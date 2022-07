DFB-Pokal live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt?

Im DFB-Pokal trifft Eintracht Frankfurt am Montag auf den 1. FC Magdeburg. GOAL erklärt, wer das Spiel LIVE im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Eintracht Frankfurt startet in die Pflichtspielsaison: Für die SGE geht es am Montag gegen den 1. FC Magdeburg. Anpfiff in Sachsen-Anhalt ist um 20.45 Uhr.

Für die Eintracht stehen intensive Wochen an: Nach dem Start in die Saison gegen den Drittligameister der vergangenen Saison muss Frankfurt am Freitag gegen den FC Bayern München spielen, in der Woche danach geht es gegen das große Real Madrid im UEFA Supercup.

Natürlich will die Eintracht erfolgreich in die Saison starten, gerade wenn man sich in den letzten Monaten so namhaft verstärkt hat. Der 1. FC Magdeburg konnte am vergangenen Wochenende aber seinen ersten Saisonsieg feiern – uns erwartet ein spannendes Spiel!

Schafft es Eintracht Frankfurt diese Saison auch zu nationalem Erfolg? Ein Sieg gegen den 1. FC Magdeburg ist für die Adler Pflicht. GOAL erklärt, wer das Spiel im TV und LIVE-STREAM überträgt.

DFB-Pokal: Die Ausgabe 2022/2023 im Überblick

Wettbewerb DFB-Pokal Rekordsieger FC Bayern München (20 Titel) Titelverteidiger RB Leipzig

Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt? So wird der DFB-Pokal im Fernsehen übertragen!

Vor vier Jahren konnte die Eintracht den DFB-Pokal gewinnen, in der vergangenen Saison reichte es sogar zum Gewinn der Europa League. Unter Druck in den Pokalwettbewerben hat die Eintracht also schon bewiesen, dass sie abliefern kann – zeigt sie auch heute gegen den Außenseiter keine Schwäche?

Eine Niederlage wäre jedenfalls kein guter Start in die Saison, gerade wenn man weiß, dass der FC Bayern München und Real Madrid auf einen warten. Aber wie wird das Spiel gegen Magdeburg am Montag überhaupt im TV gezeigt?

Das Eintracht-Spiel im Free-TV: So wird der DFB-Pokal kostenlos übertragen

Wir haben fantastische Nachrichten für euch, das Spiel des DFB-Pokals ist nämlich im Free-TV zu sehen! Aktuell läuft richtig viel Sport bei den Sendern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (DFB-Pokal, Leichtathletik-WM, Frauen-EM, Tour de France…) – auch das Eintracht-Spiel am Montag wird dort übertragen.

Der richtige Sender dafür ist Das Erste, Teil der Rundfunkanstalt ARD. Diese wird staatlich unterstützt, weshalb das ARD-Programm rund um die Uhr kostenlos ist! Ein weiterer Vorteil: Nach 20 Uhr wird keine Werbung mehr geschaltet. Hier findet ihr Informationen dazu, wie ihr den Sender einrichten könnt.

DFB-Pokal am Montag LIVE auf Sky: So wird Fußball im TV übertragen

Das Erste ist nicht der einzige Sender, welcher den DFB-Pokal am Montag überträgt, auch im kostenpflichtigen Fernsehen (Pay-TV) ist das Spiel zu sehen. Der Unterföhringer Fernsehsender Sky überträgt jedes Spiel dieser Saison live im TV, viele davon sogar exklusiv!

Hierfür müsst ihr etwas bezahlen, für die Spiele des DFB-Pokals wird das sogenannte "Sport-Paket“ benötigt. Hier kann man auch die Premier League oder die Formel 1 verfolgen. Aufgepasst: Ihr solltet das Paket nicht mit dem "Bundesliga-Paket“ verwechseln. Alle Informationen zu den Paketen gibt es hier.

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt: Wer zeigt den DFB-Pokal im LIVE-STREAM?

Die Bundesliga fängt erst nächste Woche an, trotzdem konnte man in den vergangenen Tagen schon die meisten Bundesligisten in Aktion sehen. Auch am Montag noch spielt eine Mannschaft aus dem deutschen Oberhaus – aber wie kann man im LIVE-STREAM das Spiel von Eintracht Frankfurt verfolgen?

Eintracht Frankfurt beim 1. FC Magdeburg: Der DFB-Pokal im kostenlosen LIVE-STREAM

Das geht ganz einfach – und sogar kostenlos! Genau wie im Fernsehen auch überträgt die ARD das Spiel im LIVE-STREAM, ihr könnt die Begegnung auf gleich drei Seiten verfolgen: In der ARD Mediathek, bei der Sportschau oder im Livestream von Das Erste.

Der einzige Nachteil, der euch begegnen könnte, wenn Ihr euch im Ausland befindet: Das Geoblocking. Aufgrund der Rechtevergabe können manche Programmpunkte nicht im Ausland übertragen werden, Fußballspiele gehören oft dazu. An dieser Stelle empfehlen wir einen VPN, um euren Standort zu ändern.

Der LIVE-STREAM des DFB-Pokals: So seht ihr das Eintracht-Spiel im Internet!

Genau wie die ARD zeigt auch Sky am Montag sein TV-Programm im Internet, also via LIVE-STREAM. Bei Sky habt ihr dabei zwei Möglichkeiten: Zum einen Sky Go, welches es euch ermöglicht, das Programm zu sehen, für welches ich bereits ein Paket im TV gebucht habt.

Es gibt aber auch eine flexiblere Alternative: WOW, was bis vor kurzem noch als Sky Ticket bekannt war. Mit diesem Angebot könnt ihr eine Option buchen, welche es euch ermöglicht, bestimmte Programmpunkte im LIVE-STREAM zu sehen – unter anderem den DFB-Pokal

Eintracht Frankfurt beim 1. FC Magdeburg live: Die Aufstellungen im DFB-Pokal

Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff, also gegen Viertel vor Acht, veröffentlichen die Vereine ihre Startaufstellungen, diese werden daraufhin hier eingetragen. Klickt euch wieder in den Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein.

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal LIVE? Alle Übertragungen von Magdeburg - Eintracht im Überblick

TV Sky Sport 2 (HD) Das Erste LIVE-STREAM ARD Mediathek Das Erste Sportschau Sky Go WOW Onefootball LIVE-TICKER GOAL