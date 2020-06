Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Atletico Madrid live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung von LaLiga

In LaLiga kommt es zum Top-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid. Hier gibt's alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Der hat momentan zwei Punkte Rückstand auf . Gegen deren Stadtrivalen Atletico muss am Dienstag deswegen ein Sieg her. Das Spiel in wird um 22 Uhr angepfiffen.

Beim FC Barcelona ist momentan etwas der Wurm drin. Die Katalanen, bei denen Trainer Quique Setien wohl nicht mehr fest im Sattel sitzt, müssen um die Meisterschaft bangen. Nach dem 2:2 gegen Celta Vigo muss man selbst alles gewinnen und auf einen Patzer von Erzrivale Real hoffen. Kann Lionel Messi sein Team zum Sieg führen?

Auf der Gegenseite muss ebenfalls schauen, dass man es in die Königsklasse schafft, auch wenn man sich mittlerweile wieder auf Platz 3 hochgearbeitet hat. Trainer Diego Simeone baut im Camp Nou auf die Stabilität in der Defensive, um dann in schnelle Kontersituationen zu kommen.

Mehr Teams

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Atletico Madrid live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten am Dienstag. Und: Wie beide Teams in den letzten Wochen abgeschnitten haben.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid: Das Top-Spiel aus LaLiga in der Übersicht

Duell FC Barcelona vs. Atletico Madrid Datum Dienstag, 30. Juni 2020, 22 Uhr Ort Camp Nou (Barcelona) Zuschauer keine (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Atletico Madrid live im TV?

Ihr wollt dieses Spiel zwischen Lionel Messi und seinem FC Barcelona gegen Atletico Madrid keinesfalls verpassen, sondern die vollen 90 Minuten live anschauen? Dann hofft Ihr sicherlich auf eine Übertragung live im TV.

Doch wird die spanische Eliteliga in live im Fernsehen gezeigt / übertragen? Leider nein. Kein deutscher Free-TV-Sender zeigt die spanische Liga live im TV. Keiner der etablierten TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an den vollen 90 Minuten im Camp Nou, sodass das Duell in LaLiga auch nicht im Free-TV gezeigt / übertragen wird.

Doch eine gute Nachricht wollen wir Euch an dieser Stelle nicht vorenthalten: Es gibt einen Sender, der FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-STREAM zeigt / überträgt und gleichzeitig die Option anbietet, die ganze Partie auf dem TV zu schauen. Infos folgen.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-STREAM? So seht Ihr das Top-Spiel live

Die vollen 90 Minuten zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid kommen am Dienstag nicht live im deutschen Fernsehen, dafür wird das Duell aber im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Es gibt nur einen einzigen Sender, der die LaLiga-Begegnung im Programm hat. Wir stellen ihn Euch vor.

DAZN zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-STREAM

Der Ismaninger Sender DAZN überträgt FC Barcelona vs. Atletico Madrid live im Stream - und das auch noch exklusiv. Die Begegnung aus dem Camp Nou wird am Dienstagabend um 21.45 Uhr mit einer knackigen Vorberichterstattung eingeläutet, ehe dann ab 22 Uhr der Ball rollt.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid wird im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen! Alle Infos zur Übertragung des Einzelspiels:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Vorberichte: 21.45 Uhr

21.45 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Benny Lauth

Die wichtigsten Informationen habt Ihr erhalten: DAZN überträgt Barca gegen Atletico und Ihr könnt ab 22 Uhr im LIVE-STREAM dort mit dabei sein. Doch eines solltet Ihr noch wissen.

Quelle: Getty Images

DAZN zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Atletico Madrid kostenlos im LIVE-STREAM

Der FC Barcelona muss gewinnen, um den Druck auf Real Madrid aufrechterhalten zu können. Atletico ist aber seit zehn Spielen ohne Niederlage und ein zäher Brocken. Mit DAZN seid Ihr im LIVE-STREAM mit dabei, wenn das direkte Duell FC Barcelona vs. Atletico Madrid am Dienstag um 22 Uhr ansteht.

