Letztes Spiel in der WM-Qualifikation für die deutsche Nationalmannschaft: Das DFB-Team ist am Sonntag ab 18 Uhr zu Gast in Armenien.

Trainer Hansi Flick scheint wie bei den Bayern auch dem DFB-Team das Sieger-Gen wieder eingeimpft zu haben. Ob die starke Bilanz auch gegen stärkere Gegner halten wird, bleibt indes noch abzuwarten.

Armenien hat mit zwölf Punkten kaum noch eine Chance, in Gruppe J das WM-Ticket zu lösen. Heute geht es gegen eine deutsche Nationalmannschaft, die allem Anschein nach wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. Goal erklärt, wer die WM-Qualifikation überträgt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Armenien live? Die WM-Qualifikation im Überblick

Begegnung Deutschland vs. Armenien Datum 14. November 2021 Uhrzeit 18 Uhr Ort Republican (Vazgen Sargsyan-Stadion) | Armenien Wettbewerb WM-Qualifikation | Gruppe J

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Armenien im TV? Die WM-Qualifikation im Fernsehen verfolgen

Am Abend der offiziellen Verabschiedung von Jogi durften wir gleich neun (!) Treffer bestaunen. Den schönsten erzielte hierbei Ridle Baku mit einem herrlichen Schlenzer an den Tor-Innenpfosten. Nach einem Kung-Fu ähnlichen Tritt von Jens Hofer war Liechtenstein bereits früh zu zehnt und konnte der deutschen Offensiv-Power nichts mehr entgegensetzen. Deutsche Fans hoffen natürlich in Armenien wieder auf ein ähnliches Fußballfest und stellen sich deswegen folgende Frage: Wer zeigt / überträgt die Begegnung im Fernsehen und LIVE-STREAM?

Die gute Nachricht: Sowohl im TV und LIVE-STREAM könnt Ihr live dabei sein. Wir erklären Euch im Folgenden, wie und wo das geht.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Armenien! Die WM-Qualifikation live im Fernsehen

Jetzt kommt vermutlich die beste Nachricht für alle Fans: Die Rechte zur TV-Übertragung liegen beim Sender RTL und das bedeutet, Ihr seht das Spiel kostenlos im Fernsehen!

Wir können Euch bereits vorab folgende Details zur TV-Übertragung auf RTL verraten:

Sender: RTL

RTL Übertragungsbeginn: 18 Uhr

18 Uhr Kommentar: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Steffen Freund

Wer zeigt / überträgt die WM-Qualifikation im LIVE-STREAM? Das Länderspiel am Sonntag im Internet

Es ist also bereits geklärt, wo Ihr das Spiel im Fernsehen sehen könnt. Jetzt zur nächsten Frage: Wenn keine Möglichkeit besteht, das Spiel vor dem heimischen TV-Gerät zu verfolgen, wo kann das Spiel dann abgerufen werden?

LIVE-STREAM zur DFB-Elf? So wird die Qualifikation im Internet auf RTL+ gezeigt

Im Zeitalter des Internets könnt Ihr das Spiel selbstverständlich auch von unterwegs aus verfolgen. Die damit verbundene Technologie hört auf den Namen "Streaming" und wird unter anderem auch von RTL+ (ehemals TV NOW) genutzt. Wer das Spiel heute im LIVE-STREAM abrufen möchte, ist bei RTL+ an der richtigen Adresse. Einen Haken hat der LIVE-STREAM bei RTL+ jedoch: Das Angebot ist nicht kostenlos und Ihr müsst Euch für mindestens einen Monat vertraglich binden. Die Kosten belaufen sich hierbei auf 4,99 Euro pro Monat. Ihr habt TV NOW bzw. RTL+ noch nie genutzt? Dann haben wir gute Nachrichten für Euch, denn damit seid Ihr berechtigt, das Angebot einen Monat kostenlos zu testen.

Keine Zeit, das Spiel live zu sehen? DAZN zeigt / überträgt die WM-Qualifikation im Re-LIVE

Wir kommen direkt mit einer weiteren guten Nachricht um die Ecke: Solltet ihr die LIVE-Übertragung verpassen, könnt ihr die Begegnung einfach im RE-LIVE ab 0 Uhr auf RTL+ oder alternativ auch auf DAZN noch einmal in voller Länge abrufen. Um das Spiel auf DAZN zu sehen, benötigt Ihr eine kostenpflichtige Mitgliedschaft beim "Netflix des Sports".

Folgende Bezahloptionen räumt Euch der Sportsender hierbei ein:

Jahresmitgliedschaft: einmalig 149,99 Euro

einmalig 149,99 Euro Monatsmitgliedschaft: 14,99 Euro pro Monat + monatlich kündbar

Als Neumitglied können wir Euch nur beglückwünschen für die getroffene Entscheidung, denn nirgendwo sonst werdet Ihr mehr LIVE-Sport erleben als bei DAZN. Das gesamte Sportangebot könnt Ihr hier nochmal nachlesen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland in Armenien LIVE? Die Aufstellungen in der WM-Qualifikation

Selbstverständlich informieren wir Euch auch über die Aufstellungen beider Mannschaften. Klickt Euch einfach rund eine Stunde vor Spielbeginn nochmal in diesen Artikel und Ihr findet an dieser Stelle die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften.

