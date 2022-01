Am heutigen Samstagabend (08. Januar 2022) empfängt Eintracht Frankfurt zuhause Borussia Dortmund. Die Bundesligapartie wird um 18:30 Uhr im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt angepfiffen.

Die Eintracht konnte ihre letzten drei Pflichtspiele in der Bundesliga allesamt gewinnen. Aktuell bedeutet das Tabellenplatz sechs. Borussia Dortmund bleibt weiterhin Bayernjäger Nummer eins. Mit 34 Punkten steht man auf Platz zwei und sitzt dem FCB sozusagen auch weiterhin im Nacken.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Das Spiel im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 08. Januar - 18:30 Uhr Spielort Deutsche-Bank-Park (Frankfurt)

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Ja, die Partie ist im TV zu sehen, allerdings leider nur im Bezahlfernsehen. Eine regelmäßige Übertragung der Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht mehr. Verantwortlich für die Übertragung der Bundesliga sind vorwiegend der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Letzterer zeigt alle Partien am Freitag und Sonntag, die restlichen Spiele sind bei Sky zu sehen.

Demzufolge läuft also auch die heutige Partie nur auf dem Bezahlsender Sky. Wie dieser Begriff aber schon verrät, ist das Zusehen dort nicht umsonst. Ihr müsst bei Sky ein kostenpflichtiges Abo abschließen, bevor Ihr die Inhalte dort verfolgen könnt. Dabei habt Ihr unterschiedliche Pakete für euer Abo zur Auswahl. Je nach Paket könnt Ihr unterschiedliche Inhalte und Wettbewerbe bei Sky live verfolgen. Welche Pakete es genau gibt und wie viel diese kosten könnt Ihr hier noch einmal genauer nachlesen.

Habt Ihr ein Sky-Abo, mit dem Ihr die Bundesliga verfolgen könnt, dann seht Ihr ab 18:30 Uhr ganz bequem die vollen 90 Minuten der Partie live mit Kommentator Wolff Fuss.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Natürlich ist es ebenfalls möglich, die Partie im LIVE-STREAM zu sehen. Dabei stehen Euch für dieses Spiel sogar zwei Möglichkeiten offen.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der STREAM bei Sky Go

Sky Go ist der direkte LIVE-STREAM-Dienst des Bezahlsenders und automatisch bei jedem Abo mitenthalten. Ihr müsst Euch nur die Sky-Go-App herunterladen und euch mit euren Zugangsdaten dort anmelden, schon könnt Ihr das ganze Spiel per LIVE-STREAM sehen. Neben einem gültigen Abo braucht Ihr natürlich auch ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den Stream verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund): Sky Ticket überträgt im LIVE-STREAM

Die zweite Möglichkeit stellt das Sky Ticket dar. Das ist besonders interessant für alle, die sich nicht längerfristig an Sky binden wollen. Für das "Supersport-Ticket" zahlt Ihr 29,99€ und könnt dann 30 Tage lang sowohl die Bundesliga als auch die Premier League und den DFB-Pokal im LIVE-STREAM sehen. Nach einem Monat verfällt euer Zugangsrecht allerdings wieder und Ihr müsstet Euch ein neues Ticket kaufen.

Alternativ gibt es das Sky Ticket auch im Jahresabo. Dann zahlt Ihr 24,99€ monatlich. Mehr Infos dazu gibt es noch einmal hier.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB live? Der LIVE-TICKER von GOAL

Einen LIVE-TICKER haben wir selbstverständlich auch wieder im Angebot. Hier werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert und bleibt so immer up to date.

Wer zeigt Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Aufstellung

