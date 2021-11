Kampf um die Tabellenführung in Gruppe A der Champions League! Am 5. Spieltag der Vorrunde empfängt Manchester City Paris Saint-Germain. Anpfiff ist um 21 Uhr im Etihad Stadium.

Pep Guardiola trifft am Mittwoch also auf seinen ehemaligen Lehrling Lionel Messi. Das Hinspiel konnte PSG mit 2:0 für sich entscheiden. Dennoch steht Manchester City mit neun Punkten aktuell auf dem ersten Platz der Gruppe A, einen Zähler vor den Franzosen. Die Hauptstädter haben zuletzt gegen Leipzig Punkte liegen gelassen, nachdem die Mannschaft von Mauricio Pochettino in der 92. Minute durch einen Elfmeter den 2:2-Ausgleich kassierte.

Gewinnt die Mannschaft um Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe heute, wäre man aber auf dem besten Weg zum Gruppensieg.

Übrigens kann es für PSG auch nochmal eng in der Gruppe werden, sollte man das Auswärtsspiel verlieren und Brügge gegen Leipzig gewinnen. Die aktuelle Form der Pariser lässt das aber nicht erwarten: In der Ligue 1 steht PSG mit 37 Punkten auf dem ersten Platz und liegt ganze zwölf Punkte vor dem Zweitplatzierten Stade Rennes. Ähnlich stark sind die Skyblues momentan unterwegs, sie stehen mit 26 Punkten auf dem zweiten Platz der Premier League und werden im Top-Duell alles daran setzen, die Tabellenführung zu verteidigen.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) live? Das Spiel im Überblick

Begegnung Manchester City - Paris Saint-Germain (PSG) Wettbewerb Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag Datum Mittwoch, 24. November 2021 Anpfiff 21 Uhr (im LIVE-TICKER von GOAL) Ort Etihad Stadium, Manchester

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Paris Saint-Germain (PSG) heute live? So wird die Champions League im TV und LIVE-STREAM übertragen

Die Übertragungsrechte an der Champions League halten in dieser Saison hauptsächlich Amazon und DAZN. Die einzige Ausnahme bildet das CL-Finale im Mai 2022, welches auch im Free-TV beim ZDF zu sehen sein wird.

Das heißt für diese Partie, dass Ihr Manchester City gegen PSG ausschließlich in einem kostenpflichtigen LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt die Champions League heute live? DAZN und Amazon Prime mit Übertragungsrechten

Rücken wir also raus mit der Sprache, was die CL-Partien angeht: Amazon überträgt immer nur ein Dienstagabend-Spiel, bei DAZN könnt Ihr die ausgewählte Begegnung dann nicht sehen.

Amazon Prime zeigt insgesamt 16 der 137 Champions-League-Begegnungen, während auf DAZN 121 Partien live und exklusiv zu sehen sind. Die Mittwochsspiele werden hier allesamt übertragen, dienstags könnt Ihr auf DAZN immer ein Spiel weniger schauen.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-STREAM?

Dementsprechend wird das Duell der Superstars auf DAZN zu sehen sein. Die Übertragung zum Einzelspiel beginnt passend zum Anpfiff um 21 Uhr. Bereits ab 18.30 Uhr geht es aber mit der Konferenz auf DAZN los.

Das Spiel könnt Ihr zum einen über den DAZN LIVE-STREAM im Internet aufrufen. Die einzige Voraussetzung dafür ist neben der DAZN-Mitgliedschaft eine stabile Internetverbindung. Zum anderen könnt Ihr Euch die DAZN App kostenlos herunterladen und auf dem Smart TV, Smartphone, Tablet und allen anderen Endgeräten öffnen.

Das heißt, Ihr könnt den Auftritt von Lionel Messi, der beim Heimspiel gegen Nantes zuletzt sein erstes Saisontor in der Ligue 1 erzielte, sowohl vor dem heimischen Fernseher als auch unterwegs auf dem Laptop verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im Fernsehen?

Seit dieser Saison verfügt DAZN über zwei lineare TV-Sender (DAZN 1 und 2), die Ihr als Sky- oder Vodafone-Kunden aufrufen könnt. Hier könnt Ihr die CL-Konferenz heute live und exklusiv verfolgen. Auf DAZN 2 findet ihr diese, das Einzelspiel läuft allerdings auf keinem der linearen Sender.

Durch die DAZN App könnt Ihr aber auf dem Smart TV oder der Konsole den STREAM ganz einfach öffnen und schon habt Ihr Zugriff auf das Topspiel der Gruppe A live und exklusiv vor dem heimischen TV.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live? Das kostet DAZN

Ihr seid an einem DAZN-Abonnement interessiert? Dann könnt Ihr Euch zwischen zwei Optionen entscheiden:

Monatsabo für 14,99 Euro | monatlich kündbar

Jahresabo für 149,99 Euro | jährlich kündbar

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live? Der GOAL-LIVE-TICKER

Falls Ihr Manchester City gegen PSG nicht live auf DAZN schauen könnt, habt Ihr mit dem GOAL-LIVE-TICKER die einzigartige Möglichkeit, alles rund um die Begegnung zu erfahren.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live? Die Aufstellungen

Was hat sich Pep Guardiola ausgedacht? Und wen werden wir neben Mbappe Neymar und Messi auf Seiten von PSG sehen? Eine Stunde vor Anpfiff erfahrt Ihr es an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Paris Saint-Germain live? Die Übertragungen im Überblick

TV DAZN 2 (Konferenz), DAZN (via Smart TV oder Konsole) LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL

