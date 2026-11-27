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Wann ist Anstoß bei Mainz 05 gegen Union Berlin?

Bundesliga - Spielwoche 11 28. Nov. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Mainz 05 empfängt Union Berlin in der MEWA Arena. Es ist ein Bundesliga-Duell zweier Mannschaften, die dringend Punkte brauchen.

Die Mainzer stehen auf Platz 13, doch ihre Form gibt Anlass zur Sorge. Alle fünf letzten Pflichtspiele gingen verloren, zuletzt setzte es eine 1:3-Niederlage gegen Augsburg.

Trainer Urs Fischer muss dabei auf Silas Katompa Mvumpa und Otto Ruoppi verzichten. Die Heimspiele gegen Bayern München und Werder Bremen zeigten zwar, dass Mainz mithalten kann, belohnt wurde das aber nicht.

Union Berlin steckt als Tabellen-17. noch tiefer im Schlamassel. Unter Trainer Mauro Lustrinelli gab es zuletzt ein 1:5 bei RB Leipzig, davor ein 0:2 gegen Freiburg und das 0:5 im DFB-Pokal in Köln.

Die Berliner müssen zudem auf eine lange Ausfallliste reagieren. Fünf Spieler fehlen verletzt, dazu kommt die Sperre von Zeno Van Den Bosch.

Aus den bisherigen Duellen spricht für Union immerhin die Bilanz: Das jüngste Aufeinandertreffen in Mainz gewannen die Gäste im Mai mit 3:1.

Wo ihr das Spiel verfolgen könnt, welche Sender übertragen und wie die Anstoßzeit aussieht, lest ihr hier.

Was war zuletzt bei Mainz 05 und Union Berlin los?

Mainz 05 verlor alle fünf letzten Pflichtspiele, die Bilanz lautet 0 Siege, 0 Unentschieden und 5 Niederlagen. Zuletzt unterlag Mainz Augsburg mit 1:3, zuvor gab es ein 1:4 bei Elversberg. Dazu kam das Pokal-Aus gegen Bochum mit 0:2. In diesen fünf Spielen erzielte Mainz fünf Tore und kassierte 14 Gegentore.

Union Berlin holte aus den letzten fünf Spielen ein Unentschieden bei vier Niederlagen. Zuletzt verlor Union mit 1:5 bei RB Leipzig, dazu kamen ein 0:2 gegen Freiburg und ein 0:5 im Pokal in Köln. Das 1:1 gegen Köln in der Liga blieb der einzige Punktgewinn. Union traf zweimal und kassierte 15 Gegentore, darunter auch das 0:2 im Testspiel gegen Wolfsburg.

Wie stellen Mainz 05 und Union Berlin auf?

In welcher Form reisen beide Teams an?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Mainz 05 und Union Berlin in der Tabelle?