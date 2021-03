Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Arminia Bielefeld LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga am Sonntag

Bayer Leverkusen und die Arminia aus Bielefeld treffen am Sonntag aufeinander. Goal erklärt, wie die Partie der Bundesliga übertragen / gezeigt wird.

25. Spieltag in der Bundesliga : Bayer Leverkusen empfängt Arminia Bielefeld. Anstoß in der BayArena ist am Sonntag um 13.30 Uhr.

Stressige Wochen für die Ostwestfalen: Der Arminia schwappte nach der Entlassung von Trainer Uwe Neuhaus eine Welle der Unverständlichkeit entgegen, auch unter Neu-Trainer Frank Kramer läuft es nicht besser, im Nachholspiel gegen den SV Werder Bremen setzte es zuletzt eine 0:2-Niederlage.

Bayer Leverkusen hat nach einer herausragenden Hinrunde die guten Chancen auf eine Champions-League-Qualifikation verspielt und befindet sich vor dem Spieltag nur noch einen Punkt vor dem sechsten Rang . Ein Sieg gegen einen Abstiegskandidaten wir die Arminia ist daher fast schon Pflicht, wenn die Königsklasse das Ziel sein soll.

NRW-Duell, die Bielefelder müssen an den Rhein. Holt sich Favorit Leverkusen die drei Punkte oder wird auch die Arminia zum Stolperstein? Goal erklärt, wie die Bundesliga übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld am Sonntag live? Das Bundesligaspiel im Überblick

Begegnung Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld Datum Sonntag | 14.03.2021 Wettbewerb Bundesliga | 25. Spieltag Anstoß 13.30 Uhr (hier zum LIVE-TICKER) Ort BayArena | Leverkusen Cheftrainer Bayer Leverkusen: Peter Bosz | Bielefeld: Frank Kramer Geschätzter Marktwert Bayer Leverkusen: 396 Millionen Euro | Bielefeld: 51 Millionen Euro

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Arminia Bielefeld? Die Übertragung der Bundesliga am Sonntag

Kein Spiel dieser Saison wird früher am Tag als das heutige angepfiffen: Sonntags um 13.30 Uhr , das ist der Early Bird der Bundesligasaison - für manche Familien wird das zum Dilemma. Oder man verspeist das Festessen am Sonntagmittag einfach auf dem Sofa und schaut dabei die Bundesliga!

Dabei gibt es insgesamt nur fünf Spiele in dieser Saison, die zu diesem Zeitpunkt angepfiffen werden. Das ist erst seit kurzem so, deswegen gibt es viele verwirrte Anhänger:innen, die sich besonders eine Frage stellen: Wie wird die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Arminia Bielefeld übertragen?

Bundesliga im TV: Wer zeigt Bayer Leverkusen vs. Arminia Bielefeld?

Die Antwort darauf wird viele Fans in ganz Deutschland in Ekstase versetzen: Der Streamingdienst DAZN (Kostenloser Probemonat HIER verfügbar!) überträgt am Sonntag das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Arminia Bielefeld! Aber heißt das, dass das Spiel nicht im TV laufen wird?

DAZN ist ein Streaminganbieter, was bedeutet, dass DAZN Übertragungen per LIVE-STREAM zeigt - im Internet. Es gibt da allerdings eine Alternative…

DAZN zeigt Leverkusen - Bielefeld: So seht ihr die Bundesliga auf eurem Fernseher

Mit einem Smart-TV könnt ihr nämlich die kostenlose DAZN-App einfach herunterladen, euch anmelden oder kostenlos registrieren und dann den passenden LIVE-STREAM auswählen! Smart TVs sind Fernseher mit einer stabilen Internetverbindung und einem Betriebssystem, welches das Installieren von Apps ermöglicht.

Kein Smart-TV zuhause? Die Liste an Geräten, auf denen man DAZN benutzen kann, ist lang! Theoretisch könnt ihr sogar das Spiel auf eurem Laptop laufen lassen und diesen per HDMI-Kabel an euren Fernseher verbinden - auch so seht ihr Leverkusen - Bielefeld also auf dem beliebten Flachbildschirm!

