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Wann ist Anstoß bei Greuther Fürth gegen Arminia Bielefeld?

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 13 29. Nov. 2026 - 07:30 Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Greuther Fürth empfängt in der 2. Bundesliga Arminia Bielefeld. Gespielt wird im Sportpark Ronhof Thomas Sommer in Fürth.

Für Fürth unter Trainer Heiko Vogel verlief der Herbst zuletzt holprig. Die Franken verloren die vergangenen beiden Ligaspiele gegen Dynamo Dresden (0:3) und Hannover 96 (1:2) und stehen auf Rang 14.

Arminia Bielefeld reist als Tabellensechster an. Das Team von Trainer Oliver Kirch gewann zuvor in Kiel mit 2:1 und bei Braunschweig mit 3:1.

Zuletzt musste sich Bielefeld allerdings dem 1. FC Magdeburg mit 1:2 geschlagen geben. Die Mannschaft will diese Niederlage schnell vergessen machen.

Die jüngsten Duelle sprechen leicht für Fürth. Im Februar 2026 gewann das Kleeblatt zu Hause mit 2:1, im September 2025 hatte allerdings Bielefeld das Nachsehen und verlor in Fürth mit 1:3.

Wo Fans die Partie sehen können, zeigen die folgenden Informationen zu TV-Sender, Live-Stream und Anstoßzeit.

Was war zuletzt bei Fürth und Bielefeld los?

Greuther Fürth holte aus den jüngsten fünf Ligaspielen zwei Siege bei drei Niederlagen. Zuletzt verlor Fürth am 21. November mit 1:2 bei Hannover 96. Zuvor stand ein 0:3 gegen Dynamo Dresden zu Buche, und gegen Holstein Kiel gelang ein 1:0. Insgesamt erzielte das Team 3 Tore und kassierte 8 Gegentreffer.

Arminia Bielefeld gewann drei der fünf Partien und verlor zwei. Das jüngste Spiel ging am 20. November mit 1:2 gegen Magdeburg verloren. Bielefeld siegte zuvor mit 3:1 gegen Braunschweig und mit 2:1 gegen Osnabrück. Die Bilanz lautet 8 erzielte Tore bei 6 Gegentoren.

Wie stellen Fürth und Bielefeld auf?

Wie gut sind Fürth und Bielefeld in Form?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Fürth und Bielefeld in der Tabelle?