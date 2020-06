Wer zeigt / überträgt KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart live im TV und LIVE-STREAM? Die 2. Bundesliga live sehen

KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart am Sonntag in der 2. Bundesliga. Wir verraten Euch, wer die vollen 90 Minuten live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

In der 2. biegen wir ebenfalls auf die Zielgerade ein, der 31. Spieltag ist bereits in vollem Gange. In Karlsruhe kommt es am Sonntag um 13.30 Uhr zum Derby zwischen dem KSC und dem .

Die Ausgangslage ist klar und eindeutig: Der KSC braucht einen Sieg im Kampf um den direkten Klassenerhalt. Aktuell stehen die Badener auf dem Relegationsplatz 16, doch Wiesbaden und auch Dresden lauern mit nur zwei Punkten weniger dahinter. Ein Heimsieg gegen Stuttgart ist da fast Pflicht, auch wenn die Gäste als Favorit in die Begegnung gehen.

Kehrt der VfB Stuttgart zurück in die Bundesliga? Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo winkt von Tabellenplatz 2 und hält den HSV momentan um zwei Punkte auf Distanz. Die Meisterschaft wird man wohl nicht mehr einfahren, denn Arminia Bielefeld thront mit 57 Punkten (bei einem Spiel weniger) fünf Zähler vor den Stuttgartern auf Rang 1.

KSC ( ) vs. VfB Stuttgart in der :

Wer zeigt / überträgt KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alles Wissenswerte zur Übertragung der Begegnung am Sonntag und verrät auch, wie die Highlights zum Spiel angeschaut werden können.

Wer zeigt / überträgt KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart live? Das Spiel in der 2. Liga auf einen Blick

Duell KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart Datum Sonntag, 14. Juni 2020 (13.30 Uhr) Ort Wildparkstadion, Karlsruhe Zuschauer keine (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart live im TV?

Kein Spitzenspiel, dafür aber ein Derby mit enormer Brisanz - dieses erwartet die Fans bei KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart am Sonntag in der 2. Bundesliga. Doch wer zeigt die vollen 90 Minuten im TV, gibt es da einen Free-TV-Sender?

Wer zeigt / überträgt KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart live im Free-TV?

KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart wird am Sonntag nicht live im deutschen Free-TV zu sehen sein. Die 2. Bundesliga war eine Zeit lang mal auf Sport1 live zu sehen, doch diese Zeiten sind längst wieder vorbei.

Mittlerweile hat nur noch ein Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga, womit dort KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart in voller Länge übertragen wird.

Sky zeigt / überträgt KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart live im Pay-TV

Der Pay-TV-Sender, den wir bereits oben ein wenig angeschnitten haben, ist der Unterföhringer Sender Sky. Sky zeigt / überträgt die 2. Bundesliga live und immer im deutschen Fernsehen. Das sind auch gute Nachrichten für alle Fans, die das Derby KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart gerne im Stadion angesehen hätten.

KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart läuft stattdessen am Sonntag live im TV bei Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD! Ihr habt dort die Gelegenheit, die vollen 90 Minuten im Einzelspiel im TV anzuschauen. Am Mikrofon begleitet Euch Kommentator Holger Pfandt während der gesamten 90 Minuten aus Karlsruhe.

Sky überträgt KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart live im TV als Einzelspiel:

Übertragungsbeginn : 13 Uhr

: 13 Uhr Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD

: Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD Kommentator: Holger Pfandt

Die gute Nachricht lautet auch, dass Ihr nicht nur das Einzelspiel KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart live im TV schauen könnt, sondern auch eine Konferenz der parallel stattfindenden Spiele. Das sind an diesem Sonntag folgende Begegnungen der 2. Bundesliga, welche auf Sky Sport Bundesliga 2 HD kommen:

FC Sankt Pauli vs.

SV vs.

Wer die Partie - auf welche Art auch immer - heute bei Sky empfangen möchte, muss den Sender jedoch kostenpflichtig freischalten. Zu welchen Konditionen das TV-Abo derzeit verfügbar ist, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

Wer zeigt / überträgt KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM?

