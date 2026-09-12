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Hermann GerlandGetty Images
Falko Blöding

"Wer ist dieser Typ?" - Hermann Gerland wollte heutigen Weltstar unbedingt zum FC Bayern lotsen

Bundesliga
Bayern München
E. Haaland
L. Karl

Erling Haaland ging den Bayern einst durch die Lappen, Lennart Karl dagegen spielt beim deutschen Rekordmeister.

Bayern Münchens ehemaliger Nachwuchschef Hermann Gerland (72) hat von Supertalent Lennart Karl (18) geschwärmt. In dem Zuge erklärte er auch, wieso der FCB sich einst gegen die Verpflichtung des heutigen ManCity-Torjägers Erling Haaland (26) entschied.

Karl spielte in der Jugend unter anderem für Bayerns Bundesligarivale Eintracht Frankfurt, ehe er 2022 von Viktoria Aschaffenburg in die Jugendabteilung des FCB wechselte. In der Saison 2025/26 schaffte er den Sprung in den Profikader von Vincent Kompany und wurde deutscher Nationalspieler.

Eine Entwicklung, die für Gerland wenig überraschend kam. Er sagte der Abendzeitung: "Ich habe den Jungen zehnmal spielen sehen, und zehnmal war er der beste Spieler auf dem Platz. Wenn ich einen Spieler nur einmal sehe, muss ich abwarten und Tee trinken. Aber wenn ich einen jungen Spieler mit diesem Talent zehnmal beobachte, dann weiß ich, dass er etwas Besonderes werden wird. Es war dasselbe gute Gefühl, das ich schnell bei Erling Haaland hatte."

Dass Gerland den Norweger einst unbedingt nach München holen wollte, ist kein Geheimnis. Der Tiger schilderte: "Ich habe ihn damals bei der norwegischen U-Nationalmannschaft beobachtet, als sie gegen Deutschland spielte, und ich dachte mir: 'Was läuft hier? Wer ist dieser Typ?'"

Seine Empfehlung sei eindeutig ausgefallen: "Ich habe sofort beim FC Bayern angerufen und gesagt: 'Wir müssen ihn verpflichten.'" Haaland spielte damals noch bei Molde FK und besuchte den FCB-Campus wenige Tage später. Gerland erinnerte sich: "Die Ablösesumme wäre günstig gewesen, und er wollte zwischen 10.000 und 15.000 Euro brutto verdienen. Aber am Ende wollte der FC Bayern nicht zahlen."

Ausschlaggebend sei die Konkurrenzsituation im Angriff gewesen: "Manche sagten: 'Wir haben Thomas Müller und Robert Lewandowski vorne. Wo soll er spielen?'"

FC Porto v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Statt zu den Bayern wechselte Haaland einige Jahre später zu Red Bull Salzburg. Es folgte ein Zwischenstopp beim BVB, ehe es 2022 für 60 Millionen Euro Ablöse zu City ging. Damals bemühten sich auch die Münchener um ihn, konnten aber finanziell nicht mit dem Angebot der Skyblues mithalten.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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