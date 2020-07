Wer zeigt / überträgt Real Madrid - Villarreal live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur LaLiga-Übertragung

In LaLiga kommt es zum Top-Spiel zwischen Real Madrid und Villarreal. Hier findet Ihr alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Am 37. -Spieltag empfängt den . Anstoß der Begegnung ist am Donnerstag, den 16. Juli, um 21 Uhr im Estadio Alfredo di Stefano in Madrid.

Real Madrid steht kurz vor dem Gewinn der spanischen Meisterschaft: Nach 36 von insgesamt 38 Spielen stehen die Königlichen auf dem ersten Tabellenplatz - vier Punkte vor Verfolger Barca.

Folglich könnte sich das Team von Trainer Zinedine Zidane mit einem Heimsieg gegen Villarreal heute zum Meister krönen.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Villarreal live im TV und LIVE-STREAM? In diesem Artikel findet Ihr sämtliche Informationen rund um die Übertragung der heutigen LaLiga-Partie. Zudem werdet Ihr hier über die Aufstellungen informiert, sobald sie feststehen.

Real Madrid vs. Villarreal: Das LaLiga-Duell im Überblick

Duell Real Madrid vs. Villarreal Datum Donnerstag, 16. Juli 2020, 21 Uhr Ort Estadio Alfredo di Stefano, Madrid Zuschauer keine (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Villarreal live im TV?

Wer beim möglicherweise entscheidenden Spiel von LaLiga zwischen Real Madrid und dem FC Villarreal live dabei sein möchte, hofft mit Sicherheit auf eine Übertragung live im TV.

Allerdings wird die spanische LaLiga in leider nicht live im Fernsehen gezeigt / übertragen, da keiner der etablierten TV-Sender die entsprechenden Übertragungsrechte für die heutige Partie besitzt. Dadurch wird Real Madrid vs. Villarreal heute nicht im Free-TV gezeigt / übertragen.

Trotzdem gibt es natürlich eine Möglichkeit, um Real Madrid vs. Villarreal heute live zu verfolgen - und zwar via LIVE-STREAM. Alle Informationen hierzu findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Villarreal im LIVE-STREAM?

Die Partie zwischen Real Madrid und Villarreal wird zwar nicht im TV ausgestrahlt, dafür wird das Duell heute im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Diesbezüglich seid Ihr bei DAZN genau an der richtigen Adresse:

DAZN zeigt / überträgt Real Madrid vs. Villarreal im LIVE-STREAM

Der Streamingdienst DAZN zeigt / überträgt das Kräftemessen zwischen Real Madrid und Villarreal heute exklusiv per LIVE-STREAM.

Alternativ zum LIVE-STREAM des Einzelspiels - also den ganzen 90 Minuten zwischen Real Madrid und Villarreal - könnt Ihr die Partie heute auch im Rahmen einer Konferenz ("GoalZone") verfolgen. Dort wird zwischen ausgewählten Spielen hin- und hergehalten. Somit bleibt Ihr gleichzeitig über das Geschehen in Barcelona und auf anderen Plätzen auf dem Laufenden.

Real Madrid vs. Villarreal wird im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen! Alle Infos zur Übertragung:

Art der Übertragung: Einzelspiel / GoalZone-Konferenz

Einzelspiel / GoalZone-Konferenz Start der Vorberichte: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

DAZN zeigt / überträgt Real Madrid vs. Villarreal kostenlos im LIVE-STREAM

Real Madrid hat gegen Villarreal heute die Chance, die Meisterschaft perfekt zu machen. Bei DAZN seid Ihr via LIVE-STREAM dabei - und das Beste daran: Ihr könnt das Spiel sogar komplett kostenlos verfolgen:

Mithilfe des Gratismonats habt Ihr die Möglichkeit, 30 Tage lang den kompletten Service von DAZN ausprobieren. Einen Überblick über das ganze Programm findet Ihr hier.

DAZN zeigt / überträgt nicht nur die spanische LaLiga, sondern hat auch weitere Fußball-Wettbewerbe im Programm, zum Beispiel:

Ihr habt noch Fragen zu DAZN? Hier kommen die Antworten:

DAZN zeigt / überträgt Real Madrid vs. Villarreal live auf dem Smart-TV

DAZN ist zwar ein Streamingdienst, doch die Übertragungen - wie bspw. Real Madrid vs. Villarreal - kann man auch auf dem eigenen Fernseher zum Laufen bringen. Das liegt daran, dass DAZN mit dem Smart-TV kompatibel ist.

Um den LIVE-STREAM abzurufen, brauchen Smart-TV-Inhaber nur die kostenlose DAZN-App. Wie das genau funktioniert? Einfach die kostenlose DAZN-App auf allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang installieren.

Real Madrid vs. Villarreal im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV - o geht's:

Schritt 1: DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts suchen

DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts suchen Schritt 2: Kostenlose DAZN-App downloaden.

Kostenlose DAZN-App downloaden. Schritt 3: Bei DAZN anmelden. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

DAZN anmelden. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Real vs. Villarreal im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV genießen!

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Real Madrid vs. Villarreal?

Wer Real Madrid vs. Villarreal am Donnerstag um 21 Uhr nicht im live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen kann, hat außerdem die Möglichkeit, sich die Höhepunkte der Partie im Anschluss bei DAZN anzuschauen.

Die Highlights des Aufeinandertreffens zwischen Real Madrid und dem FC Villarreal werden zeitnah nach Abpfiff auf die Plattform gestellt. Diesen Service bietet DAZN bei sämtlichen LaLiga-Partien an.

Neben Fußball hat DAZN auch viele weitere Sportarten im Programm. Klickt Euch mal rein!

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Villarreal live? Die Aufstellung

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Villarreal live? Eine Übersicht

Real Madrid vs. Villarreal live im ... TV DAZN (nur via Smart-TV oder Konsole) LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal.com Highlight-Format DAZN

Sobald die Aufstellungen von Real Madrid und Villarreal bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!