Mit DAZN könnt Ihr das Spiel sogar gratis anschauen, denn der Streamingdienst schenkt jedem Neukunden zu Beginn einen Gratismonat.

Wissen müsst Ihr eigentlich nicht viel: Ihr müsst Euch lediglich mit einer E-Mail-Adresse bei DAZN anmelden und bekommt dann ein 30-Tage-Gratispaket, um den Service von DAZN zu testen. Das ganze Programm könnt Ihr dann genießen.

DAZN zeigt / überträgt nicht nur die spanische Top-Liga, sondern hat auch weitere Fußball-Wettbewerbe im Programm. Hier gibt es eine Übersicht über alle LIVE-STREAMs, die der Sender zeigt / überträgt:

FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-STREAM bei DAZN! Noch Fragen zu DAZN und den Events live im Stream?

DAZN zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Atletico Madrid auch live auf dem Smart-TV

DAZN ist der exklusive Rechteinhaber für die spanische LaLiga. Natürlich ist DAZN ein Streamingdienst, doch die Events können auch live im TV gezeigt / übertragen. Das liegt daran, dass DAZN mit dem Smart-TV kompatibel ist.

Um den LIVE-STREAM abzurufen, brauchen Smart-TV-Inhaber nur die kostenlose DAZN-App auf ihrem Bildschirm und können damit die vollen 90 Minuten live sehen. Wie das genau funktioniert? Einfach die kostenlose DAZN-App auf allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang installieren und Fußball am Dienstag live schauen.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann passt mal auf, so geht's:

Schritt 1: DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts suchen

DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts suchen Schritt 2: Kostenlose DAZN-App downloaden.

Kostenlose DAZN-App downloaden. Schritt 3: Bei DAZN anmelden. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

DAZN anmelden. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Barca vs. Atletico im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV genießen!

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu FC Barcelona vs. Atletico Madrid?

FC Barcelona vs. Atletico Madrid wird am Dienstag um 22 Uhr ausgetragen. Könnt Ihr das Spiel nicht live im TV oder LIVE-STREAM sehen, sondern wollt nur die besten Szenen sehen, so ist DAZN ebenfalls der richtige Ansprechpartner für Euch.

Eine Zusammenfassung der Begegnung findet Ihr nur wenige Minuten nach dem Ende auf der Plattform. Das ist ein Service, den DAZN bei allen Begegnungen der spanischen LaLiga auf Lager hat. Doch das ist längst nicht alles. Neben Fußball hat DAZN auch viele weitere Sportarten im Programm. Klickt Euch deshalb unbedingt rein!

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Atletico Madrid live? Eine Übersicht

FC Barcelona vs. Atletico Madrid live im ... TV DAZN (nur via Smart-TV oder Konsole) LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal.com Highlight-Format DAZN

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Atletico Madrid live? Die Top 4 der spanischen LaLiga

Platzierung Mannschaft Spiele Punkte 1. Real Madrid 32 71 2. FC Barcelona 32 69 3. Atletico Madrid 32 58 4. 32 54

Hier geht's zur ganzen Tabelle der spanischen Top-Liga.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Atletico Madrid live? Die letzten fünf Duelle

Datum Wettbewerb Spiel (Ergebnis) Januar 2020 Supercoppa (1/2-Finale) FC Barcelona - Atletico Madrid 2:3 Dezember 2019 LaLiga Atletico Madrid - FC Barcelona 0:1 April 2019 LaLiga FC Barcelona - Atletico Madrid 2:0 November 2018 LaLiga Atletico Madrid - FC Barcelona 1:1 März 2019 LaLiga FC Barcelona - Atletico Madrid 1:0

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Atletico Madrid live? Die Aufstellung

Barca gegen Atletico, Quique Setien vs. Diego Simeone, Blaugrana vs. Rojiblancos. Hier gibt's am Dienstag um 21 Uhr die Aufstellung der Trainer.