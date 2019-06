Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. China live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Informationen zur Übertragung der Frauenfußball-WM

Auftaktspiel der DFB-Frauen: Deutschland trifft bei der Frauenfußball-WM auf China. Goal erklärt, wer das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM zeigt.

Zum Auftakt der Frauenfußball-WM 2019 in Frankreich trifft die deutsche Nationalmannschaft auf China. Anstoß des ersten Gruppenspiels der DFB-Frauen ist am Samstagnachmittag (8. Juni) um 15 Uhr im Roazhon Park in Rennes.

Die Generalprobe ist gelungen: Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft hat ihren letzten Test vor der WM in gegen Chile mit 2:0 gewonnen. Dennoch ist vor dem Auftakt gegen noch Luft nach oben.

Die Gruppenphase sollte das Team von Neu-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg allerdings überstehen. In Gruppe B treffen die DFB-Frauen auf China, Spanien und Südafrika. Die Gruppenersten und -zweiten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich fürs Achtelfinale.

Die Frauenfußball-WM findet vom 7. Juni bis zum 7. Juli statt. Das Auftaktspiel der Deutschen steigt dabei gegen China. In diesem Artikel erklären wir Euch, wer das erste Gruppenspiel der DFB-Frauen heute live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

vs. China: Das erste Gruppenspiel der Frauenfußball-WM im Überblick

Duell Deutschland vs. China Datum Samstag, 8. Juni 2019 || 15 Uhr Ort Roazhon Park, Rennes (Frankreich) Zuschauer 29.778 Plätze

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. China bei der Frauenfußball-WM heute live im Free-TV?

Ein großes Turnier steht an. Nach vier Jahren ohne Frauenfußball-WM ist es nun wieder soweit. In diesem Jahr erhält die Weltmeisterschaft im Frauenfußball die gewünschte Aufmerksamkeit in der deutschen Berichterstattung. Zur WM 2019 haben sich sowohl ARD und ZDF als auch DAZN die Rechte an der Übertragung von Spielen der Frauen-WM gesichert. Das ZDF und die ARD zeigen zusammen alle Spiele der WM entweder live im TV oder im LIVE-STREAM im Internet. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, wie Ihr das WM-Auftaktspiel der DFB-Frauen gegen China live im Free-TV verfolgen könnt.

Zeigt / überträgt die ARD Deutschland vs. China bei der Frauenfußball-WM heute live im Free-TV?

Die ARD zeigt / überträgt das erste Gruppenspiel der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft gegen China live und in voller Länge im Free-TV. Das Erste hat sich ohnehin die Übertragungsrechte an mindestens 13 Partien gesichert - so auch an Deutschland vs. China.

Bereits ab 14.30 Uhr beginnt die ARD-Sportschau mit der Live-Übertragung und dem Vorbericht. Aus dem ARD-Studio in Köln begrüßen Euch Moderator Claus Lufen und Expertin Nia Künzer, die 2003 selbst mit den DFB-Frauen die Weltmeisterschaft gewann. Künzer erzielte in der Verlängerung im Finale gegen das bisher letzte Golden Goal der FIFA-Fußballhistorie. Zurück in die Gegenwart: Kommentiert wird das Duell zwischen Deutschland und China von Bernd Schmelzer. Sowohl er als auch Kommentatorin Stephanie Baczyk werden die ARD-Übertragungen live und abwechselnd begleiten.

Zeigt / überträgt das ZDF Deutschland vs. China bei der Frauenfußball-WM heute live im Free-TV?

Die ARD und das ZDF haben sich die Übertragungen der Frauenfußball-WM im TV untereinander aufgeteilt. Da die ARD das Auftaktspiel der DFB-Frauen live im Free-TV zeigt, wird das ZDF Deutschland vs. China nicht live übertragen.

Dafür hat sich das ZDF die Rechte an 28 Partien der Frauen-WM gesichert, von denen werden zwölf Spiele jedoch ausschließlich im LIVE-STREAM im Internet zu sehen sein.

Das erste Spiel der DFB-Frauen, welches live im Free-TV im ZDF zu sehen sein wird, ist die Partie zwischen Deutschland und am zweiten Spieltag am Mittwoch, 12. Juni, um 18 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. China bei der Frauenfußball-WM heute im LIVE-STREAM?

