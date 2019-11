Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. AS Rom live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Europa League

Borussia M'Gladbach trifft in der Europa League auf AS Rom. Wir verraten Euch, wer das Duell morgen live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Europa League, 4. Spieltag: Borussia Mönchengladbach empfängt die AS Rom im heimischen Borussia-Park. Das Duell steigt am Donnerstagabend und wird um 21 Uhr angepfiffen.

Für Gladbach ist die Partie gegen die Roma ein wegweisendes Spiel. Wollen die Fohlen in der überwintern, müssen dringend drei Punkte her. Schließlich belegt den letzten Platz in der Tabelle der Gruppe J.

Bislang konnten die Gladbacher zudem noch nicht gewinnen. Zwei Punkte hat die Mannschaft von Trainer Marco Rose auf dem Konto. Während das erste Spiel sang- und klanglos mit 0:4 gegen den Wolfsberger AC verloren ging, sammelten die Borussen aus Mönchengladbach einen Zähler gegen Istanbul Basaksehir (1:1) und einen weiteren Punkt im Hinspiel gegen die AS Rom (1:1).

Gladbach vs. : Goal hat Euch in diesem Artikel zusammengestellt, wer das Duell in der Europa League live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Außerdem informieren wir Euch über die Highlights der Partie.

Gladbach vs. AS Rom: Das Duell in der Europa League auf einen Blick

Duell Borussia Mönchengladbach vs. AS Rom Datum Donnerstag, 07. November 2019 || 21 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer 46.279 Plätze

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. AS Rom live im TV?

Zwei Anbieter sind in diesem Jahr für die Übertragung der Europa League zuständig: RTLnitro / RTL und DAZN! Doch wer überträgt das Duell der Borussia aus Mönchengladbach gegen AS Roma live im TV? Wir verraten es Euch in diesem Abschnitt.

Die Europa League live bei DAZN! Das zeigt der Streamingdienst:

Alle 205 Spiele live in voller Länge, 190 davon exklusiv

alle Spiele mit deutscher Beteiligung live und in voller Länge

Ihr habt die Wahl: Einzelspiel oder Konferenz (GoalZone)

alle Übertragungen ausschließlich im LIVE-STREAM

Die Europa League live bei RTL / RTLnitro! Das zeigt der Privatsender:

15 ausgewählte Duelle live und co-exklusiv im Free-TV

pro Gruppenspieltag eine Partie mit deutscher Beteiligung live im Free-TV

alle Übertragungen live im TV sowie im LIVE-STREAM bei TVnow

Damit steht fest: Nur DAZN und RTL / RTLnitro besitzen die Übertragungsrechte an der Europa League. ARD und ZDF, Sport 1, Eurosport oder auch Sky zeigen Gladbach vs. AS Rom sowie die Europa League hingegen nicht live im TV - weder im Free- noch im Pay-TV.

Nicht RTLnitro, sondern RTL zeigt / überträgt Gladbach vs. AS Rom live im Free-TV

Bislang liefen die ausgewählten Partien im Free-TV stets bei RTLnitro. Doch damit ist an diesem Donnerstag Schluss. Gladbach vs. AS Rom läuft nicht live bei RTLnitro. Wo dann? Die Europa League wandert am Donnerstagabend ins Hauptprogramm von RTL.

RTL zeigt Gladbach vs. AS Rom live und in voller Länge im Free-TV. Damit ist der Privatsender die einzige Möglichkeit, das Duell der Gladbacher gegen die Roma live im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen.

Habt Ihr Lust auf Gladbach vs. AS Rom live im Free-TV bei RTL? Hier gibt's alle Infos zur TV-Übertragung der Europa League:

DAZN zeigt / überträgt Gladbach vs. AS Rom im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

Ist DAZN ein klassischer TV-Sender? Könnt Ihr das Gladbach-Spiel live im TV bei DAZN anschauen? Einfache Fragen, einfache Antworten: nein und nein. DAZN ist kein klassischer TV-Sender, sondern ein reiner Streamingdienst.

Das bedeutet: Gladbach vs. AS Rom läuft bei DAZN nicht im linearen TV. Doch aufgepasst: Ihr müsst dennoch nicht darauf verzichten, das Europa-League-Spiel der Fohlen auf Eurem Fernseher genießen zu können.

Doch wie könnt Ihr Euch das EL-Spiel nun auf dem Fernseher anschauen? Ganz einfach. DAZN bringt Euch Gladbach vs. AS Rom im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Die kostenlose DAZN-App ist nämlich auf nahezu allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar.

Gladbach vs. AS Rom im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV! So funktioniert's auch auf Eurem Fernseher:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. AS Rom im LIVE-STREAM?

