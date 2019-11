Wer zeigt / überträgt Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2 live im TV und LIVE-STREAM? So wird Boxen heute Nacht live übertragen

Heute Nacht steigt der Boxkampf zwischen Deontay Wilder und Luis Ortiz 2. Wir verraten Euch, wie Ihr den Fight live im TV und LIVE-STREAM seht.

Wer wird WBC-Champion im Schwergewicht? Weltmeister Deontay Wilder und Herausforderer Luis Ortiz 2 kämpfen im Mainfight in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Las Vegas gegeneinander. Los geht's ab 3 Uhr .

Es ist das Rematch beider Schwergewichtsboxer. Bereits 2018 trafen Deontay Wilder und Luis Ortiz 2 in New York aufeinander. Der Fight? Hochgradig spannend. Beide Boxer standen kurz vor dem Knock-Out. Am Ende behielt dennoch Wilder seinen Schwergewichtsgürtel, weil er in der zehnten Runde den entscheidenen Schlag setzen konnte.

Wer gewinnt heute Nacht in Las Vegas? Sicher ist: Gelingt es beiden Fightern an ihr letztes Aufeinandertreffen anzuknüpfen, dann dürfen sich die Fans auf einen der intensivsten Boxkämpfe in diesem Jahr freuen.

Boxen, heute Nacht: Deontay Wilder oder Luis Ortiz 2 - Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer den Boxkampf live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2: Der Boxkampf im Detail

Boxen: Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2 heute Nacht live im TV verfolgen - geht das?

Eine spannende Boxnacht steht bevor: Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2! Das Duell der beiden Boxer verspricht hoffentlich Spannung pur. Wollt Ihr live dabei sein? Dann aufgepasst.

Erst einmal die schlechte Nachricht: Kein deutscher TV-Sender zeigt den Kampf zwischen Deontay Wilder und Luis Ortiz 2 live im Fernsehen. Weder RTL noch Sky oder andere deutsche Sportsender übertragen den Boxfight live und in voller Länge.

DAZN zeigt / überträgt Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2 heute Nacht im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

DAZN ist Eure einzige Anlaufstelle, wenn Ihr den Fight zwischen Deontay Wilder und Luis Ortiz 2 heute Nacht live sehen wollt. Doch DAZN ist ein reiner Streamingdienst und zeigt den Boxkampf dementsprechend ausschließlich im LIVE-STREAM. Ihr müsst aber trotzdem nicht auf einen spannenden Boxabend auf Eurem TV-Gerät verzichten.

DAZN bringt Euch den Boxsport auf Euren SMART-TV! Die kostenlose App des Streamingdienstes ist auf nahezu allen modernen Fernsehern verfügbar. Schaut dafür doch einfach mal im App-Store Eures TV-Gerätes vorbei und sucht nach der DAZN-App.

Sobald Ihr sie gefunden habt, könnt Ihr die Anwendung installieren, Euch beim Streamingdienst anmelden und den LIVE-STREAM bei DAZN zu Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2 auf Eurem Smart-TV genießen.

Boxen: Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2 heute Nacht im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Ihr liebt den Boxsport? Und seid bestenfalls auch noch nachtaktiv? Dann ab zu DAZN. Nur der Streamingdienst überträgt Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2 heute Nacht in voller Länge im LIVE-STREAM. Alle Infos hierzu erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen.

DAZN zeigt / überträgt Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2 heute Nacht im LIVE-STREAM

Ihr wollt Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2 live und in voller Länge? Dann aufgepasst: DAZN zeigt den kompletten Mainfight in voller Länge im LIVE-STREAM. Ihr bekommt bei DAZN allerdings nicht nur den Hauptkampf zwischen Deontay Wilder und Luis Ortiz 2, sondern auch die Vorkämpfe .

Ab 03 Uhr beginnt der Streamingdienst in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit der Übertragung. Für den Boxkampf in Las Vegas schickt DAZN folgendes Team an die Mikrofone:

Kommentator: Jan Platte

Experte: Jon Healy

DAZN zeigt / überträgt Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2 heute Nacht live und kostenlos: Alle Infos zum Streamingdienst

Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid, könnt Ihr den Boxkampf zwischen Deontay Wilder und Luis Ortiz 2 vollkommen kostenlos im LIVE-STREAM verfolgen. Wie geht das? Ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat beim Streamingdienst und nutzt die komplette DAZN-Programmvielfalt - so auch den Stream zu Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2 - gratis.

Handy, Tablet, Laptop/Computer, Playstation 4, Smart-TV und Co. - Ladet Euch die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl herunter:

Der Fight zwischen Deontay Wilder und Luis Ortiz 2 ist jedoch längst nicht das einzige Highlight bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt jährlich über 8.000 Livesport-Events in voller Länge im LIVE-STREAM . Boxen, Tennis, Radsport, Motorsport - Das alles und noch viel mehr bekommt Ihr bei DAZN.

Reicht Euch das nicht aus, bringt Euch der Streamingdienst Spitzenfußball vom Allerfeinsten auf Eure Bildschirme. Champions League , Europa League , Bundesliga , Serie A , LaLiga und viele Top-Ligen und Top-Wettbewerbe mehr. Der Gratismonat bei DAZN? Lohnt sich definitiv.

Hier beantworten wir all Eure Fragen zu DAZN:

Wer zeigt / überträgt Boxen heute Nacht live? Deontay Wilder im Portrait

NAME Deontay Wilder KAMPFNAME The Bronze Bomber GEBURTSDATUM 22. Oktober 1985 (34 Jahre alt) NATIONALITÄT USA GEWICHT 96 kg GRÖSSE 2,01 m SIEGE 41 (bei 42 Kämpfen) NIEDERLAGEN 0 UNENTSCHIEDEN 1

Wer zeigt / überträgt Boxen heute Nacht live? Luis Ortiz 2 im Portait