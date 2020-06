Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - SC Freiburg live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga in voller Länge sehen

FC Bayern München gegen SC Freiburg, so lautet eines der Bundesligaduelle am Samstag. Wer überträgt das Spiel live im TV und LIVE-STREAM?

Der ist der neue, alte Deutsche Meister. Die Münchner treten nun am 33. Spieltag zum Schaulaufen gegen den an. Um 15.30 Uhr wird die Begegnung am Samstag angepfiffen.

Was für eine grandiose Serie nach der Coronapause: Der FC Bayern und Trainer Hansi Flick zeigten in den vergangenen Wochen grandiose Leistungen und sicherten sich so den achten Titel in Folge. Dürfen nun gegen die Freiburger ein paar Reservisten ran?

Der SC Freiburg dagegen hat sein Saisonziel erreicht: Auch in der kommenden Spielzeit kicken die Breisgauer in der höchsten deutschen Spielklasse. Zudem wird Christian Streich das Team aus dem Schwarzwald weiter betreuen, das steht seit seiner Vertragsverlängerung vor wenigen Tagen ebenfalls fest.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - SC Freiburg live im TV und LIVE-STREAM? Goal verrät alles rund um die Übertragung der Bundesligapartie. Außerdem: Aufstellung, Highlights und Bilanz.

FC Bayern München - SC Freiburg live: Das Bundesligaspiel auf einen Blick

Duell FC Bayern München - SC Freiburg Datum Samstag, 20. Juni 2020 (15.30 Uhr) Ort Allianz Arena, München Zuschauer keine (Geisterspiel) Aufstellung Gegen 14.30 Uhr hier zu finden

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - SC Freiburg live im TV? Alle Infos

Der vorletzte Spieltag der Bundesligasaison 2019/20 steht auf dem Programm und der FC Bayern München darf zum letzten Mal in dieser Spielzeit in der heimischen Allianz Arena ran. Doch wo gibt es die vollen 90 Minuten gegen den SC Freiburg live im TV?

In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alles, was Ihr rund um die Übertragung der Begegnung im deutschen Fernsehen wissen müsst.

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München - SC Freiburg live im Pay-TV: So geht's

Das Free-TV zeigt / überträgt FC Bayern München - SC Freiburg nicht live, da einfach die Übertragungsrechte nicht vorliegen. Stattdessen werden die Spiele am Samstagnachmittag bei Sky zu sehen sein. Sky zeigt / überträgt FC Bayern München - SC Freiburg live und in voller Länge im TV.

Die guten Nachrichten hierzu lauten, dass der Sender aus Unterföhring die Begegnung nicht nur live als Einzelspiel zeigt, sondern Bayern gegen Freiburg auch in der Konferenz zu sehen ist. Bei Ersterem wird so oder so pünktlich zum Anpfiff um 15.30 Uhr live in die Allianz Arena geschaltet.

FC Bayern München - SC Freiburg wird als Einzelspiel live im TV bei Sky gezeigt / übertragen

Übertragungsbeginn : 15.10 Uhr

: 15.10 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD

FC Bayern München - SC Freiburg wird in der Konferenz live im TV bei Sky gezeigt / übertragen

Übertragungsbeginn : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Diese beiden Optionen habt Ihr also, um die am vorletzten Spieltag live anzuschauen. Allerdings aufgepasst: Sky ist ein Pay-TV-Kanal und zeigt / überträgt FC Bayern gegen Freiburg nur kostenpflichtig. Zu welchen Konditionen ein Sky-Abonnement derzeit erhältlich ist, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.



Quelle: Getty Images

Zeigt / überträgt das Free-TV FC Bayern München - SC Freiburg live?

Die Bundesliga live im TV sehen, das geht an diesem Samstag nur mit Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt / überträgt alle Duelle am Samstag um 15.30 Uhr live und in voller Länge.

Doch wie sieht es im Free-TV aus? Leider nicht ganz so gut: FC Bayern München - SC Freiburg wird nicht live im deutschen Free-TV gezeigt / übertragen.

Das liegt an den fehlenden Rechten der Sender. Das Spiel der Freiburger in München läuft exklusiv bei Sky im Pay-TV. Die ersten Bilder des Spiels laufen im Free-TV im Aktuellen Sportstudio ab 23 Uhr im ZDF.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - SC Freiburg im LIVE-STREAM?

FC Bayern München - SC Freiburg ist am Samstag eines von gleich neun Spielen. Wo läuft diese Partie denn live im Stream? Ist Sky der einzige Kanal, der die vollen 90 Minuten zeigt / überträgt? Hier erfahrt Ihr es.

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München - SC Freiburg im LIVE-STREAM

Zunächst einmal stellen wir Euch die beiden Optionen vor, wie Sky die Begegnung FC Bayern München - SC Freiburg im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Mit dem Streamingsender Sky Go seht Ihr die Begegnung in voller Länge live im Stream., das steht auf jeden Fall fest. Dieses könnt Ihr nutzen, wenn Ihr ein reguläres Sky-Abonnement habt.

Die Login-Details werden dabei bei Vertragsschluss ausgehändigt. Die Übertragung dort im LIVE-STREAM ist genau die gleiche, wie auch live im TV. Einfach die Sky-Go-App herunterladen und loslegen!



Quelle: Getty Images

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München - SC Freiburg im LIVE-STREAM

Neben Sky Go läuft FC Bayern München - SC Freiburg auch live im Stream bei Sky Ticket. Doch das Ticket ist eine ganz andere Option.

Sky bietet mit Sky Ticket eine Möglichkeit an, FC Bayern München - SC Freiburg live zu sehen, ohne dass Ihr ein langfristiges Abo buchen müsst. Heißt: Ihr könnt Euch damit noch spontan Zugriff zum LIVE-STREAM verschaffen.

Sky Ticket bietet verschiedene Pakete an: Alle Abo-Pakete findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky Ticket unter diesem Link.

Zeigt / überträgt DAZN FC Bayern München - SC Freiburg im LIVE-STREAM?

Ja, DAZN hat Rechte an der Live-Übertragung der Bundesliga im Stream. Doch an den letzten beiden Spieltagen, an denen alle Duelle der Bundesliga zeitgleich stattfinden, ist DAZN kein Faktor.

FC Bayern München - SC Freiburg wird nicht live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen. DAZN hat in der regulären Saison folgende Spiele der Bundesliga im LIVE-STREAM parat:

alle Freitagsspiele

alle Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

alle Montagsspiele

alle Relegationsspiele

Was DAZN jedoch im Programm hat, sind die besten Szenen der Begegnung FC Bayern München - SC Freiburg. Alle Infos hierzu folgen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - SC Freiburg? DAZN präsentiert die Highlights

Ihr habt die vollen 90 Minuten von FC Bayern München - SC Freiburg live im TV oder LIVE-STREAM verpasst? Kein Problem, denn DAZN hat die besten Szenen nur 40 Minuten nach Abpfiff parat.

Das gilt nicht nur für das Duell zwischen dem Rekordmeister und den Breisgauern, sondern auch für alle anderen Bundesliga-Duelle.

Solltet Ihr noch nicht bei DAZN angemeldet sein, könnt Ihr DAZN mit dem Gratismonat testen und somit die Highlights von FC Bayern gegen Freiburg kostenlos schauen. Wer danach von der Plattform überzeugt ist, kann sein Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern oder direkt ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen. Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung bei DAZN!



Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - SC Freiburg live? Die Übertragung der Bundesliga am 33. Spieltag

FC Bayern München - SC Freiburg: Der Direktvergleich

FC BAYERN MÜNCHEN SC FREIBURG Siege / Unentschieden / Niederlagen Spiele Siege / Unentschieden / Niederlagen 28 / 8 / 4 40 Duelle 4 / 8 / 28 94 Tore 31

Neben den verschiedenen Übertragungsmöglichkeiten live im TV und LIVE-STREAM gibt es hier auch die Aufstellung der Teams zu lesen. Gegen 14.30 Uhr an genau dieser Stelle.