Ihr wollt die 2. Bundesliga am Sonntag nicht verpassen und das Derby zwischen dem KSC und dem VfB Stuttgart live sehen, habt aber kein Sky-Abonnement? Dann folgen nun ein paar Optionen, wie die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM angeschaut werden können.

Sky Go zeigt / überträgt KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM

Um Sky kommt Ihr auch bei der Übertragung von KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM nicht herum. Im Streamingportal Sky Go können sich alle TV-Abonnenten des Bezahlsenders einloggen und die Partie in voller Länge anschauen.

Das heißt jedoch auch, dass Ihr Sky-Kunde sein müsst, um einen Zugang zu erhalten. Ladet Euch dazu einfach die Sky-Go-App herunter und loggt Euch auf der Plattform ein. Die Login-Details werden bei Vertragsabschluss mit Sky ausgehändigt.

Die Live-Übertragung von KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart ist genau die gleiche wie im regulären TV bei Sky.

Sky Ticket zeigt / überträgt KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart live im Stream

Ihr wollt ein langfristiges Sky-Abonnement umgehen und die vollen 90 Minuten dennoch anschauen? Dann seid Ihr bei Sky Ticket genau richtig. Hier könnt Ihr Euch spontan und ohne lange Mindestlaufzeit ein Abo sichern, mit dem Ihr Zugriff auf das Spiel KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart bekommt.

Bei Sky Ticket könnt Ihr beispielsweise ein Monatsticket buchen und damit dann die 1. und 2. Bundesliga live im Stream anschauen. Aktuell gibt es das Sonderangebot in Form des End of Season Tickets. Dazu erhaltet Ihr hier alle notwendigen Informationen.

Onefootball zeigt / überträgt KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM

Eine Alternative zu Sky Go und Sky Ticket gibt es aber noch: Die App Onefootball zeigt / überträgt alle Spiele der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM, das gilt auch für diesen Sonntag.

Alle von Sky übertragenen Live-Einzelspiele der 2. Bundesliga sind ab 3,99 € pro Spiel auf Pay-per-View Basis erhältlich. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung, auf die auch KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart am Sonntag um 13.30 Uhr zutrifft.

Wer zeigt / überträgt KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart? DAZN präsentiert Euch die Highlights

Ihr habt die vollen 90 Minuten zwischen dem KSC und dem VfB Stuttgart live im TV und LIVE-STREAM verpasst und sucht nun eine Lösung, wie Ihr schnellstmöglich an die Highlights der 2. Bundesliga kommt? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig.

Hier könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf die Plattform gehen und Euch aussuchen, ob Ihr eine kurze oder eine lange Zusammenfassung von der Begegnung KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart sehen wollt.

Wer noch kein Abo bei DAZN abgeschlossen hat, kann die Highlights sogar völlig kostenlos sehen. Denn DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat, während welchem er 30 Tage kostenlos den Service von DAZN testen kann. Wer anschließend nicht mehr auf die LIVE-STREAMS des Portals verzichten möchte, kann das Abo für 11,99 Euro monatlich buchen oder ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen. Hier gibt's alle weiteren Infos zur Anmeldung bei DAZN!

Wer zeigt / überträgt KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der 2. Liga im Überblick

KSC (Karlsruher SC) vs. VfB Stuttgart läuft ... ... im TV ... ... auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) ... im TV (Konferenz) ... ... auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) ... im LIVE-STREAM ... ... bei Sky Go, Sky Ticket und Onefootball ... in den Highlights ... ... bei DAZN

Platzierung Klub Spiele Tordifferenz Punkte 1. Arminia Bielefeld 29 +27 57 2. VfB Stuttgart 30 +14 52 3. HSV 30 +20 50 4. 30 +8 48 ... ... ... ... ... 15. 30 -12 33 16. KSC (Karlsruher SC) 30 -12 30 17. Wehen Wiesbaden 30 -15 28 18. SV Darmstadt 98 29 -20 28