Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. 1. FC Köln in TV und LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga übertragen

Der FSV Mainz 05 hat am Freitagabend den 1. FC Köln zu Gast. Goal verrät, wer das Duell live in TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

15. gegen 17., das hält das Freitagsspiel der am 9. Spieltag bereit. Der FSV hat dabei Aufsteiger zu Gast. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Der FSV Mainz steckt schon jetzt tief unten drin, bislang konnte die Elf von Sandro Schwarz erst zweimal dreifach punkten, alle anderen sechs Begegnungen gingen verloren. Eines ist klar: Gewinnt man auch gegen den die Kölner nicht, dann winkt eine Saison voll von Abstiegsangst. Zuletzt verlor das Team um Mittelfeldmann Danny Latza 0:1 in Düsseldorf.

Auf der Gegenseite schaut es nicht viel besser aus: Der 1. FC Köln und sein neuer Cheftrainer Achim Beierlorzer haben bis dato sieben Punkte gesammelt, drei davon gab es zuletzt beim 3:0 über den SC Paderborn.

Einen Favoriten kann man in diesem Kellerduell nicht ausmachen, beide Teams müssen punkten, um sich etwas Luft zu verschaffen.

Mainz 05 vs. 1. FC Köln live in TV und LIVE-STREAM: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga am Freitag. Außerdem erfahrt Ihr, wo die besten Szenen der Begegnung zu sehen sein werden.

Mainz 05 vs. 1. FC Köln: Die Bundesliga am Freitagabend auf einen Blick

Duell Mainz 05 vs. 1. FC Köln Datum Freitag, 25. Oktober 2019 || 20.30 Uhr Ort OPEL ARENA, Mainz ( ) Zuschauer 33.305 Plätze

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM?

Die Bundesliga kommt mittlerweile auch am Freitagabend live, das sind schon einmal die guten Nachrichten vorab. An diesem Wochenende ist DAZN für das Freitagsspiel zuständig, denn DAZN zeigt / überträgt Mainz 05 vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM.

Seit Beginn der neuen Saison hat der Ismaninger Streamingdienst dem Sender Eurosport die Rechte abgenommen und überträgt seitdem Spiele des deutschen Oberhauses live und exklusiv in voller Länge. Insgesamt zeigt DAZN über 40 Bundesligapartien in voller Länge im LIVE-STREAM. Welche BL-Duelle konkret bei DAZN laufen, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Mainz 05 vs. 1. FC Köln: Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

DAZN ist also am Freitag live in Mainz vor Ort, um die vollen 90 Minuten gegen Köln zu übertragen. Folgende Bundesligaduelle zeigt der Sender in dieser Saison live:

alle Freitagsspiele.

alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden.

alle Montagsspiele.

alle Relegationsspiele.

DAZN zeigt / überträgt Mainz 05 vs. 1. FC Köln am Freitag im LIVE-STREAM

Der Freitag der Bundesliga kommt ausschließlich live bei DAZN, denn der Kanal hat sich die Rechte des Eurosport Players gesichert und zeigt / überträgt Fußball im deutschen Oberhaus am Freitag live. Ihr verpasst keine Sekunde und müsst noch nicht einmal dafür zahlen.

Ihr wollt den Bundesliga-Freitag am Freitag live verfolgen - und das auch noch umsonst? Mit dem Gratismonat von DAZN habt Ihr die einmalige Gelegenheit, die vollen 90 Minuten zwischen Mainz und Köln am Freitagabend gratis zu sehen. Die Bundesliga kostenlos im Stream zu sehen, das geht heutzutage fast gar nicht mehr, DAZN bildet mit dem Gratismonat eine Ausnahme.

Es gibt zwei Möglichkeiten: Seid Ihr bereits Kunde beim Streamingdienst, dann habt Ihr die Chance, die Begegnung ganz zu sehen. Seid Ihr noch nicht Neukunde, dann holt Euch den Gratismonat und seht die vollen 90 Minuten live auf DAZN. Sichert Euch dafür einfach jetzt sofort einen kostenlosen Probemonat!

DAZN zeigt / überträgt Mainz 05 vs. 1. FC Köln am Freitag im LIVE-STREAM - Das DAZN-Programm

Der Streamingsender DAZN zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von Mainz 05 vs. 1. FC Köln live im Stream, die Bundesliga kommt am Freitag immer auf DAZN. Doch was habt Ihr noch für Vorteile, wenn Ihr Euch für ein Abonnement entscheidet?

