Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 heute live? Die Übertragung der Bundesliga im TV und STREAM

Am 13. Spieltag der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart den FSV Mainz 05. Anpfiff ist am Freitag um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena.

Für die Gastgeber läuft die Saison bisher nicht nach Plan. Erst zwei Dreier konnten die Schwaben einfahren und waren dabei zuletzt von enormen Verletzungssorgen geplagt. Gerade die Ausfälle von Leistungsträgern wie Sasa Kalajdzic und Silas Katompa Mvumpa schmerzen besonders.

Mit Mainz 05 kommt derweil eines der Überraschungsteams der bisherigen Spielzeit in die baden-württembergische Landeshauptstadt. Einen großen Anteil am Erfolg der Rheinhessen hat Trainer Bo Svensson. Im Interview mit GOAL und SPOX sprach er zuletzt über seine harte Anfangszeit als Spieler in Deutschland und die Erfahrung unter Thomas Tuchel in Mainz.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 heute live? GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 live? Die Partie in der Übersicht

Wettbewerb Bundesliga | 13. Spieltag Match VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 Datum Freitag, 26. November 2021 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 live? Die Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM verfolgen

Die Rechtelage in der Bundesliga hat sich vor dieser Saison erneut verändert und ist nicht immer leicht zu durchblicken. Zwei Anbieter teilen sich dabei die Spiele untereinander auf. Während Sky alle Partien am Samstag zeigt / überträgt, laufen die Spiele am Freitag und Sonntag bei DAZN.

Auch Stuttgart gegen Mainz wird somit am Freitagabend beim Streamingdienst aus Ismaning übertragen. Los geht es um 19.30 Uhr mit den Vorberichten. Als Moderator führt dabei Tobi Wahnschaffe durch die Sendung. Kommentator der Partie ist derweil Marco Hagemann an der Seite des Experten Jonas Hummels.

DAZN zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05: Die Übertragung beim Streamingdienst im Überblick

LIVE-STREAM zu VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05: DAZN zeigt / überträgt die Bundesliga im Internet

Um die Partie bei DAZN verfolgen zu können, benötigt Ihr zunächst ein Abo beim Internetsender. Das gibt's bereits ab 14,99€ im Monatsabo oder einmalig 149,99€ im Jahrestarif. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet Ihr unter diesem Link.

DAZN zeigt VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 live: Hier geht's zum LIVE-STREAM

Im Abo enthalten sind neben der Bundesliga auch die Champions League, LaLiga, die Ligue 1 und die Serie A. Hier bekommt Ihr alle Infos zum Programm von DAZN.

DAZN zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 live: Die Bundesliga im TV Verfolgen

Ihr wollt Stuttgart gegen Mainz heute im TV verfolgen? Dann habt Ihr zwei Möglichkeiten. Zwar ist DAZN von Haus aus ein Streamingdienst, aber auch auf dem Fernseher ist die Übertragung des Duells zu sehen.

So bietet der Sportsender einerseits über eine Partnerschaft zwei lineare TV-Kanäle an. Wie Ihr diese empfangen könnt, erfahrt Ihr bei DAZN News. Darüber hinaus stellt DAZN für fast alle handelsüblichen Smart-TV-Geräte eine passende App zur Verfügung. Hier findet Ihr eine Überischt über alle kompatiblen Geräte.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 live? Die Highlights bei DAZN

Ihr habt das Duell zwischen Stuttgart und Mainz verpasst? Dann seht Ihr bereits kurz nach Abpfiff die Highlights der Begegnung bei DAZN. Sollte Euch das nicht genügen, stellt Euch der Streamingdienst zudem das gesamte Spiel im Relive zur Verfügung.

Auch die Zusammenfassungen der weiteren Begegnungen des Bundesliga-Spieltags seht Ihr bei DAZN. Die Samstagspartien könnt Ihr dabei ab 17.30 Uhr in einer Highlight-Show sehen, die stündlich wiederholt wird. Das Top-Spiel um 18.30 Uhr folgt um 20.30 Uhr als Best-of-Clip.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 live? Die Aufstellungen in der Bundesliga

Hier folgen circa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen des VfB Stuttgart und des FSV Mainz 05.

