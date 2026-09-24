Das Spiel zwischen Österreich und Israel beginnt am 24.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Österreich gegen Israel

UEFA Nations League B - Spielwoche 1 24. Sept. 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Wer zeigt / überträgt Österreich vs Israel heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Österreich und Israel ist in Deutschland und Österreich über DAZN sowie auf ORF 1 live zu sehen. Nachfolgend sind alle verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

Österreich vs. Israel: Spielvorschau

Österreich empfängt Israel in der Raiffeisen Arena in Linz zum UEFA-Nations-League-Spiel der Gruppe 3 in Liga B. Für Ralf Rangnicks Mannschaft ist es der erste Auftritt vor eigenem Publikum nach dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft 2026.

Die Österreicher kehrten aus Nordamerika ohne das erhoffte Weiterkommen zurück. Nach einem 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien folgten eine 0:2-Niederlage gegen Argentinien und ein 3:3 gegen Algerien, ehe Spanien im Achtelfinale mit einem 3:0 das Turnier für Österreich beendete.

Israel reist unter Trainer Ran Ben Shimon nach Linz und steht in der Gruppenrangliste aktuell auf dem dritten Platz. Die Mannschaft zeigte sich zuletzt in Freundschaftsspielen zweigeteilt: ein 1:0-Auswärtssieg gegen Albanien, aber auch ein 2:2 gegen Georgien.

In der Nations-League-Gruppe führt Österreich die Tabelle an, während Israel Dritter ist. Beide Teams wissen, dass Punkte in dieser Phase der Gruppenphase entscheidend für die weiteren Ambitionen sein werden.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Österreich vs. Israel: Aufstellungen

Form

Österreich kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Partien: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der letzte Auftritt war das 0:3 gegen Spanien bei der WM 2026, zuvor gab es ein 3:3 gegen Algerien. Über die fünf Spiele hinweg erzielte Österreich acht Tore, kassierte aber sieben – eine Bilanz, die sowohl Offensivstärke als auch defensive Anfälligkeit zeigt.

Israel weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Die jüngste Partie endete mit einem 1:0-Auswärtserfolg gegen Albanien. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Georgien sowie ein deutliches 4:1 in der WM-Qualifikation gegen Moldawien. Insgesamt erzielte Israel sieben Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften datiert aus der WM-Qualifikation vom November 2021, als Österreich zu Hause mit 4:2 gegen Israel gewann. Schaut man auf die letzten fünf Duelle, überwiegen die Tore: In vier der fünf Partien fielen mindestens sechs Treffer. Österreich gewann drei dieser Begegnungen, Israel eine, einmal trennten sich beide Teams unentschieden.

Österreich vs. Israel: Die Tabellen

Grp. 3 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Österreich AUT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Irland IRL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Israel ISR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kosovo KOS 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg

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