Ganz einfach: Ihr bekommt die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis. Und diese umfasst zahlreiche LIVE-STREAMS. DAZN überträgt jährlich weit mehr als 8.000 Livesport-Events. Da ist für jeden etwas dabei - Spitzenfußball zum Beispiel? DAZN zeigt die Bundesliga, die Champions League und Europa League, die Serie A mit Cristiano Ronaldo, LaLiga mit Lionel Messi oder die Ligue 1 mit Neymar, Kylian Mbappe und Co. live und in voller Länge im Stream. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen!

Ihr wollt Euch gleich mit dem Duell Mainz vs. Köln in den Gratismonat einleben? Dann holt Euch jetzt den Gratismonat und schnappt Euch jetzt die jeweilige App für Euer Endgerät. Das geht mit folgenden Links:

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. 1. FC Köln live im TV?

DAZN zeigt / überträgt die Begegnung Mainz 05 vs. 1. FC Köln live im Stream, das wissen wir nun durch den obigen Abschnitt. Doch wo läuft die Begegnung denn live im TV?

DAZN zeigt / überträgt Mainz 05 vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

Die vollen 90 Minuten zwischen Mainz und Köln werden auch auf Eurem TV-Bildschirm gezeigt, allerdings nur mit einem Smart-TV. Auf diesem könnt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN anschauen und verpasst damit keine Sekunde.

Mit dem HDMI-Kabel könnt Ihr Euer Tablet oder Euren Laptop mit dem TV-Bildschirm verbinden und dort dann die vollen 90 Minuten der Bundesliga am Freitagabend live im TV anschauen . Darauf habt Ihr Bock? Dann könnt Ihr die folgende Anleitung befolgen und loslegen:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt das Duell Mainz vs. Köln im LIVE-STREAM mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

Zeigt / überträgt Sky Mainz 05 vs. 1. FC Köln live im TV?

Nein, das ist nicht der Fall. Sky ist auch in dieser Saison nicht mehr für die Übertragung der Freitagsspiele der Bundesliga verantwortlich. Die Rechte des Bundesliga-Freitags liegen ausschließlich in den Händen von DAZN, da der Streamingdienst seit Beginn der neuen Spielzeit mit Eurosport kooperiert und damit die Freitagsspiele in voller Länge zeigt / überträgt. Mainz 05 vs. 1. FC Köln wird daher nicht live im TV bei Sky zu sehen sein.

Sky zeigt dafür den kompletten Samstag der Bundesliga live und ausführlich. Außerdem kommen die Sonntagsspiele (um 15.30 Uhr und um 18 Uhr) live und in voller Länge im Pay-TV. Das geht alternativ auch im LIVE-STREAM mit Sky Go bzw. Sky Ticket. Um eines der Angebote nutzen zu können, braucht Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender. Das Abo müsst Ihr im Vorfeld abschließen. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten und Preisen erhaltet Ihr auf der Sky-Website.

Zeigt / überträgt das Free-TV Mainz 05 vs. 1. FC Köln live?

Das frei empfangbare Fernsehen zeigt / überträgt das Duell Mainz 05 vs. 1. FC Köln am Freitagabend nicht live im TV, denn die Rechte liegen ausschließlich bei DAZN. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das ARD und ZDF nur noch vereinzelt Spiele des deutschen Oberhauses live im Free-TV - zumeist die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde - übertragen.

Neben den öffentlich-rechtlichen Sender bleiben auch bei RTL, Sport 1, Eurosport und Co. die Bildschirme schwarz, wenn man Fan der Bundesliga ist: Das Duell Mainz 05 vs. 1. FC Köln wird nicht live im Free-TV gezeigt.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Mainz 05 vs. 1. FC Köln?

Mainz 05 vs. 1. FC Köln live im TV oder im LIVE-STREAM verpasst? Dann könnt Ihr Euch dennoch mit den Highlights der Partie informieren, wie das Freitagsspiel denn verlaufen ist.

DAZN zeigt / überträgt die besten Szenen des Spiels rund 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform. Beim Streamingdienst seid Ihr genau richtig, wenn Ihr alle Treffer, alle Entscheidungen und alle kritischen Szenen noch einmal erleben wollt.

Wollt Ihr hingegen nicht nur die besten Szenen der Begegnung ansehen, sondern vielmehr die kompletten 90 Minuten erneut anschauen, dann geht das ebenfalls. Im Re-LIVE seht Ihr die ganze Begegnung nochmals in voller Länge. Zudem könnt Ihr zu den wichtigsten Szenen vorspulen.

Mainz 05 vs. 1. FC Köln live in TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des Bundesliga-Freitags im Überblick