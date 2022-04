Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Bochum? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Kurz vor Ende der Saison kommt es noch einmal zu einem Derby im Ruhrpott: Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt den VfL Bochum. Anpfiff im Signal-Iduna-Park ist um 15.30 Uhr am Samstag.

Beim BVB ist die Saison eigentlich durch: In DFB-Pokal, Champions League und Europa League schied mal relativ früh sang- und klanglos aus, in der Bundesliga spielte man eine "gewöhnliche" Saison, aktuell steht man auf Rang zwei mit acht Punkten Vorsprung auf den Dritten Bayer Leverkusen.

Auch beim heutigen Gegner, dem VfL Bochum, sind acht Punkte Vorsprung ein gutes Stichwort: Genauso viele sind es nämlich zum Sechzehnten, dem VfB Stuttgart. Damit ist der Abstieg auch abgehakt - insgesamt kann man zufrieden sein mit der Saison. Besonderes Highlight: Der 4:2-Sieg gegen den FC Bayern München.

Im Hinspiel gab es in Bochum ein 1:1 - kann sich der VfL Bochum mal wieder als Favoritenschreck zeigen? GOAL erklärt, wer das Spiel am Samstagnachmittag live im TV und LIVE-STREAM überträgt!

Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt den VfL Bochum: Das Bundesligaspiel im Überblick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Bochum (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket schauen) Wettbewerb Bundesliga | 32. Spieltag Datum Samstag | 30. April 2022 Anpfiff 15.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park | Dortmund | Deutschland Bilanz (61 Spiele in der Bundesliga) 24 Siege BVB (Borussia Dortmund) 21 Unentschieden 16 Siege VfL Bochum

Imago Images

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Bochum am Samstag live im Fernsehen? Die Bundesliga im TV sehen - so geht's!

Für den BVB geht es sportlich nicht mehr um viel - umso eher geht der Fokus auf Themen rund um das Spielfeld. So veranstalte der BVB unter der Woche ein Benefizspiel gegen Dynamo Kiew, zudem dürfen die Transfergerüchte rund um Erling Haaland und Co. in den nächsten Tagen und Wochen um einiges präsenter in den Medien werden.

Dabei lohnt es sich weiterhin, die Spiele des BVBs und auch die des VfL Bochums zu schauen - allerdings wissen viele Anhänger:innen nicht, wie genau das von statten geht. GOAL wirft da in den nächsten Abschnitten einen Blick drauf!

BVB (Borussia Dortmund) - Bochum: Die Bundesliga am Samstag live sehen

Das Problem: Heutzutage blicken viele nicht mehr durch, welcher Anbieter wann welchen Wettbewerb überträgt - manchmal sind es ja gleich drei bis vier Fernsehsender oder Streaminganbieter, die ein und denselben Wettbewerb ausstrahlen.

Auch bei der Bundesliga ist das so: Mit Sky, DAZN und Sat.1 zeigen gleich drei Anbieter über die Saison hinweg das deutsche Oberhaus - wenn auch nicht zu gleichen Teilen: Sat.1 zeigte nur das Freitagsspiel am 1., 17. und 18. Spieltag - also nur drei von 306 Spielen!

Wer überträgt / zeigt am Samstag BVB - Bochum? Die Übertragung der Bundesliga live auf Sky

Alle anderen sind auf Sky und DAZN zu sehen - dabei kann man sich nach einem ganz einfachen Muster merken, wo wann was zu sehen ist. Es geht nämlich nach Wochentagen: Die Spiele am Freitag und Sonntag laufen auf DAZN, alle Partien an anderen Tagen, also samstags und in englischen Wochen am Dienstag und Mittwoch, laufen auf Sky!

Damit haben wir die Frage geklärt - Sky zeigt BVB vs. Bochum! Das Problem an Sky: Der Fernsehsender ist nicht kostenlos, sondern nur zu sehen, wenn man ein Paket bucht. Davon gibt es mehrere, ihr müsst also darauf achten, das richtige zu buchen (das "Bundesliga-Paket") - hier kommt ihr dort direkt hin.

BVB (Borussia Dortmund) im Derby gegen den VfL Bochum: So überträgt Sky die Bundesliga am Samstag im Fernsehen

Begegnung : BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Bochum

: BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Bochum Sender :

: Sky Sport Bundesliga 3



Sky Sport Bundesliga 3 HD



Sky Sport Bundesliga UHD

Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentator: Marcus Lindemann

Übertragung : Konferenz

: Konferenz Begegnungen:

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Bochum



VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg



1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München



FC Augsburg vs. 1. FC Köln



Arminia Bielefeld vs. Hertha BSC

Sender :

: Sky Sport Bundesliga 1



Sky Sport Bundesliga 1 HD

Beginn der Übertragung : 15.25 Uhr

: 15.25 Uhr Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Moderation: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experte: Dietmar Hamann

Getty Images

Wer zeigt/ überträgt das Bundesligaspiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem VfL Bochum live? Fußball im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Es kommt nicht bei jeder und jedem gut an, dass Sky die Bundesliga am Samstag überträgt - der Privatsender lässt es sich schließlich gut bezahlen. Dazu kommt noch, dass viele Anhänger:innen gar keinen Fernseher zuhause haben und auf einen LIVE-STREAM angewiesen sind - ist das überhaupt möglich?

Wer strahlt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Bochum am Samstag live im Internet aus? Sky Go zeigt die Bundesliga im LIVE-STREAM!

Keine Sorge - Sky überträgt sein Programm auch im LIVE-STREAM! Dafür hat das Unternehmen zwei Plattformen ins Leben gerufen, eine davon ist Sky Go! Das ist für alle Kund:innen, die bereits ein Sky-Paket gebucht haben und die dieses auch verfolgen wollen, auch wenn sie sich nicht zuhause befinden.

Aus dem Grund überträgt Sky Go das vollständige Programm, welches ihr auch im TV sehen könntet, auch im LIVE-STREAM. Ihr fahrt gerade Bus, aber auch nur eine Sekunde des Einzelspiels oder der Konferenz zu verpassen ist keine Option? Dann ladet euch die kostenlose App von Sky Go herunter!

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Bochum im Internet? Die Bundesliga mithilfe des Sky Tickets im LIVE-STREAM verfolgen - so einfach geht's!

Das Gegenteil von Sky Go: Das Sky Ticket! Hiermit seht ihr die Bundesliga auch, wenn ihr noch kein Paket gebucht habt. Das Paket könnt ihr spontan im Internet buchen und müsst nicht ewig darauf warten, bis euer Sky-Q-Receiver geliefert wurde oder sonstiges.

Das Ticket überträgt, je nach dem Ticket welches ihr bucht, unterschiedliches Programm - unter anderem auch die Bundesliga. Dabei habt ihr viele Vorteile: Die finanzielle und zeitliche Flexibilität ist viel besser als bei einem Paket, da ihr hier monatliche kündigen könnt.Hier könnt ihr euch jetzt bei Sky Ticket anmelden!!

DAZN, Sky und die kostenlosen Apps: So seht ihr die Bundesliga am Samstag im TV oder LIVE-STREAM

Die Aufstellungen des BVB (Borussia Dortmund) und des VfL Bochums: So laufen die Teams der Bundesliga am Samstag auf

Gut eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Vereine üblicherweise die Startaufstellungen für das Bundesligaspiel, wir tragen diese daraufhin selbstverständlich hier ein. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Getty

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung von BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Bochum im Überblick