Der WM-Auftakt der Gruppe B zwischen Deutschland und China wird live und in voller Länge im Ersten im Free-TV übertragen. Doch damit nicht genug: Die Partie läuft zusätzlich im LIVE-STREAM. Welchen Ihr dafür nutzen könnt, erklären wir Euch in diesem Abschnitt.

Zeigt / überträgt DAZN Deutschland vs. China bei der Frauenfußball-WM heute im LIVE-STREAM?

DAZN hat sich die Übertragungsrechte für zahlreiche Spiele der Frauenfußball-WM gesichert. Die Partie zwischen den DFB-Frauen und der chinesischen Nationalmannschaft gehört auch dazu. Deutschland vs. China zeigt / überträgt DAZN am Samstag in voller Länge im LIVE-STREAM.

Das ist deshalb möglich, weil der Streamingdienst als Sublizenznehmer von ARD/ZDF fungiert. Dies erlaubt es DAZN, insgesamt 26 Spiele der Frauenfußball-WM in Frankreich live im Stream zu zeigen. In der Gruppenphase und im Achtelfinale überträgt DAZN jeweils eine Partie pro Spieltag. Ab dem Viertelfinale zeigt der Streamingdienst dann alle Spiele im LIVE-STREAM.

Den Fans der DFB-Frauen sei gesagt: DAZN zeigt alle Spielen der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft live - so also auch Deutschland vs. China. Wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um 15 Uhr erfolgen wird, geht der Streamingdienst auf Sendung. Mit dem LIVE-STREAM von DAZN verpasst Ihr keine Sekunde des Auftaktspiels der deutschen Fußballfrauen. Am Mikrofon begrüßen Euch Kommentator Jan Platte und Expertin Nicole Rolser. Die 27-Jährige ist aktive Profi-Fußballerin und steht aktuell beim FC Bayern München unter Vertrag.

Um den LIVE-STREAM zu Deutschland vs. China nutzen zu können, ist ein DAZN-Abonnement erforderlich. Doch alles halb so wild: Ihr könnt die DFB-Frauen bei Ihrem Auftaktspiel gegen China sogar völlig kostenlos erleben. Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat von DAZN und verfolgt die Frauenfußball-WM vier Wochen lang gratis. Hat Euch DAZN im Probemonat überzeugt, zahlt Ihr anschließend 9,99 Euro im Monat und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Die LIVE-STREAMS von DAZN könnt Ihr sowohl auf Eurem Handy, Laptop, Computer oder Tablet erleben. Auch auf nahezu allen Smart-TV-Geräten lässt sich die DAZN-App installieren. Wer also nach Champions League, Europa League und der Bundesliga bei DAZN immer noch Bock auf Fußball hat, sollte sich schnellstmöglich die DAZN-App in den gängigen Portalen downloaden:

Zeigt / überträgt die ARD Deutschland vs. China bei der Frauenfußball-WM heute im LIVE-STREAM?

Die gute Nachricht für alle Frauenfußball-Fans, die den WM-Auftakt lieber unterwegs oder auf mobilen Geräten schauen wollen: Die ARD zeigt das Duell Deutschland gegen China in voller Länge sowie frei empfangbar im LIVE-STREAM auf www.sportschau.de. Dort findet Ihr sowohl den LIVE-STREAM zu Deutschland vs. China als auch zahlreiche weitere LIVE-STREAMS zur Frauenfußball-WM.

Um den Stream nutzen zu können, benötigt Ihr lediglich eine gute Internetverbindung sowie einen Internetbrowser. Für die LIVE-STREAMS der ARD-Sportschau ist kein Abonnement notwendig. Die Übertragung im Stream startet ebenfalls um 14.30 Uhr - analog zur Übertragung im Free-TV.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. China heute bei der Frauenfußball-WM? Die Übertragung im Überblick

DEUTSCHLAND vs. CHINA im ... TV/ LIVE-STREAM / TICKER ... TV ARD ... LIVE-STREAM SPORTSCHAU.DE / DAZN ... LIVE-TICKER GOAL

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. China bei der Frauenfußball-WM? Die deutschen Spiele in der Übersicht

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft in Gruppe B auf China, Spanien und Südafrika.

Alle Gruppenspiele der DFB-Frauen im Überblick: