Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC heute live? Die Infos zur Übertragung der Bundesliga

Derbystimmung in Berlin: Heute, am 12. Spieltag der Bundesliga, spielt Union Berlin gegen Hertha BSC Berlin. Anpfiff an der alten Försterei ist um 18.30 Uhr.

Die Eisernen befinden sich auch in dieser Saison, zumindest aktuell, vor den Herthanern und gehen somit als leichter Favorit in die Begegnung. Zuletzt lief es allerdings für beide Mannschaften nicht so wirklich - beide Mannschaften konnten die beiden letzten Partien in der Liga nicht gewinnen und Union Berlin ist in der Conference League so gut wie ausgeschieden.

Bei der letzten Begegnung zwischen den beiden Berliner Bundesliga-Teams gab es keinen Sieger. Schafft es heute eine Mannschaft, der anderen ein Schnippchen zu schlagen? Goal informiert Euch über alles Wichtige rund um die Übertragung.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC heute live? Die Daten zum Berlin-Derby

Wettbewerb: Bundesliga | 12. Spieltag

Bundesliga | 12. Spieltag Match: Union Berlin - Hertha BSC Berlin

Union Berlin - Hertha BSC Berlin Datum: Samstag, 20. November 2021

Samstag, 20. November 2021 Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: An der alten Försterei | Berlin

Wer zeigt / überträgt Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC Berlin heute live im TV? Die Übertagung im Fernsehen

Wahrscheinlich ist es bereits jedem klar, aber wir möchten es trotzdem noch einmal erwähnen: Wer heute live dabei sein möchte, kann das Spiel leider nicht einfach im Free-TV verfolgen. Die Übertragungsrechte wurden auch in dieser Saison wieder teilweise neu verteilt und so finden wir aktuell folgende Situation vor: Samstags seht Ihr die Bundesliga nur bei Sky - entweder im Einzelspiel oder in der Konferenz. Jene Begegnungen, die am Freitag und Sonntag ausgetragen werden, seht Ihr hingegen exklusiv bei DAZN.

Sky zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC heute: Das Derby live im Fernsehen sehen

Das Topspiel der Woche findet immer samstags statt. Das bedeutet, auch das Derby zwischen Union und Hertha zeigt / überträgt heute exklusiv Sky! Bereits ab 17.30 Uhr beginnt auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) die Vorberichterstattung zur Partie. Um 18.30 Uhr, also eine Stunde später wird das lang erwartete Derby dann angepfiffen.

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM? Union Berlin vs. Hertha BSC Berlin heute im Internet verfolgen

Sky zeigt die Begegnung heute also exklusiv im Fernsehen. Jetzt zur Klärung der nächsten Frage: Gibt es parallel zur TV-Übertragung noch eine weitere Option das Spiel live zu sehen?

Ja, gute Nachrichten die gibt es - nämlich im LIVE-STREAM! Wer der Anbieter der Übertragung im Internet ist, verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

LIVE-STREAM zu Union Berlin vs. Hertha BSC Berlin: Sky zeigt / überträgt die Bundesliga auch im Internet

Parallel zur linearen TV-Übertragung stellt Euch Sky außerdem einen LIVE-STREAM zur Verfügung. Die Übertragung im Internet funktioniert auf zahlreichen Geräten und benötigt natürlich eine stabile Internetverbindung.

Jetzt bei Sky Ticket anmelden!

Wollt Ihr die Begegnung auf dem Handy, Laptop oder Tablet sehen, unterscheidet Sky, ob Ihr bereits Kunde seid, oder ob bisher kein Abo beim Pay-TV-Sender vorhanden ist. Wir stellen Euch beide Optionen kurz vor:

LIVE-STREAM auf... Kundenstatus Kosten ...Sky Ticket Kein Kunde Monatsabo: 29,99€ (pro Monat), danach jederzeit kündbar 12-Monatsabo: 24,99€ (pro Monat), danach jederzeit kündbar & 29,99€ pro Monat ...Sky Go Kunde -

Die wichtigsten Links zu Sky Go und Sky Ticket

Sky Go:

Sky Ticket:

Die Bundesliga Highlight-Show auf DAZN: So seht Ihr die Highlights zur Begegnung

Seit dieser Saison könnt Ihr samstags bereits wenige Minuten nach Abpfiff die Highlights zur Partie auf DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt diese ab 17.30 Uhr in einer linearen Highlight-Show, die sich stündlich wiederholt. Ab 20.30 Uhr seht Ihr somit auch die Highlights von Union vs. Hertha.

Neben den Highlights der Bundesliga seht Ihr auf DAZN alle Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga live sowie viele weitere wichtige Sportereignisse.

Ihr wollt weitere Infos zum umfangreichen Angebot auf DAZN, zu dem mitunter die Champions League, Serie A, LaLiga oder Ligue 1 gehört? Dann könnt Ihr Euch an dieser Stelle genauer darüber informieren.

Die Mitgliedschaft bei DAZN gibt's bereits ab 14,99€ (Monatsabo ; jederzeit kündbar) oder einmalig 149,99€ (Jahresmitgliedschaft).

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC Berlin heute live? Die Aufstellungen

Hier findet Ihr circa eine Stunde vor Anpfiff die offiziellen Aufstellungen beider Teams.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC Berlin heute live? Die Übertragung im Überblick