Wer zeigt / überträgt AC Mailand - Inter Mailand live im TV und STREAM? So läuft die Serie A

Der Sonntagabend hat es diese Woche in der italienischen Serie A in sich! Das Topspiel der Liga lautet nämlich AC Mailand vs. Inter Mailand. Angepfiffen wird die Begegnung des 12. Spieltags um 20.45 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand.

Bisher läuft es in dieser Saison mehr als rund für den Gastgeber. Die Truppe rund um Superstar Zlatan Ibrahimovic hat bereits 31 Punkte auf dem Konto und steht in der Tabelle weit oben. Für Inter hingegen geht es darum, den Anschluss zum Stadtrivalen nicht zu verlieren, denn man hat bereits sieben Punkte Rückstand zu den "Rossoneri".

Im Hinspiel der Vorsaison gewann der AC Milan durch zwei Tore von Zlatan Ibrahimovic, während im Rückspiel Lautaro Martinez zwei Treffer zum Sieg von Inter beisteuerte. Verteidigen die Rot-Schwarzen heute ihren Sieben-Punkte-Vorsprung oder rückt Inter näher an den Rivalen heran?

Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs. Inter Mailand am Sonntag live im TV und STREAM? Goal liefert alle Infos zur Übertragung live im Internet und Fernsehen.

Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs. Inter Mailand live? Die Daten zur Begegnung

Wettbewerb Serie A | 12. Spieltag Begegnung AC Mailand vs. Inter Mailand Datum Sonntag, 07. November 2021 Anpfiff 20.45 Uhr

Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs. Inter Mailand live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Serie A

Das Derby, auf das alle gewartet haben und Ihr fragt Euch, wie und wo das Spiel verfolgt werden kann? Dann lest jetzt aufmerksam weiter! Die Saison 2021/22 der Serie A steht im Zeichen des Sportsenders DAZN. Alle wichtigen Begegnungen seht Ihr ausschließlich beim Ismaninger Streamingexperten!

Das Angebot auf DAZN ist kostenpflichtig und mit einer Mitgliedschaft verbunden- wir erklären Euch im Folgenden alles Wichtige rund um DAZN und die Übertragung des Derbys.

Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs. Inter Mailand live im TV und STREAM? Die Übertragung auf DAZN im Fernsehen

Das "Derby della Madonnina" seht Ihr heute unter anderem auch im linearen Fernsehen. Fernsehen? Ist DAZN nicht eigentlich dafür bekannt, sein Angebot im LIVE-STREAM zu präsentieren? JEIN! Seit diesem Sommer seht Ihr ausgewählte Inhalte auch auf den neu geschaffenen linearen Sendern DAZN 1 & DAZN 2. Im Kontext der heutigen Begegnung ist der übertragende Sender DAZN 2 und Ihr könnt ab 20.40 Uhr live dabei sein.

Einen Haken hat das Ganze jedoch bisher noch, denn Ihr könnt DAZN 1 & DAZN 2 bis dato nur über Sky und Vodafone empfangen.

Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs. Inter Mailand live im TV und STREAM? Die Übertragung auf DAZN im LIVE-STREAM

Ihr wollt Euch das Spiel lieber wie gewohnt als LIVE-STREAM ansehen? Kein Problem, denn auch das ist heute natürlich möglich! DAZN bietet Euch die Begegnung wie gewohnt auch im Internet an. Der STREAM läuft analog zur Übertragung im Fernsehen und bietet Euch maximale Flexibilität, denn Ihr könnt die Begegnung auf zahlreichen mobilen Geräten und ortsunabhängig aufrufen. Alles, was Ihr benötigt, ist die Mitgliedschaft bei DAZN, die App auf dem Device Eurer Wahl und eine funktionstüchtige Internetverbindung.

Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs. Inter Mailand live im TV und STREAM? Das kostet die Mitgliedschaft bei DAZN

Lasst uns nun die wichtigste Frage beantworten: Welche Kosten erwarten uns bei einer DAZN-Mitgliedschaft?

AC Mailand vs. Inter Mailand heute live auf DAZN 2 und im STREAM: Die Übertragung auf DAZN im Überblick

Sender: DAZN 2 | DAZN

DAZN 2 | DAZN Vorberichte: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentar: Carsten Fuß

Carsten Fuß Moderation: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Christian Bernhard

Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs. Inter Mailand? Der LIVE-TICKER zur Begegnung

Ihr habt heute nicht die Möglichkeit, das gesamte Spiel live auf DAZN zu sehen? Kein Problem, denn für diesen Fall haben wir für Euch vorgesorgt! Die Lösung für das Problem bietet der kostenlose LIVE-TICKER zur Partie von Goal. Hier seid Ihr nicht nur bestens informiert, sondern Ihr verpasst keine wichtige Sekunde der Partie!

Hier geht's zum kostenlosen LIVE-TICKER AC Milan vs. Inter Mailand

Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs. Inter Mailand live im TV und STREAM? Die Aufstellungen

Ihr findet rund eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle die offiziellen Aufstellungen beider Teams.

Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs. Inter Mailand live? Die Übertragung der Serie A im Überblick

TV DAZN 2 LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal.com