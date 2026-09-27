Das Spiel zwischen Österreich und Kosovo beginnt am 27.09.2026, 18:00.

Anstoßzeit Österreich gegen Kosovo

UEFA Nations League B - Spielwoche 2 27. Sept. 2026 - 12:00 Ernst Happel Stadion

Wer zeigt / überträgt Österreich vs Kosovo heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN sowie auf ORF 1 übertragen. Nachfolgend sind die verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

Österreich vs. Kosovo: Spielvorschau

Im Ernst Happel Stadion in Wien empfängt Österreich Kosovo in der UEFA Nations League B. Beide Mannschaften stehen in Gruppe 3 und kämpfen um wichtige Punkte im Tabellenrennen.

Ralf Rangnick hat Österreich zu einer der beständigsten Nationalmannschaften Europas geformt. Die jüngste WM-Teilnahme, bei der man unter anderem Algerien 3:3 unentschieden spielte und Jordanien mit 3:1 besiegte, zeigte die Qualität des Kaders – auch wenn das Turnier letztlich mit einem Aus gegen Spanien endete.

Kosovo reist mit Rückenwind nach Wien. Franco Fodas Mannschaft gewann zuletzt gegen Irland und bewies damit, dass sie in dieser Nations-League-Gruppe ein ernstzunehmender Gegner ist.

Mit Vedat Muriqi als Zielspieler und Edon Zhegrova als kreativem Motor besitzt Kosovo die Qualität, jede Abwehr in Bedrängnis zu bringen. Österreich wird gewarnt sein.

Die Partie verspricht einen offenen Schlagabtausch zweier Teams, die beide auf Sieg spielen. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Österreich vs. Kosovo: Aufstellungen

Form

Österreich kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Zuletzt gewann die Mannschaft gegen Israel mit 3:1 in der Nations League. Aus den fünf Partien erzielte Österreich zwölf Tore und kassierte acht – darunter das bemerkenswerte 3:3 gegen Algerien bei der Weltmeisterschaft.

Kosovo weist ebenfalls drei Siege bei zwei Niederlagen in den vergangenen fünf Begegnungen vor. Der jüngste Erfolg war ein 1:0 gegen Irland in der Nations League. Zuvor gelang ein deutliches 3:0 gegen Andorra, während man gegen die Türkei mit 0:1 unterlag. Kosovo erzielte in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte vier.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine Daten aus früheren direkten Duellen vor.

Österreich vs. Kosovo: Die Tabellen

Grp. 3 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Österreich AUT 1 1 0 0 3 1 +2 3 S 2 Kosovo KOS 1 1 0 0 1 0 +1 3 S 3 Irland IRL 1 0 0 1 0 1 -1 0 N 4 Israel ISR 1 0 0 1 1 3 -2 0 N Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg

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