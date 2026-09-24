Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League B
team-logoÖsterreich
Raiffeisen Arena
team-logoIsrael
Ansehen auf DAZNAnsehen auf ORF 1
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Israel heute live im TV und Livestream?

Österreich - Israel
Österreich
Israel
UEFA Nations League B

In der UEFA Nations League B spielt Österreich gegen Israel. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Österreich und Israel beginnt am 24.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Österreich gegen Israel

crest
UEFA Nations League B - Spielwoche 1
Raiffeisen Arena

Wer zeigt / überträgt Österreich vs Israel heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Österreich und Israel ist in Deutschland und Österreich über DAZN sowie auf ORF 1 live zu sehen. Nachfolgend sind alle verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

DAZN

DAZN

Hier ansehen

ORF 1

ORF 1

Hier ansehen

Österreich vs. Israel: Spielvorschau

Österreich empfängt Israel in der Raiffeisen Arena in Linz zum UEFA-Nations-League-Spiel der Gruppe 3 in Liga B. Für Ralf Rangnicks Mannschaft ist es der erste Auftritt vor eigenem Publikum nach dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft 2026.

Die Österreicher kehrten aus Nordamerika ohne das erhoffte Weiterkommen zurück. Nach einem 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien folgten eine 0:2-Niederlage gegen Argentinien und ein 3:3 gegen Algerien, ehe Spanien im Achtelfinale mit einem 3:0 das Turnier für Österreich beendete.

Israel reist unter Trainer Ran Ben Shimon nach Linz und steht in der Gruppenrangliste aktuell auf dem dritten Platz. Die Mannschaft zeigte sich zuletzt in Freundschaftsspielen zweigeteilt: ein 1:0-Auswärtssieg gegen Albanien, aber auch ein 2:2 gegen Georgien.

In der Nations-League-Gruppe führt Österreich die Tabelle an, während Israel Dritter ist. Beide Teams wissen, dass Punkte in dieser Phase der Gruppenphase entscheidend für die weiteren Ambitionen sein werden.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Österreich vs. Israel: Aufstellungen

Österreich vs Israel Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Österreich crest
Österreich
AUT
Aufstellung
Israel crest
Israel
ISR
4-2-3-1
A. SchlagerA. SchlagerP. LienhartP. LienhartS. PoschS. PoschP. MweneP. MweneK. DansoK. DansoR. SchmidR. SchmidP. WannerP. WannerP. WimmerP. WimmerN. SeiwaldN. SeiwaldX. SchlagerX. SchlagerM. GregoritschM. Gregoritschteam-logoD. Peretzteam-logoR. Shlomoteam-logoR. Revivoteam-logoE. Dasateam-logoI. Feingoldteam-logoL. Abadateam-logoD. Peretzteam-logoM. Abu FaniO. GloukhO. GloukhM. SolomonM. Solomonteam-logoD. Turgeman
Israel crest
Israel
ISR
4-2-3-1
Österreich

Startelf

Israel

Trainer

  • R. Rangnick
  • R. Shimon

Form

AUT

AUT - Form

TUN
S1-0
JOR
S3-1
ARG
N2-0
ALG
U3-3
ESP
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ISR

ISR - Form

ITA
N3-0
LTU
U0-0
MDA
S4-1
GEO
U2-2
ALB
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Österreich kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Partien: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der letzte Auftritt war das 0:3 gegen Spanien bei der WM 2026, zuvor gab es ein 3:3 gegen Algerien. Über die fünf Spiele hinweg erzielte Österreich acht Tore, kassierte aber sieben – eine Bilanz, die sowohl Offensivstärke als auch defensive Anfälligkeit zeigt.

Israel weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Die jüngste Partie endete mit einem 1:0-Auswärtserfolg gegen Albanien. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Georgien sowie ein deutliches 4:1 in der WM-Qualifikation gegen Moldawien. Insgesamt erzielte Israel sieben Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

ÖsterreichUnentschiedenIsrael
2
1
2
WM-Qualifikation
Österreich badge
Österreich
AUT
4
Israel badge
Israel
ISR
2
END
WM-Qualifikation
Israel badge
Israel
ISR
5
Österreich badge
Österreich
AUT
2
END
European Championship Qualification
Österreich badge
Österreich
AUT
3
Israel badge
Israel
ISR
1
END
European Championship Qualification
Israel badge
Israel
ISR
4
Österreich badge
Österreich
AUT
2
END
WM-Qualifikation
Israel badge
Israel
ISR
1
Österreich badge
Österreich
AUT
1
END
12Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften datiert aus der WM-Qualifikation vom November 2021, als Österreich zu Hause mit 4:2 gegen Israel gewann. Schaut man auf die letzten fünf Duelle, überwiegen die Tore: In vier der fünf Partien fielen mindestens sechs Treffer. Österreich gewann drei dieser Begegnungen, Israel eine, einmal trennten sich beide Teams unentschieden.

Österreich vs. Israel: Die Tabellen

Grp. 3

#PSUNTG+/-PktForm
1
ÖsterreichÖsterreichAUT
00000000
2
IrlandIrlandIRL
00000000
3
IsraelIsraelISR
00000000
4
KosovoKosovoKOS
00000000
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen