Wer zeigt / überträgt Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Europa League

Standard Lüttich trifft in der Europa League auf Eintracht Frankfurt. Doch wer zeigt das Duell live im TV und LIVE-STREAM? Hier gibt's alle Infos.

Europa League, 4. Spieltag: Eintracht Frankfurt gastiert am Donnerstagabend in Belgien bei Standard Lüttich. Das Duell wird um 18.55 Uhr angepfiffen.

Die SG strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Warum? Die SGE feierte am vergangenen Wochenende in der Bundesliga einen beeindruckenden 5:1-Sieg gegen den FC Bayern München (zum Spielbericht). Bayern- und Ex-Eintracht-Coach Niko Kovac wurde daraufhin beim deutschen Rekordmeister entlassen.

Diesen Schwung wollen die Frankfurter aus der Liga mit in die nehmen. Auch dort konnte die Eintracht das Hinspiel gegen mit 2:1 (zum Spielbericht) für sich entscheiden. Allerdings muss Eintracht Frankfurt in Lüttich auf seine Fans verzichten.

Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt: Wer zeigt / überträgt das Duell in der Europa League am Donnerstagabend live im TV und im LIVE-STREAM? Wir liefern Euch in diesem Artikel alle Informationen zur EL-Übertragung.

Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt: Das Duell in der Europa League im Überblick

Wer zeigt / überträgt Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM?

Genau zwei Anbieter sind in diesem Jahr für die Übertragung der Europa League verantwortlich: RTLnitro und DAZN! Doch wo läuft am Donnerstagabend die Partie von Eintracht Frankfurt bei Standard Lüttich? Wir verraten es Euch.

Die Europa League live bei DAZN! Das zeigt der Streamingdienst:

Alle 205 Spiele live in voller Länge, 190 davon exklusiv

alle Spiele mit deutscher Beteiligung live und in voller Länge

Ihr habt die Wahl: Einzelspiel oder Konferenz (GoalZone)

alle Übertragungen ausschließlich im LIVE-STREAM

Die Europa League live bei RTLnitro! Das zeigt der Privatsender:

15 ausgewählte Duelle live und co-exklusiv im Free-TV

pro Gruppenspieltag eine Partie mit deutscher Beteiligung live im Free-TV

alle Übertragungen live im TV sowie im LIVE-STREAM bei TVnow

DAZN zeigt / überträgt Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM

DAZN ist die Nummer eins in puncto LIVE-STREAM. Jährlich zeigt der Streamingdienst über 8.000 Livesport-Events - so auch die Europa League am Donnerstagabend. Also keine Sorge, bei DAZN seid Ihr für das SGE-Spiel genau richtig: DAZN überträgt Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt in voller Länge im LIVE-STREAM.

Bei DAZN habt Ihr sogar gleich zwei Möglichkeiten, wie Ihr Eintracht Frankfurt bei Standard Lüttich live verfolgen könnt. Entweder schaut Ihr das SGE-Spiel live im Einzelspiel oder in der beliebten GoalZone (Konferenz). In den nächsten Zeilen bekommt Ihr alle Infos zu beiden Optionen.

Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt im Einzelspiel live bei DAZN! Hier gibt's alle Infos zur Europa-League-Übertragung im LIVE-STREAM:

Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt live in der GoalZone bei DAZN? Hier gibt's alle Infos zur Europa-League-Übertragung im LIVE-STREAM:

DAZN zeigt / überträgt Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Habt Ihr Lust, Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM bei DAZN zu verfolgen? Und das sogar kostenlos? So geht's: Falls Ihr noch keine DAZN-Kunde seid, könnt Ihr den Streamingdienst vier Wochen lang gratis nutzen. Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt die Europa League in voller Länge.

Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt ist aber längst nicht alles. Ihr bekommt in Eurem Gratismonat die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos. Und das DAZN-Übertragungspaket ist riesengroß: Champions League und Europa League, Bundesliga und LaLiga, Serie A und Ligue 1. Bei DAZN seht Ihr zahlreiche Top-Ligen und Top-Wettbewerbe in voller Länge im LIVE-STREAM.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann klickt Euch doch mal durch unsere Übersichtsartikel:

Lust auf die Europa League und Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM bei DAZN? Dann holt Euch die kostenlose DAZN-App für die Eure mobilen Geräte: herunter:

Wer zeigt / überträgt Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt live im TV?

Der LIVE-STREAM bei DAZN ist Eure einzige Möglichkeit, Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt am Donnerstag live zu erleben. Aber könnt Ihr die Europa-League-Partie trotzdem im TV schauen? Wir sagen es Euch!

DAZN zeigt / überträgt Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

DAZN ist ein reiner Streamingdienst und nicht im klassischen TV empfangbar. Und dennoch könnt Ihr Eintracht Frankfurt bei Standard Lüttich live auf Eurem Fernseher schauen - die Lösung ist ein Smart-TV!

Denn auf nahezu jedem modernen TV-Gerät steht die DAZN-App kostenlos zum Download bereit. DAZN bringt Euch Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! So funktioniert's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem SMART-TV!

Zeigt / überträgt RTL/RTLnitro Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt live im Free-TV?

Kurze Frage, kurze Antwort: Nein! Da müssen wir Euch leider enttäuschen. Das Europa-League-Spiel zwischen Standard Lüttich und Eintracht Frankfurt läuft wie bereits erwähnt ausschließlich live bei DAZN! Im klassischen TV gibt es keine Möglichkeit, das Spiel anzuschauen.

Auch RTLnitro zeigt das SGE-Spiel bei Standard Lüttich nicht live im Free-TV - ebenso wie RTL. Der Privatsender darf pro Spieltag nur ein Match zeigen - meistens wird ein Spiel um 21 Uhr gewählt. Am Donnerstagabend hat sich der Sender für folgende Partie live im Hauptprogramm von RTL entschieden:

ARD, ZDF, Sky und Co: Wer zeigt / überträgt Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt?

Damit steht fest: Nur DAZN und RTLnitro besitzen die Übertragungsrechte an der Europa League. ARD und ZDF, Sport 1, Eurosport oder auch Sky besitzen keinerlei Rechte für den zweithöchsten europäischen Wettbewerb.

Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt wird daher nicht live im TV übertragen - weder im Free- noch im Pay-TV. Auch im Hauptprogramm von RTL wird das Gruppenspiel der SGE in der Europa League nicht zu sehen sein.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt?

Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt: Das Europa-League-Duell zwischen diesen beiden Mannschaften war in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN zu sehen. Und Ihr konntet es nicht live verfolgen? Kein Problem. Wir legen Euch diese Alternative wärmstens ans Herz:

Die Highlights zu Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt bei DAZN!

Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung des Eintracht-Spiels bei Standard Lüttich auf die Plattform.

Euch reichen die Highlights nicht aus? Kein Problem. DAZN zeigt das SGE-Spiel komplett im Re-Live. So könnt Ihr die vollen 90 Minuten wenige Augenblicke nach Abpfiff der Partie noch einmal in voller Länge erleben.

Ihr denkt, die Highlights zu Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt sind schon alles? Nein, noch längst nicht. DAZN zeigt alle Highlights der Europa League wenige Minuten nach dem Abpfiff. So könnt Ihr sowohl die Zusammenfassungen zu den Spielen von Eintracht Frankfurt als auch die vom VfL Wolfsburg oder Borussia Mönchengladbach sehen.

Wer zeigt / überträgt Standard Lüttich vs. Eintracht Frankfurt? Die Übertragung der Europa League in der Übersicht