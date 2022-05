Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. VfB Stuttgart im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga am Sonntag

Vorletzter Spieltag in der Fußball-Bundesliga der Herren, auch der FC Bayern München kommt am Sonntag zum Einsatz: Zuhause geht es gegen den VfB Stuttgart! Anpfiff ist um 17.30 Uhr, Austragungsort ist die Allianz Arena in München.

Es ist die 106. Begegnung zwischen diesen beiden Vereinen - selten war die Differenz in der Tabelle größer als an diesem 8. Mai: Während der FC Bayern München weiter einsam an der Tabellenspitze seine Kreise zieht und frühzeitig Meister wurde, kämpft der VfB gegen den Abstieg.

Immerhin: Mit einem Sieg könnte der VfB den Abstieg von Arminia Bielefeld besiegeln und sich selber in die "Relegation" retten - trotzdem viel zu wenig im Vergleich zu den Ansprüchen der Schwaben. Mit einem Unentschieden würde man Bielefeld übrigens (noch) nicht in Liga zwei schicken, allerdings wäre der Abstieg für die Bielefelder dann so gut wie sicher, da sie das bedeutend schlechtere Torverhältnis haben.

Im April und Mai wird bekanntlich das gute alte Kopfrechnen wieder aktiviert, wenn es darum geht, zu schauen, wer in welcher Konstellation wo landen könnte - nur beim FC Bayern München hat man mit der Saison schon abgeschlossen. GOAL erklärt in diesem Artikel, wer die Partie am Sonntag LIVE im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart live im TV und LIVE-STREAM? Die Begegnung der Bundesliga am Sonntag im Überblick

Begegnung FC Bayern München - VfB Stuttgart Wettbewerb Bundesliga | 33. Spieltag Datum Sonntag | 8. Mai 2022 Anpfiff 17.30 Uhr (hier im LIVE-TICKER) Ort Allianz-Arena | München | Deutschland Bilanz (105 Spiele in der Bundesliga) 67 Siege FC Bayern München 20 Unentschieden 18 Siege VfB Stuttgart

Getty

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München- VfB Stuttgart live im TV? Die Bundesliga am Sonntag im Fernsehen verfolgen - so geht's

Der FC Bayern München hat sich vorzeitig im Klassiker die Meisterschaft gesichert - das ist doch Grund zu feiern! Oder etwa nicht? Die Profis des Rekordmeisters nahmen sich vergangene Woche zwei Tage Urlaub auf Ibiza, der nicht überall gut ankam - unter anderem im Trainerteam.

Dabei hat der ganze Rummel rund um den besagten Urlaub auch mit dem heutigen Spiel zu tun: Hertha-Trainer Felix Magath schimpfte ordentlich mit den Bayern, wahrscheinlich auch, um die Motivation für das Spiel am Sonntag wieder etwas anzustacheln. Klar - als 15. ist Hertha vor dem Spieltag so gut wie die letzte Chance für Stuttgart, noch den Nichtabstieg ohne Relegation zu schaffen.

DAZN überträgt die Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart sehen - so geht's!

Es wurde genug geschimpft, geurlaubt und gerechnet - jetzt wollen wir uns mit dem Bundesligaspiel am Sonntag beschäftigen. Dieser Sonntag hat es wieder in sich: Wegen der Europa League am Donnerstag finden an diesem Sonntag gleich drei Spiele statt: Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr), FC Bayern München - VfB Stuttgart (17.30 Uhr) und RB Leipzig - FC Augsburg (19.30 Uhr).

Das Gute: Alle drei Spiele sind bei ein und demselben Anbieter zu sehen! DAZN zeigt in dieser Saison alle Spiele, die freitags und sonntags stattfinden - also auch Bayern - Stuttgart! Weitere Informationen zum Streamingdienst und auch zur Übertragung im Fernsehen erklären wir in den kommenden Abschnitten, vorher wollen wir uns die Übertragung anschauen:

FC Bayern München empfängt den VfB aus Stuttgart: DAZN zeigt die Bundesliga am Sonntag live!

Begegnung : FC Bayern München - VfB Stuttgart

: FC Bayern München - VfB Stuttgart Sender :

: DAZN 1



DAZN im LIVE-STREAM

Beginn der Übertragung : 16.30 Uhr

: 16.30 Uhr Anpfiff : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter vor Ort: Tobi Wahnschaffe

Getty Images

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - VfB Stuttgart im LIVE-STREAM? Die Bundesliga live im Internet sehen - so funktioniert DAZN!

RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, FC Bayern München: Am Sonntag spielen einige Teams, die entweder national oder international für Furore sorg(t)en! Alle drei Spiele laufen auf DAZN, also bei einem kostenpflichtigen Streamingdienst. Wir erklären, was es mit der Plattform auf sich hat und wieso sich ein Abo für die Meisten lohnt!

Wer zeigt FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Als erstes wollen wir uns mit den Übertragungsmethoden auseinandersetzen. In allen Überschriften steht, dass man das Spiel am Sonntag im TV verfolgen kann - dabei ist DAZN doch gar kein Fernsehsender! Wie ist das möglich? Die Antwort: DAZN ist mittlerweile sehr wohl auch ein TV-Sender, genauer gesagt seit dem August 2021!

Über Vodafone oder Sky als TV-Anbieter könnt ihr euch DAZN 1 und DAZN 2 kostenpflichtig dazubuchen, diese beiden Sender zeigen jeden Tag von 8 Uhr bis Mitternacht ausgewähltes Programm. So auch am Sonntag: Alle drei Bundesligaspiele sind auf DAZN 1 oder DAZN 2 zu sehen!

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live? DAZN zeigt FC Bayern München - VfB Stuttgart live!

Ihr habt nicht Sky oder Vodafone als TV-Anbieter oder vielleicht sogar gar keinen Fernseher zuhause stehen? Keine Sorge - selbstverständlich überträgt DAZN wie gehabt das Spiel auch im LIVE-STREAM! Dabei könnt ihr entweder im Browser oder aber in der kostenlosen App das Programm live verfolgen - die Links gibt es am Ende des Artikels. Handy, Tablet, Spielekonsole oder Smart-TV - jede:r findet eine Möglichkeit, das Spiel zu sehen!

DAZN ist ein Privatunternehmen und muss natürlich wirtschaften, daher kostet der ganze Spaß Geld. Dabei darf man sich über die Preise nicht beschweren: gemessen an der Menge des Programms, welches hier zu sehen ist, können sich die Kosten durchaus sehen lassen. Zudem habt ihr die Auswahl zwischen verschiedenen Kostenmodellen!

Der FC Bayern München in der Bundesliga: Die Preise von DAZN

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 24,99 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

DAZN, Sky und die dazugehörigen kostenlosen Apps: So seht ihr die Bundesliga LIVE

Fragen rund um DAZN? Diese Links helfen euch weiter!

FC Bayern München empfängt den VfB Stuttgart zum letzten Heimspiel: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Klar, dass viele Fans vor einem Fußballspiel frühzeitig wissen wollen, wie die Lieblingsmannschaft aufläuft. Wir tragen die Aufstellungen der beiden Vereine eine Stunde vor Anpfiff hier ein, klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel!

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung von FCB - VfB im Überblick