Wer zeigt / überträgt Italien vs. Deutschland heute live? Die Übertragung der Nations League im TV und LIVE-STREAM

Am ersten Spieltag der Nations League ist die deutsche Nationalmannschaft in Italien gefordert: Das DFB-Team ist am Samstag um 20.45 Uhr zu Gast in Bologna.

Bei der dritten Auflage des zunächst ungeliebten Wettbewerbs wirft schon die im Winter anstehende WM in Katar ihre Schatten voraus. Es gilt, unter Wettkampfbedingungen eine Mannschaft sich einspielen zu lassen. Dabei sind die Gegner in der deutschen Gruppe durchaus hochkarätig: Neben Italien geht es noch gegen England und Ungarn - und in diesem Monat stehen schon vier Duelle und damit mehr als die Hälfte aller Gruppenspiele an.

Europameister Italien ist ein echter Härtetest für die DFB-Truppe. Schneidet das Team von Trainer Hansi Flick im dritten Anlauf in der Nations League besser ab? Das erste Duell wird schon entsprechende Aufschlüsse geben. GOAL erklärt Euch, wo Ihr die Partie aus Bologna sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Italien vs. Deutschland live? Die Nations League im Überblick

Begegnung Italien vs. Deutschland Datum 4. Juni 2022 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Stadio Renato Dall'Ara | Bologna, Italien Wettbewerb Nations League

Wer zeigt / überträgt Italien vs. Deutschland live im TV? Die Nations League im Fernsehen verfolgen

Die Klub-Saison ist vorbei - doch es gibt immer noch hochklassigen Fußball: Denn die Nationalteams sind nun gefordert und müssen in Pflichtspielen ran. Gleich vier Duelle um Punkte stehen für das DFB-Team an, das in der Nations League gegen Italien, England und Ungarn antreten muss. Den Auftakt macht die Partie in Bologna beim Europameister Italien - doch wer zeigt / übertragt die 90 Minuten im TV und im LIVE-STREAM?

Erst einmal die gute Nachricht: Sowohl im Fernsehen als auch im STREAM könnt Ihr live beim Nations-League-Kracher mit dabei sein. Wir erklären Euch im Folgenden das Wie und das Wo.

RTL zeigt / überträgt Italien vs. Deutschland! Die Nations League live im Fernsehen

Eine noch bessere Nachricht: Die Rechte für die TV-Übertragung hat sich RTL gesichert - und das bedeutet, dass das Spiel kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen läuft!

Hier sind die Details zur TV-Übertragung auf RTL:

Sender: RTL

RTL Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Moderator: Florian König

Florian König Kommentar: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Lothar Matthäus

Wer zeigt / überträgt die Nations League im LIVE-STREAM? Das Länderspiel im Internet

Die Übertragung im Fernsehen ist aber nur die eine Möglichkeit, das Spiel aus Bologna zu sehen. Wer aber kein TV-Gerät hat oder gerade unterwegs ist, der würde sich freuen, wenn die Partie auch im Internet gezeigt wird - per LIVE-STREAM.

LIVE-STREAM zur DFB-Elf? So wird die Nations League im Internet auf RTL+ gezeigt

Das ist natürlich gar kein Problem im Zeitalter des Internets: Der LIVE-STREAM wird auch vom selben Rechteinhaber wie bei der TV-Übertragung angeboten - und deshalb landet Ihr wieder bei RTL. Oder besser gesagt RTL+ (ehemals TV NOW), denn dort ist das Streaming-Angebot des Senders zu finden.

Einen kleinen Haken gibt es aber bei RTL+: Das Streaming-Angebot ist nicht kostenlos. Ihr müsst Euch für mindestens einen Monat vertraglich binden; die Kosten betragen hierbei 4,99 Euro pro Monat. Ihr habt RTL+ noch nie genutzt? Dann haben wir gute Nachrichten für Euch, denn damit seid Ihr berechtigt, das Angebot einen Monat lang kostenlos zu testen.

DAZN zeigt / überträgt den Großteil der Nations League LIVE

Hier kommt eine weitere gute Nachricht für alle Freunde der Nations League: Nicht nur die Spiele der DFB-Elf werden gezeigt / übertragen, sondern alle Partien aus der Nations League. Während die Flick-Truppe im frei empfangbaren Fernsehen läuft (Heimspiel bei ARD oder ZDF, Auswärtsspiele bei RTL), ist für die anderen Duelle nur ein Anbieter verantwortlich: DAZN.

Der Streaming-Dienst aus Ismaning ist das "Netflix des Sports", doch auch hier benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo, um Fußball (und alle anderen Sport-Events) schauen zu können.

Folgende Bezahloptionen stehen Euch zur Verfügung:

Jahresmitgliedschaft: einmalig 274,99 Euro

einmalig 274,99 Euro Monatsmitgliedschaft: 24,99 Euro pro Monat + monatlich kündbar

Neben Fußball aus der Nations League gibt es bei DAZN auch die Bundesliga und die Champions League, internationalen Fußball aus Spanien, Italien und Frankreich sowie noch ganz viel anderen Sport: Die NBA und die NFL, Tennis, Handball, Boxen, Kampfsport - all das findet Ihr auf DAZN! Das gesamte Angebot könnt Ihr hier nachlesen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland in Italien live? Die Aufstellungen in der Nations League

Wenn die beiden Trainer ihre Anfangsformationen bekanntgegeben haben, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt Deutschland in Italien live? Die Übertragung im Überblick