Up next: #B04DSC



🗓️ Sunday, March 14th

⏰ 8:30am EST | 15:30 CET

*Daylight Savings Time starts in 🇺🇸🇨🇦

🆚 Arminia Bielefeld

⚔️ Bundesliga MD 25

📍 BayArena, Leverkusen pic.twitter.com/xqpUhqz1eJ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 8, 2021

Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM: So wird die DAZN-Übertragung von Bayer Leverkusen gegen Arminia Bielefeld ablaufen

Wie immer, wenn DAZN ein Spiel der Bundesliga überträgt, wird wieder ein fachkundiges Team an den Mikrofonen erwartet, Experte ist am Sonntag Ex-Chelsea-Spieler Sebastian Kneißl. Los geht die Übertragung bereits um 13.15 Uhr!

Anpfiff : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Beginn der Übertragung : 13.15 Uhr

: 13.15 Uhr Moderation : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Experte : Sebastian Kneißl

: Sebastian Kneißl Kommentar : Freddy Harder

: Freddy Harder Plattform : DAZN

Wer überträgt / zeigt die Bundesliga via LIVE-STREAM? Bayer Leverkusen vs. Arminia Bielefeld am Sonntag im Internet sehen!

DAZN überträgt die Bundesliga, das haben wir in den vorherigen Abschnitten ausführlich beschrieben. Ungeklärte Fragen rund um DAZN gibt es aber sicherlich weiterhin jede Menge - schließlich gibt es den Streamingdienst erst seit wenigen Jahren.

Leverkusen - Bielefeld kostenlos sehen? DAZN macht's möglich!

Fangen wir mit DAZNs beliebtester Eigenschaft an: dem Probemonat ! Mit diesem könnt ihr 30 Tage lang uneingeschränkt auf alle Inhalte zugreifen - sei es Fußball, Biathlon, Basketball oder der Sport eurer Wahl.

Der Probemonat ist dabei vollständig kostenlos und unverbindlich ! Heißt: Wenn ihr nach Ablaufen der 30 Tage kein kostenpflichtiges Abonnement fortführen wollt, könnt ihr ganz einfach kündigen! LIVE-Sport war noch nie so einfach zu sehen!

Bayer Leverkusen have scored 7️⃣ goals from counterattacks this season 👇



1. Diaby goal

2. Diaby assist

3. Diaby assist

4. Diaby goal

5. Diaby goal

6. Diaby assist

7. Diaby assist



😛⚡ pic.twitter.com/BXb3pSdorF — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 12, 2021

Spitzensport für einen Zehner im Monat? So günstig ist nur DAZN!

Euer Probemonat ist nach 30 Tagen voller Spitzensport abgelaufen? Dann müsst ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen - sofern ihr weiterhin DAZN benutzen wollt, aber seien wir mal ehrlich: Wer möchte das nicht?

Bei DAZN gibt es zwei unterschiedliche Preisklassen, die aber, genau wie der Probemonat, genau das gleiche Programm zeigen. Einzige Unterschiede: Laufzeiten und Kosten des Abonnements.

Monatsabo: Monatliche Kündigung möglich | Monatliche Abbuchung | 11,99 Euro / Monat

Jahresabo: Jährliche Kündigung möglich | Jährliche Abbuchung | 119,99 Euro / Jahr

"Netflix des Sports": DAZN zeigt mehr als nur Leverkusen - Bielefeld!

Ihr seid trotz der niedrigen Preise noch nicht von DAZN überzeugt? Dann solltet ihr euch etwas genauer das Programm anschauen, was DAZN anbietet, denn das hat es in sich! Über 8.000 LIVE-Events pro Jahr in zig Sportarten - so viele Übertragungen hat hierzulande niemand anders zu bieten!

Arminia Bielefeld bei Bayer Leverkusen am Sonntag LIVE verfolgen: Die Übertragungen der Bundesliga

Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen am Sonntag live im ... ... Free-TV : DAZN (via Smart-TV) ... Pay-TV : - ... LIVE-STREAM : DAZN ... LIVE-TICKER : Goal.com Highlights: DAZN (40 Minuten nach Abpfif)

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen - DSC Arminia Bielefeld live im TV und LIVE-STREAM? Die Aufstellungen

Eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht und sind dann hier zu finden.