheim) heute angepfiffen.

Heidenheim hat aktuell den Relegationsplatz inne, ein Sieg über Bochum würde mit lediglich zwei noch zu absolvierenden Spielen bedeuten, dass der FCH zumindest vom Ruhrpottklub nicht mehr eingeholt werden könnte - der VfL wäre also sicher abgestiegen.

GOAL verrät Euch alles zur Übertragung der Partie im TV und Livestream.

Artikel wird unten fortgesetzt

Wer zeigt / überträgt 1. FC Heidenheim vs. VfL Bochum heute im Live Stream und live im TV?

Die Freitagsspiele in der Bundesliga werden in dieser Saison noch von DAZN übertragen. Die Vorberichte beim Streamingdienst werden eine Dreiviertelstunde vor der Partie, also um 19.45 Uhr, beginnen. Dieses Team ist am Start:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Frederik Harder

Experte: Tobias Schweinsteiger

Reporter: Lukas Schönmüller

Für die Bundesliga-Übertragungen braucht Ihr ein Abonnement des Pakets DAZN Unlimited.

Nächstes Spiel Bundesliga HDH BOC Spielvorschau

Bundesliga: Anstoßzeit FC Heidenheim gegen VfL Bochum

Ort und Zeit des Spiels.

Bundesliga, FC Heidenheim vs. VfL Bochum: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 39 N. Dorsch Verletzungen und Sperren 23 K. Miyoshi

Bundesliga: News über FC Heidenheim

Der FC Heidenheim kämpfte sich zuletzt ein bisschen aus dem Sumpf, von Rang 18 nach dem 25. Spieltag steigerte sich der FCH auf den Relegationsplatz.

Dreimal war das Team von Trainer Frank Schmidt in den vergangenen sechs Spielen siegreich, neben dem direkten Konkurrenten Holstein Kiel (3:1) gewann Heidenheim auch gegen den VfL Wolfsburg (1:0) und den VfB Stuttgart (1:0).

Im Anschluss an das Kellerduell warten noch Union Berlin und der SV Werder Bremen.

Getty

Bundesliga: News über VfL Bochum

Für Bochum hingegen ging es in die andere Richtung. Nach ein paar siegreichen Partien nach dem Trainerwechsel zu Dieter Hecking - unter anderem gegen Borussia Dortmund (2:0) und den FC Bayern (3:2) - musste der Ruhrpottklub sich zuletzt meist geschlagen geben.

Seit fünf Begegnungen wartet der VfL auf einen Sieg, gegen Union Berlin holte man am vergangenen Spieltag immerhin ein 1:1-Remis.

Auf dem Restprogramm stehen im Mai noch der 1. FSV Mainz 05 und der FC St. Pauli.

Getty

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Heidenheim vs. VfL Bochum: Die Tabelle in der Bundesliga

FC Heidenheim vs. VfL Bochum: Nützliche Links