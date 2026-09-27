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UEFA Nations League B
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Ernst Happel Stadion
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Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Kosovo heute live im TV und Livestream?

Österreich - Kosovo
Österreich
Kosovo
UEFA Nations League B

In der UEFA Nations League B spielt Österreich gegen Kosovo. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Österreich und Kosovo beginnt am 27.09.2026, 18:00.

Anstoßzeit Österreich gegen Kosovo

crest
UEFA Nations League B - Spielwoche 2
Ernst Happel Stadion

Wer zeigt / überträgt Österreich vs Kosovo heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN sowie auf ORF 1 übertragen. Nachfolgend sind die verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

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Österreich vs. Kosovo: Spielvorschau

Im Ernst Happel Stadion in Wien empfängt Österreich Kosovo in der UEFA Nations League B. Beide Mannschaften stehen in Gruppe 3 und kämpfen um wichtige Punkte im Tabellenrennen.

Ralf Rangnick hat Österreich zu einer der beständigsten Nationalmannschaften Europas geformt. Die jüngste WM-Teilnahme, bei der man unter anderem Algerien 3:3 unentschieden spielte und Jordanien mit 3:1 besiegte, zeigte die Qualität des Kaders – auch wenn das Turnier letztlich mit einem Aus gegen Spanien endete.

Kosovo reist mit Rückenwind nach Wien. Franco Fodas Mannschaft gewann zuletzt gegen Irland und bewies damit, dass sie in dieser Nations-League-Gruppe ein ernstzunehmender Gegner ist.

Mit Vedat Muriqi als Zielspieler und Edon Zhegrova als kreativem Motor besitzt Kosovo die Qualität, jede Abwehr in Bedrängnis zu bringen. Österreich wird gewarnt sein.

Die Partie verspricht einen offenen Schlagabtausch zweier Teams, die beide auf Sieg spielen. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Österreich vs. Kosovo: Aufstellungen

Österreich vs Kosovo Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Österreich crest
Österreich
AUT
Aufstellung
Kosovo crest
Kosovo
KOS
3-4-2-1
A. SchlagerA. SchlagerD. AffengruberD. AffengruberP. MweneP. MweneS. PoschS. PoschK. DansoK. DansoC. ChukwuemekaC. ChukwuemekaR. SchmidR. SchmidX. SchlagerX. SchlagerP. WannerP. WannerN. SeiwaldN. SeiwaldS. KalajdzicS. KalajdzicA. MuricA. MuricL. DellovaL. DellovaA. HajdariA. Hajdariteam-logoI. Krasniqiteam-logoD. GallapeniL. AvdullahuL. AvdullahuM. VojvodaM. VojvodaE. ZhegrovaE. ZhegrovaF. AsllaniF. AsllaniV. HodzaV. HodzaV. MuriqiV. Muriqi
Kosovo crest
Kosovo
KOS
4-2-3-1
Österreich

Startelf

Kosovo

Trainer

  • R. Rangnick
  • F. Foda

Form

AUT

AUT - Form

JOR
S3-1
ARG
N2-0
ALG
U3-3
ESP
N3-0
ISR
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
KOS

KOS - Form

SVK
S3-4
TUR
N0-1
CZE
N2-1
AND
S3-0
IRL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Österreich kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Zuletzt gewann die Mannschaft gegen Israel mit 3:1 in der Nations League. Aus den fünf Partien erzielte Österreich zwölf Tore und kassierte acht – darunter das bemerkenswerte 3:3 gegen Algerien bei der Weltmeisterschaft.

Kosovo weist ebenfalls drei Siege bei zwei Niederlagen in den vergangenen fünf Begegnungen vor. Der jüngste Erfolg war ein 1:0 gegen Irland in der Nations League. Zuvor gelang ein deutliches 3:0 gegen Andorra, während man gegen die Türkei mit 0:1 unterlag. Kosovo erzielte in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte vier.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine Daten aus früheren direkten Duellen vor.

Österreich vs. Kosovo: Die Tabellen

Grp. 3

#PSUNTG+/-PktForm
1
ÖsterreichÖsterreichAUT
110031+23
S
2
KosovoKosovoKOS
110010+13
S
3
IrlandIrlandIRL
100101-10
N
4
IsraelIsraelISR
100113-20
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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