Wer zeigt / überträgt Spanien U21 vs. Deutschland U21 live im TV und LIVE-STREAM?

Goal verrät Euch, wer das Finale der U21-EM zwischen Spanien und Deutschland am Sonntag live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Die DFB-Junioren stehen nach 2017 erneut im Finale der und dürfen sich deshalb berechtigte Hoffnungen machen, ihren Titel zu verteidigen. Am Sonntag kommt es nun zu einem Aufeinandertreffen von alten Bekannten: Bereits vor zwei Jahren standen sich und im Endspiel gegenüber. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr im Stadio Friuli in Udine.

Nach 2009 und 2017 könnte die deutsche U21 in diesem Jahr bereits zum dritten Mal Europameister werden. Dafür sicherte sich die Mannschaft von U21-Bundestrainer Stefan Kuntz zunächst den Gruppensieg vor der Konkurrenz aus , Österreich und , im Halbfinale folgte ein 4:2 gegen die rumänische U21 und somit auch gleich die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio.

Spanien U21 vs. Deutschland U21 live: Das Finale der U21-EM in der Übersicht

Duell Spanien U21 vs. Deutschland U21 Datum Sonntag, 30. Juni 2019 || 20.45 Uhr Ort Stadio Friuli, Udine ( ) Zuschauer 25.140 Plätze

Wer zeigt / überträgt Spanien U21 vs. Deutschland U21 live im TV?

Deutschland steht im Finale der U21-EM. Kein Wunder, dass sich zahlreiche Zuschauer für die Übertragung des Endspiels interessieren. Doch wo wird das Finale zwischen Spanien und Deutschland im TV übertragen? In diesem Abschnitt liefern wir Euch die Antworten.

Welche Sender zeigen / übertragen die U21-EM live im TV?

In Deutschland haben sich gleich drei Sender die Übertragungsrechte an der U21-EM gesichert. Sowohl die ARD und das ZDF sowie Sport 1 übertragen ausgewählte Spiele des Turniers .

Die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen dabei alle Spiele der deutschen U21-Junioren live im Free-TV, die Übertragung werden unter den beiden Sendern aufgeteilt.

Sport 1 hat sich dagegen die Rechte an ausgewählten Spielen anderer Nationen ohne deutsche Beteiligung gesichert.

Die ARD zeigt / überträgt Spanien U21 vs. Deutschland U21 live im Free-TV

Wie bereits erwähnt, besitzen sowohl die ARD als auch das ZDF die Übertragungsrechte an den Spielen der deutschen U21-Nationalmannschaft - doch welcher der beiden Sender wird nun das Finale übertragen?

Nachdem das ZDF das Halbfinale gegen Rumänien gezeigt hat, hat der Sender aus Mainz am Sonntag Pause. Die ARD wird das U21-Finale zwischen Spanien und Deutschland live und in voller Länge im Free-TV übertragen .

Bereits um 20.15 Uhr beginnt Das Erste mit der Vorberichterstattung, bevor eine halbe Stunde später der Anstoß erfolgen wird.

Zeigt / überträgt das ZDF Spanien U21 vs. Deutschland U21 live im TV?

Da das Finale der U21-EM in der ARD übertragen wird, wird Spanien gegen Deutschland am Sonntag nicht live im ZDF gezeigt.

Zeigt / überträgt Sport 1 Spanien U21 vs. Deutschland U21 live im TV?

Sport 1 darf nur die U21-EM-Spiele ohne deutsche Beteiligung zeigen. Da die DFB-Junioren jedoch im Finale stehen, wird die Partie am Sonntag somit auch nicht live bei Sport 1 übertragen.

Wer zeigt / überträgt Spanien U21 vs. Deutschland U21 im LIVE-STREAM?

Ihr seid am Sonntag unterwegs, möchtet aber trotzdem nicht auf Live-Bilder aus Udine verzichten? Neben der TV-Übertragung gibt es auch noch die Möglichkeit, Spanien gegen Deutschland über einen LIVE-STREAM im Internet zu verfolgen. Wir verraten Euch, welchen Ihr dafür nutzen müsst.

Die ARD zeigt / überträgt Spanien U21 vs. Deutschland U21 im LIVE-STREAM

Am Sonntag seid Ihr bei der ARD an der richtigen Adresse. Denn Das Erste zeigt das U21-Finale zwischen Spanien und Deutschland nicht nur live im Free-TV, sondern wird die Übertragung auch im Internet anbieten. Unter www.sportschau.de überträgt der Sender das Duell in voller Länge im kostenlosen LIVE-STREAM.

Um auf den ARD-Stream zugreifen zu können, ist keine Anmeldung nötig. Das Einzige, was Ihr braucht, um das U21-EM-Finale ungestört genießen zu können, ist eine stabile Internetverbindung. Wollt Ihr Spanien U21 vs. Deutschland U21 lieber auf Euren mobilen Geräten verfolgen, solltet Ihr die ARD-App herunterladen, die in allen gängigen App-Stores (z.B. im Google-Play-Store oder iTunes-Store ) zur Verfügung steht.

Zeigen / übertragen das ZDF oder Sport 1 Spanien U21 vs. Deutschland U21 im LIVE-STREAM?

Nein, das ist nicht der Fall. Der ARD-Stream ist die einzige Möglichkeit, das Finale der U21-EM im Internet anzuschauen. Weder das ZDF noch Sport 1 zeigen / übertragen Spanien gegen Deutschland am Sonntag im LIVE-STREAM.

Zeigt / überträgt DAZN Spanien U21 vs. Deutschland U21 im LIVE-STREAM?

In Sachen LIVE-STREAMS sollte DAZN normalerweise Eure erste Anlaufstelle sein. Der Streaminganbieter aus Ismaning ist bekannt für die Übertragung von europäischem und internationalem Fußball.

Die Rechte an der U21-EM hat sich DAZN jedoch nicht gesichert. Somit wird Spanien U21 vs. Deutschland U21 auch nicht im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen.

Aber das bedeutet nicht, dass in der Sommerpause gähnende Leere im Programm des Streamingdienstes herrscht. Neben den Spielen der Frauen-WM überträgt DAZN auch die Begegnungen der Copa America, des Afrika-Cups sowie des Gold-Cups.

Doch das ist noch nicht alles: Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das DAZN-Angebot zunächst vier Wochen testen und all diese Wettbewerbe somit völlig gratis schauen.

Hat Euch das Programm überzeugt, zahlt Ihr im Anschluss 9,99 Euro monatlich , und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Zudem lassen sich die LIVE-STREAMS von DAZN auf nahezu allen gängigen mobilen Geräten abrufen. Auch auf allen gängigen Smart-TV-Geräten lassen sich die Übertragungen genießen. Dafür müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App herunterladen, die unter den folgenden Links zum Download bereitsteht:

