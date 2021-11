Wer zeigt / überträgt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM?

Die Reise durch die Champions League führt den FC Bayern München in dieser Woche nach Kiew. Schon ein Unentschieden genügt den Bayern, um den Gruppensieg perfekt zu machen. Hier folgen jetzt alle Infos, wer das Spiel überträgt.

Das Hinspiel vor knapp zwei Monaten war eine klare Angelegenheit: Die Bayern setzten sich in der heimischen Allianz Arena gegen den ukrainischen Meister mit 5:0 durch. Danach untermauerten sie gegen Benfica in zwei Spielen ihre Position als Anwärter auf den Champions-League-Sieg und liegen souverän an der Spitze der Gruppe E. Vier Spiele, vier Siege, 17:2 Tore - bislang fliegen die Münchner durch die Gruppenphase.

So soll es natürlich auch in Kiew weitergehen, aber mit Reisen nach Osteuropa hat der deutsche Rekordmeister in den vergangenen Jahren nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Im belarussischen Borissow oder im russischen Rostow setzte es in der jüngeren Vergangenheit Pleiten. Ob auch Kiew zum Stolperstein werden kann?

Dynamo Kiew bekommt es in der Champions League mit dem FC Bayern München zu tun. GOAL hat alle Infos zur Übertragung.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München? Die Partie in der Übersicht

BEGEGNUNG Dynamo Kiew vs. FC Bayern München WETTBEWERB Champions League | Gruppenphase | 5. Spieltag ORT Olympiastadion | Kiew ANSTOSS 23. November | 18.45 Uhr (im LIVE-TICKER) HINSPIEL 29. September 2021 | FC Bayern München vs. Dynamo Kiew 5:0 (2:0)

Wer zeigt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München live? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Gibt es das nächste Schützenfest der Bayern in der laufenden Champions-League-Saison? Oder gelingt Kiew die große Überraschung? Auf jeden Fall verspricht das Spiel beste Unterhaltung. Aber wer überträgt es?

Wer zeigt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München? So wird die Champions League übertragen

Sky-Abonnenten schauen seit Saisonbeginn in die Röhre, wenn es darum geht, die Champions-League-Spiele live zu sehen. Stattdessen hat sich der Streamingdienst DAZN fast alle Rechte gesichert, ein Spiel am Dienstag läuft zudem live und exklusiv bei Amazon Prime Video. Für das Spiel der Bayern in Kiew kommen also beide Anbieter in Frage. Doch nur einer zeigt das Spiel, und das ist DAZN.

Wer zeigt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München live? So überträgt DAZN das Spiel

Wichtig für alle Bayern-Fans: Das Spiel in Kiew findet im frühen Slot statt! Anstoß ist also bereits um 18.45 Uhr. DAZN beginnt seine Übertragung eine halbe Stunde vorher. Das Spiel läuft nicht nur im klassischen LIVE-STREAM via Internet, sondern auch auf dem linearen TV-Sender DAZN 1. Den Part des Moderators für die Vor- und Nachberichterstattung des Spiels übernimmt für diese Partie Tobi Wahnschaffe, Kommentator während der 90 Minuten ist Marco Hagemann. Und als Experte begleitet Sebastian Kneißl die gesamte Übertragung.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München live? Das kostet und bietet DAZN

Ihr habt noch kein DAZN-Abo? Als Fußballfan ist es zumindest eine Überlegung wert, sich einen Zugang anzulegen. Die fast komplette Übertragung der Champions League alleine ist schon ein echtes Faustpfand, dazu zeigt DAZN aber auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Top-Ligen aus Spanien, Frankreich und Italien sowie die Champions League der Frauen. Zudem gibt es auf DAZN spannende Hintergrundstorys und Doku-Formate.

Wer daran zweifelt, sich nur wegen Fußball ein DAZN-Abo anzuschaffen, dem (oder der) sei auch ein Blick auf die vielen weiteren Sportarten ans Herz gelegt, die DAZN zeigt. Die NFL und NBA aus den USA, Darts, Wrestling, Handball, Tennis, UFC, Boxen - bei DAZN gibt es nichts, was es nicht gibt.

Falls Ihr jetzt doch auf den Geschmack gekommen seid und DAZN abonnieren wollt, stehen Euch zwei Modelle zur Wahl. Das flexible Monatsabo kostet 14,99 Euro, ist aber auch jeden Monat kündbar. Wer gleich ein ganzes Jahr abschließt, der zahlt einmalig 149,99 Euro und spart damit Geld. Denn der umgerechnete Monatspreis des Jahresabos beläuft sich auf 12,50 Euro. Zur Anmeldung bei DAZN geht es über diesen Link.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München? So kann DAZN empfangen werden

Wer bereits einen TV-Vertrag bei Sky oder Vodafone hat, der kann die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 optional hinzubuchen. Damit entfällt die Abhängigkeit von der Internetverbindung, allerdings läuft auf den Sendern - wie auf jedem linearen Kanal - ein vordefiniertes Programm, das nicht verändert werden kann.

Die Alternative ist der klassische LIVE-STREAM, den DAZN seit den Anfängen anbietet und der von externen Partnern unabhängig ist. Ihr meldet Euch ganz einfach unter diesem Link an und schon habt Ihr Zugriff auf die gesamte Plattform von DAZN.

🎙️@J_Nagelsmann: "King #Coman und Sabitzer sind angeschlagen, es ist offen, ob sie spielen können. Sabitzer hat Achillessehnen- und Wadenprobleme. Coman spürt muskulär nicht mehr viel, wir müssen aber abwarten, da am Wochenende ein wichtiges Bundesliga-Spiel ansteht." #DYNFCB pic.twitter.com/tO9J0Er3uM — FC Bayern München (@FCBayern) November 22, 2021

Die Inhalte von DAZN könnt Ihr dann auf den verschiedensten Geräten nutzen. Die App gibt es für zahlreiche Smart-TV-Geräte und auch externe Geräte, damit Ihr die Inhalte von DAZN ganz bequem auf dem Fernseher genießen könnt. Alternativ gibt es DAZN natürlich auch für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets für unterwegs, und wer sich zu Hause seinen Laptop als Second Screen hinstellen will, der kann DAZN ganz einfach über den Webbrowser nutzen. Eine Liste aller unterstützten Geräte findet Ihr hier.

Wer zeigt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München live? Die Übertragung in der Übersicht