Die Europa League am Donnerstagabend live im Stream erleben - wo geht das? Im Free-TV ist RTL bekanntlich Eure erste Anlaufstelle. Doch im Internet gibt es gleich zwei Möglichkeiten, Borussia Mönchengladbach vs. AS Rom im LIVE-STREAM zu schauen. Hier erhaltet Ihr alle nötigen Infos.

DAZN zeigt / überträgt Gladbach vs. AS Rom im LIVE-STREAM

DAZN ist die Nummer eins in puncto LIVE-STREAM. Über 8.000 Livesport-Events hat der Streamingdienst jährlich im Programm - so auch die Europa League am Donnerstagabend. Für einen perfekten Fußballabend ist also gesorgt: Bei DAZN seht Ihr Gladbach vs. AS Rom in voller Länge im LIVE-STREAM.

Bei DAZN habt Ihr die Wahl! Der Streamingdienst bietet Euch gleich zwei Varianten an, mit denen Ihr die Partie der Gladbacher live verfolgen könnt. Entweder schaut Ihr Borussia M'gladbach vs. AS Roma live im Einzelspiel oder in der beliebten GoalZone (Konferenz). In den nächsten Zeilen bekommt Ihr alle Infos zu beiden Möglichkeiten.

Habt Ihr Bock auf Gladbach vs. AS Rom im Einzelspiel live bei DAZN? Hier gibt's alle Infos zur Europa-League-Übertragung im LIVE-STREAM:

Habt Ihr Bock auf Gladbach vs. AS Rom live in der GoalZone bei DAZN? Hier gibt's alle Infos zur Europa-League-Übertragung im LIVE-STREAM:

DAZN zeigt / überträgt Gladbach vs. AS Rom kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Ja, Ihr habt richtig gelesen. Bei DAZN seht Ihr Gladbach vs. AS Rom im LIVE-STREAM und müsst nichts dafür zahlen. Wie ist das möglich? Falls Ihr noch keine DAZN-Kunde seid, könnt Ihr den Streamingdienst vier Wochen lang gratis nutzen. Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und schaut die Europa League gratis - so auch Gladbach gegen die Roma.

Doch damit nicht genug: Ihr seht nicht nur das wichtige Spiel von Borussia Mönchengladbach live bei DAZN, sondern die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes. Und das DAZN-Übertragungspaket ist beeindruckend: Champions League und Europa League, Bundesliga und LaLiga, Serie A und Ligue 1. Bei DAZN seht Ihr zahlreiche Top-Ligen und Top-Wettbewerbe in voller Länge im LIVE-STREAM.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN?

Lust auf die Europa League und Gladbach vs. AS Rom live bei DAZN? Dann ladet Euch die kostenlose DAZN-App für die Eure mobilen Geräte herunter.

Handy, Tablet, Smart-TV, PlayStation 4 und Co. - Ganz egal, Ihr habt die Wahl:

TVnow zeigt / überträgt Gladbach vs. AS Rom im LIVE-STREAM

Das Gladbach-Spiel läuft am Donnerstagabend live im Free-TV bei RTL. Doch auch im Internet könnt Ihr die Europa League verfolgen. TVnow überträgt Gladbach vs. AS Rom in voller Länge im LIVE-STREAM. Dies ist der Online-Dienst von RTL. Die Übertragung geschieht analog zum TV-Programm bei RTL. Los geht's im Stream ebenfalls ab 20:15 Uhr.

Um den LIVE-STREAM bei TVnow nutzen zu können, ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Dieses kostet 4,99€ pro Monat. Die ersten 30 Tage sind allerdings kostenlos. Mehr Informationen findet Ihr hinter diesem Link.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Gladbach vs. AS Rom?

Das Duell in der Europa League zwischen Gladbach und der Roma lief live im TV bei RTL sowie im LIVE-STREAM bei TVnow und DAZN. Doch Ihr konntet die Begegnung trotzdem nicht live verfolgen? Aber das macht nichts. Wir legen Euch diese perfekte Alternative wärmstens ans Herz:

Die Highlights zu Gladbach vs. AS Rom bei DAZN!

Lange Wartezeiten? Nein, danke! Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung des Gladbach-Spiels gegen AS Rom auf die Plattform. Somit verpasst Ihr bei DAZN keinen Treffer, keine kritische Szene und erst recht keine Entscheidung in der Europa League.

Doch damit nicht genug: Reichen Euch die Highlights etwa nicht aus? Kein Problem. DAZN zeigt das Gladbach vs. AS Rom komplett im Re-Live. So könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten wenige Augenblicke nach Abpfiff noch einmal in voller Länge reinziehen.

Das war's schon? Nein, absolut nicht. DAZN zeigt alle Highlights der Europa League wenige Minuten nach dem Abpfiff. So erlebt Ihr sowohl die Zusammenfassungen zu den Spielen der Gladbacher als auch zu denen vom VfL Wolfsburg oder Eintracht Frankfurt sehen.

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. AS Rom? Die Übertragung der Europa League im Überblick